Anche ad agosto ci sono delle date previste per il pagamento della disoccupazione agricola relativa al 2021. E tu devi ancora riceverla? Allora scopri sei tra i beneficiari che riceveranno i soldi ad agosto perché non a tutti arriva insieme. Scopri anche i motivi del ritardo qui!

Anche ad agosto ci sono delle date previste per il pagamento della disoccupazione agricola relativa al 2021.

Attenzione: devi sapere che non per tutte le località italiane l’accredito procederà nello stesso modo.

Infatti, ci sono alcune aree nelle quali questo accredito è già arrivato, mentre altre nelle quali ancora viene aspettato.

Ma per quale motivo questo ritardo? Specie se pensiamo che stiamo facendo riferimento al 2021. Eppure, la risposta c’è ed è molto semplice.

Devi sapere che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale impiega fino a 115 giorni per elaborare le richieste.

Ma non è finita qui! Infatti, i 115 giorni che abbiamo menzionato non partono dalla presentazione della domanda, che deve essere eseguita entro marzo, ma dalla pubblicazione dei nominativi dei beneficiari.

Vuoi scoprire chi sono i beneficiari che riceveranno la disoccupazione agricola nel mese di agosto? Allora leggi questo articolo per le ultime notizie!

Arriva il pagamento della disoccupazione agricola ad agosto: ecco per chi!

Prima di cominciare a scoprire chi saranno i beneficiari che riceveranno l’erogazione della disoccupazione agricola nel mese di agosto è bene sottolineare che quest’anno i nominativi dei beneficiari sono stati resi pubblici fino al 15 aprile.

Dunque, trascorsi i 115 giorni che abbiamo menzionato in precedenza, il pagamento dovrà arrivare ad agosto per coloro che ancora non l’hanno ottenuto.

Ma qual è la differenza tra la disoccupazione agricola e quella normale (ossia la NASpI)? Beh, devi sapere che nel caso della disoccupazione agricola facciamo riferimento all’indennità che viene erogata a favore degli operai che lavorano nel comparto dell’agricoltura, ovviamente.

Chi riceverà la disoccupazione agricola nel 2022? Ecco anche i beneficiari di agosto!

Ora che abbiamo capito la sostanziale differenza tra la normale disoccupazione NASpI e la disoccupazione agricola, andiamo a capire nel dettaglio chi sono i beneficiari che potranno riceverla nel 2022, agosto compreso.

Prima di tutto abbiamo gli operai agricoli, sia quelli a tempo determinato che a tempo indeterminato. Poi abbiamo i piccoli coloni, io compartecipanti familiari, i lavoratori agricoli che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa.

Ma non solo! Tra i beneficiari della disoccupazione agricola troviamo anche coloro che hanno versato fino a 51 giornate per l’iscrizione volontaria ai nominativi agricoli e gli operai a tempo indeterminato che lavorano in agricoltura solo per un limitato periodo ogni anno.

Attenzione: per ricevere la disoccupazione agricola è necessario avere lavorato almeno 102 giorni nel corso degli ultimi due anni, quindi 2020 e 2021.

Disoccupazione agricola: non a tutti arriva ad agosto, qualcuno l’ha già avuta! A chi arriva ad agosto?

Come abbiamo sottolineato in precedenza, non tutti percepiranno la disoccupazione agricola nel corso del mese di agosto. Infatti, in alcune aree dell’Italia questa è già stata erogata.

Ma chi saranno coloro che riceveranno i soldi direttamente ad agosto?

Dobbiamo prendere in considerazione tutti coloro che hanno attualmente la domanda in stato di istruttoria, come coloro che vivono in Veneto, in Calabria, in Sicilia, nella provincia di Viterbo ed in Campania.

Attenzione: è bene sottolineare che non tutti coloro che sono in attesa della disoccupazione agricola in queste Regioni la riceveranno ad agosto.

Infatti, ci sono alcune persone che l’hanno già ricevuta.

Ad esempio, il 7 luglio l’istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha erogato i pagamenti verso coloro che abitano nei Comuni di Catania, Cosenza, Trapani e Bari.

Insomma, in alcuni territori troviamo un numero maggiore di sedi dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che, come sappiamo, lavorano con delle tempistiche differenti.

Per questo motivo anche coloro che risiedono in una stessa città possono ottenere i soldi in giornate diverse. In poche parole, conta molto la quantità di lavoro che ogni sede dell’INPS ha in quel determinato momento.

Disoccupazione agricola arrivata? Ecco come fare per verificare il pagamento di agosto!

Ovviamente dopo aver ricevuto un pagamento vorrai controllare se la transazione è arrivata a buon fine, specie dopo la lunga attesa che ha contrassegnato l’erogazione della disoccupazione agricola.

Niente paura! Per farlo potrai controllare gli importi ed i pagamenti direttamente all’interno del tuo fascicolo previdenziale sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nella sezione dedicata ai pagamenti.