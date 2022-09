Attualmente ci troviamo in un clima di campagna elettorale, in vista delle vicine elezioni del 25 settembre e, di conseguenza, si susseguono le proposte da parte dei partiti. Tra queste ne abbiamo una molto rilevante: la disoccupazione per i lavoratori autonomi! Sarà così? Scopri la proposta di Fratelli d'Italia qui!

Come sappiamo, coloro che perdono il lavoro in maniera involontaria hanno diritto a godere della disoccupazione, che noi tutti conosciamo come NASpI.

Tuttavia, si tratta di una misura riservata ad una ristretta cerchia di persone, che potremmo identificare come “lavoratori subordinati” e quindi dipendenti.

Attualmente ci troviamo in un clima di campagna elettorale, in vista delle vicine elezioni del 25 settembre e, di conseguenza, si susseguono le proposte da parte dei partiti.

Oggi vogliamo scendere nel dettaglio di una proposta della quale si è parlato già negli anni passati, ma che Fratelli d’Italia ha voluto riportare in auge: la disoccupazione per i lavoratori autonomi.

Insomma, la riforma degli ammortizzatori sociali consentirebbe anche agli autonomi di essere tutelati quando questi perdono il lavoro.

Il progetto del Governo parla di una copertura di circa 4 milioni di lavoratori autonomi, senza escludere nessuno.

Ma sarà una sorta di NASpI anche per loro? Andiamo a capire nel dettaglio qual è la proposta portata avanti da Giorgia Meloni in vita delle elezioni.

Disoccupazione per gli autonomi: ecco qual è la proposta di Fratelli d’Italia

Come abbiamo sottolineato, siamo in una situazione dove le proposte dei partiti si susseguono. Abbiamo già analizzato in un altro articolo quali sono le proposte che stanno andando per la maggiore sul tema “Reddito di Cittadinanza”, ma non è certo finita qui.

Una delle questioni che sta facendo interessare diverse persone nell’ultimo periodo arriva direttamente da Fratelli d’Italia, o meglio, dalla sua leader, Giorgia Meloni.

Ma di cosa parla la Meloni? Qual è questa proposta così interessante?

Ebbene, tra le nuove proposte messe in campo da Fratelli d’Italia ci sarebbe quella di mettere a punto uno strumento che possa aiutare gli autonomi, in caso di chiusura della loro Partita IVA, a ricevere un’indennità di disoccupazione.

Ma come funziona lo strumento che è stato teorizzato? Sarà una sorta di nuova NASpI? Andiamo a scoprirlo insieme.

NASpI anche per i lavoratori autonomi: ecco come funzionerebbe lo strumento

Dal titolo avrai sicuramente intuito la risposta: il funzionamento di questo nuovo strumento proposto da Giorgia Meloni sarebbe davvero simile a quello della NASpI.

Infatti, anche in questo caso gli autonomi potrebbero prendere il 75% del reddito dichiarato nel corso dell’anno precedente e ricevere un’erogazione massima mensile di 1.200 euro.

Ma per quale motivo questa proposta? Beh, sicuramente per tutelare i lavoratori autonomi che, come sappiamo, hanno risentito molto della crisi causata in primis dalla pandemia da Covid-19 e successivamente dalla Guerra tra Russia e Ucraina.

Inoltre, secondo quanto ha affermato la leader di Fratelli d’Italia, si andrebbe a disincentivare il lavoro sommerso.

Citando le parole di Giorgia Meloni, infatti, non è giusto che in Italia esistano degli ammortizzatori sociali che funzionino diversamente per coloro che hanno un contratto di lavoro dipendente e coloro che hanno una Partita IVA, quindi che rientrano nella categoria dei lavoratori autonomi.

NASpI uguale per tutti? Il futuro della misura per gli autonomi?

Oltre ad aver teorizzato questa nuova misura che, indubbiamente, per i lavoratori autonomi potrebbe essere una garanzia, la leader del partito favorito alle elezioni ha affermato che il suo Gruppo si muove da sempre per garantire l’uguaglianza degli ammortizzatori sociali.

Insomma, in questo modo sia i dipendenti che gli autonomi avrebbero pari diritti di accedere alla disoccupazione e, quindi, sarebbe incentivata anche l’apertura delle Partite IVA e delle nuove attività.

Infatti, una delle paure più grandi che spinge le persone a non avviare un’attività in proprio o, comunque, a non tentare di avviarla è proprio il fatto che non ci sono tutele in tal senso.

Può essere una proposta che verrà presa in considerazione? Beh, se pensiamo all’istituzione di ISCRO nel corso della pandemia (per eguagliare la cassa integrazione per i dipendenti e per gli autonomi), la risposta non può che essere affermativa.

Sicuramente si prenderà in considerazione la proposta, ma non abbiamo ovviamente nessuna certezza sulla possibilità che diventi realtà.

ISCRO è stato il primo step di Fratelli d’Italia verso la possibilità di avere ammortizzatori sociali uguali per i dipendenti e per le Partite IVA.

Come abbiamo affermato in precedenza, l’obiettivo non è certo caritatevole, ma è molto chiaro: incentivare le attività autonome. Solo con meno paure di fallire, queste aumenteranno anche in Italia.