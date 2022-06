Molto spesso si ritiene erroneamente che tutti i lavoratori autonomi non possono accedere alla possibilità di ricevere l’indennità di disoccupazione da parte dell’Istituto INPS quando cessano la propria attività. Tuttavia, non è proprio così: c’è una piccola parte dei lavoratori autonomi a cui spetta da parte dell’INPS il riconoscimento della disoccupazione dal valore di 1.300 euro al mese. Ecco chi può accedere alla disoccupazione per i lavoratori autonomi.

Molto spesso si ritiene erroneamente che tutti i lavoratori autonomi non possono accedere alla possibilità di ricevere l’indennità di disoccupazione da parte dell’Istituto INPS quando cessano la propria attività. Tuttavia, non è proprio così: c’è una piccola parte dei lavoratori autonomi a cui spetta da parte dell’INPS il riconoscimento della disoccupazione dal valore di 1.300 euro al mese.

Effettivamente, a partire dall’anno 2022 attualmente in corso, sono i lavoratori autonomi che appartengono al settore dello spettacolo i più fortunati che potranno così presentare la domanda al fine di ricevere l’erogazione della disoccupazione INPS.

A questo proposito, si tratta, a tutti gli effetti di un’indennità di disoccupazione spettante nei confronti dei lavoratori autonomi che può assumere la forma di pagamenti mensili per la durata complessiva di sei mensilità, per un importo che potrebbe raggiungere addirittura la cifra di 1.335 euro al mese.

Tuttavia, come accade già per la tradizionale indennità di disoccupazione della Naspi, anche nel caso della disoccupazione riconosciuta verso le categorie di lavoratori autonomi è necessario assicurarsi che i richiedenti rispondano a tutte le condizioni e i requisiti di accesso.

Proprio per questo motivo, all’interno del seguente articolo, saranno poste in evidenza le caratteristiche esclusive della disoccupazione INPS per i lavoratori autonomi che consentirebbe l’accesso ad un assegno di 1.300 euro al mese.

Disoccupazione INPS e lavoratori autonomi: di cosa si tratta

Si chiama Indennità di disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo, nota anche sotto il nome di ALAS, la nuova misura economica che è stata formulata da parte della squadra dell’esecutivo con l’obiettivo di sostenere ed aiutare ulteriormente alcune categorie di lavoratori italiani.

A questo proposito, quindi, la misura è stata a tutti gli effetti approvata in maniera sperimentale a seguito della collaborazione avvenuta tra il Ministero della Cultura ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha dato vita a questo trattamento economico a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto Decreto Sostegni bis.

In tal senso, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi consentirebbe la possibilità di accedere ad un contributo il cui importo risulterebbe essere calcolato prendendo come riferimento la percentuale del 75 per cento rispetto al reddito che è stato conseguito da parte del lavoratore stesso durante l’anno precedente.

Vale la pena, inoltre, ricordare che l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi, esclusivamente dedicata a coloro che appartengono alla categoria di lavoratori dello spettacolo consente dei pagamenti che avvengono in maniera periodica, una volta al mese, per una durata complessiva massima di sei mensilità.

Chi ha diritto ad avere la disoccupazione INPS per i lavoratori autonomi

Dunque come ricordato in precedenza, è il Decreto Sostegni bis, il riferimento normativo a cui sarà necessario prendere in considerazione ai fini di identificare effettivamente quali sono le categorie di lavoratori autonomi che potrebbero fare richiesta per ottenere l’assegno mensile della disoccupazione da parte dell’Istituto INPS.

A questo proposito, quindi, l’articolo 66, comma 7, è andato a chiarire tutti i dubbi in riferimento alle categorie di lavoratori autonomi a cui spetta l’indennità di disoccupazione nota come ALAS.

Nello specifico, rientrano i lavoratori autonomi che svolgono la propria prestazione di lavoro a tempo determinato in relazione a mansioni artistiche oppure tecniche correlate alla produzione e alla messa in scena di spettacoli dal vivo. Allo stesso tempo, si intendono inclusi anche quei lavoratori autonomi che svolgono delle attività diverse rispetto a quelle appena citate ma che sono comunque legate in qualche modo alla realizzazione di uno spettacolo.

Infine, un’ultima categoria di lavoratori autonomi a cui spetta l’indennità di disoccupazione da parte dell’IStituto INPS è quella degli esercenti di attività musicali.

I requisiti della disoccupazione INPS di 1.300€ per i lavoratori autonomi

Abbiamo quindi visto quali sono le categorie di lavoratori autonomi che potranno sperare di ricevere il riconoscimento dei pagamenti legati all’indennità di disoccupazione da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Ora è arrivato il momento di domandarsi, tuttavia, quali sono tutti i requisiti a cui è necessario rispondere al momento della presentazione della richiesta per accedere alla disoccupazione.

A questo proposito, occorre precisare che, l’articolo 66, comma 8, del Decreto Sostegni bis ammetta la possibilità ai lavoratori autonomi di ricevere la disoccupazione INPS soltanto se questi al momento della domanda non percepiscano alcun tipo di trattamento pensionistico diretto oppure redditi da lavoro ne autonomo ne tantomeno subordinato.

Inoltre, occorre anche precisare che per poter accedere alla disoccupazione INPS per i lavoratori autonomi, questi non dovranno essere beneficiari del reddito di cittadinanza oppure della pensione di cittadinanza.

Allo stesso tempo, ci sono due ulteriori aspetti che dovranno essere presi in considerazione quando si parla dei requisiti per accedere alla disoccupazione INPS. Da un lato vi è la questione del reddito personale annuo, il quale non dovrà risultare essere superiore al limite dei 35 mail euro.

Mentre, dall’altro lato, vi sono gli aspetti correlati alla contribuzione che dovrà essere versata da parte dei lavoratori autonomi direttamente al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che dovrà essere pari ad almeno 15 giornate versate oppure accreditate a partire dal primo gennaio dell’anno precedente a quello di presentazione della richiesta.

Disoccupazione INPS per i lavoratori autonomi: come fare la domanda

Come accade per tantissimi altri sostegni economici, anche nel caso di quei lavoratori autonomi che sono intenzionati a percepire per una durata massima di sei mesi la disoccupazione INPS da 1.300 euro al mese, dovranno rispettare un’apposita procedura.

Nello specifico, l’Istituto INPS ha fatto sapere che per poter ottenere il riconoscimento dell’intera indennità di disoccupazione, i soggetti interessati dovranno necessariamente provvedere alla presentazione della richiesta in maniera telematica rispettando la scadenza dei 68 giorni, a partire dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.

La richiesta per poter ottenere l’erogazione dell’indennità di disoccupazione potrà essere effettuata facendo riferimento al portale istituzionale INPS a cui è possibile fare accesso soltanto con una delle seguenti credenziali: carta d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi, SPID.