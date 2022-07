Sapevi che una volta ottenuta la possibilità di accedere alla disoccupazione puoi percepirla per intero in un’unica soluzione? Esatto, devi sapere che i disoccupati che percepiscono la NASpI e che intendono avviare un’attività autonoma hanno la possibilità di richiedere la NASpI anticipata. Vieni a scoprire come fare!

Sapevi che una volta ottenuta la possibilità di accedere alla NASpI puoi percepirla per intero in un’unica soluzione?

Attenzione però: non si tratta di un’opportunità che viene garantita a tutti, ma solo in specifici casi.

Ma come funziona? Beh, devi sapere che i disoccupati che percepiscono la NASpI e che intendono avviare un’attività autonoma hanno la possibilità di richiedere la NASpI anticipata.

Questo vale sia se una persona decide di aprire una Partita IVA, sia per il rafforzamento di una già esistente, sia per la sottoscrizione di quote in una cooperativa.

Ebbene, non tutti sanno come fare a prendere la disoccupazione anticipata tutta in una volta, in modo da avere tutti i soldi insieme.

Come sappiamo, oggi trovare lavoro in Italia sembra davvero difficile. Oltre a questo sono molti i giovani che sognano di potersi mettere in proprio, creando con le loro mani il priori futuro.

Inoltre, la crisi economica che stiamo attualmente vivendo, contrassegnata dal rincaro dei prezzi, non incide in modo ottimale sulle finanze di ognuno di noi.

Ma se ti dicessi che puoi ottenere l’intero importo della disoccupazione in anticipo? Andiamo a scoprire come fare in questo articolo!

Disoccupazione anticipata: prima di tutto devi avere i requisiti per ottenere la NASpI!

Prima di cominciare ad addentrarci a fondo nel tema della disoccupazione anticipata, è importante sottolineare che non tutti i cittadini italiani senza lavoro possono avere diritto a ricevere la NASpI.

La motivazione è molto semplice: la NASpI stessa impone dei paletti.

Infatti, possono beneficiare dell’indennità di disoccupazione solo coloro che perdono il lavoro contro la loro volontà. Dunque, le dimissioni volontarie non possono portare una persona a percepire l’identità della NASpI.

Ma in quali casi una persona può ottenere l’accesso alla NASpI? Tutti i lavoratori possono averla? Rispondiamo ad una domanda per volta, partendo dalla prima.

Una persona può accedere alla NASpI dopo la scadenza di un contratto a tempo determinato (che non viene quindi rinnovato), a seguito di un licenziamento da parte del datore di lavoro e se rassegna le dimissioni per giusta causa.

Inoltre, alla NASpI non possono accedere tutte le categorie di lavoratori, ma solo coloro che svolgono un impiego di tipo subordinato, come i dipendenti o gli apprendisti.

Attenzione: quando parliamo del settore pubblico, possono beneficiare della NASpI solo i dipendenti a tempo determinato della pubblica amministrazione.

Ma sono finiti i requisiti per poter avere accesso alla NASpI? Ecco, la risposta in questo caso è negativa.

Infatti, per poter ottenere il diritto di beneficiare all’indennità di disoccupazione (sia essa erogata normalmente o in modalità anticipata) dovrai essere in stato di disoccupazione al momento dell’invio della domanda.

Inoltre dovrai presentare un requisito contributivo. In questo caso tale requisito prevede che siano state versate almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la domanda della NASpI.

Fino al 31 dicembre 2021 era in vigore anche il requisito lavorativo, che imponeva di aver lavorato almeno 30 giorni nell’ultimo anno prima della domanda, ma il Governo Draghi l’ha abolito.

Disoccupazione anticipata: ecco come avere tutti i soldi insieme subito!

Come abbiamo preannunciato, è possibile chiedere l’intero importo della disoccupazione in un’unica soluzione. Infatti, si tratta di una possibilità offerta a coloro che vogliono avviare un’attività in proprio e devono investire dei fondi.

Attenzione però: c’è un requisito fondamentale per poter mantenere la NASpI senza dover restituire neanche un centesimo.

Infatti, per poter richiedere la NASpI anticipata e poter avviare la tua attività autonoma è importante che tu non trovi un lavoro come dipendente per tutto il periodo di tempo nel quale avresti percepito la NASpI.

Qualora questo dovesse accadere, dovrai restituire l’importo completo della NASpI.

Allo stesso modo, trattandosi di un investimento fatto per poter aprire o rafforzare la tua Partita IVA, per lo stesso arco di tempo nel quale sarebbe stata in vigore la NASpI, non puoi neanche chiudere la tua Partita IVA.

Come funziona la richiesta della disoccupazione anticipata?

Per ottenere la disoccupazione anticipata dovrai fare richiesta della NASpI entro 30 giorni dall’apertura della Partita IVA, chiedendo espressamente che questa venga erogata in modalità anticipata.

Se hai lavorato per tutti gli ultimi 4 anni avrai la durata massima della NASpI: quindi 2 anni. Questo vuol dire che tu percepirai un importo della NASpI valido per tutti i 2 anni.