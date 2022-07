Spesso perdere il lavoro è davvero umiliante per molte persone, specie in una situazione economica critica come quella che stiamo vivendo. Ebbene, devi sapere che ci sono molti ammortizzatori sociali. Oggi andiamo a scoprirne uno che ti fa guadagnare fino a 4.890€ anche se sei disoccupato!

Infatti, prima l’avvento della pandemia da Covid-19 e successivamente la Guerra tra Russia e Ucraina stanno mettendo in ginocchio l’economia italiana. I prezzi delle materie prime stanno aumentando ed allo stesso modo anche quelli dei generi di prima necessità.

La colpa è da attribuire all’inflazione, che consiste in una svalutazione del valore della moneta a seguito di un aumento generalizzato dei prezzi. Questo colpisce principalmente le persone che percepiscono un reddito fisso, come la pensione o lo stipendio.

E se in tutto questo dovessimo aggiungere anche la perdita del posto di lavoro? Sicuramente la disoccupazione in Italia sta migliorando nell’ultimo periodo, ma non ci troviamo ancora a i livelli pre crisi del 2019.

Proprio per questo motivo lo Stato ha messo a disposizione alcuni ammortizzatori sociali per aiutare tutti coloro che perdono il lavoro in maniera involontaria.

Attenzione: facciamo riferimento solo a coloro che hanno perso il loro lavoro e non chi ha rassegnato le dimissioni volontariamente.

Ma quali sono questi strumenti? Valgono sia per i dipendenti che per gli autonomi? Andiamo a scoprirlo insieme in questo articolo.

Disoccupazione: quali misure ti fanno ottenere fino a 4.890 euro? Vieni a scoprirlo!

Come abbiamo visto in precedenza, perdere il lavoro può essere un vero e proprio shock per molti lavoratori. Proprio per questo il Governo ha introdotto una serie di misure per aiutare coloro che si trovano momentaneamente senza lavoro.

Per citare le più famose possiamo menzionare la NASpI, cioè l’indennità di disoccupazione che spetta a coloro che hanno perso il lavoro a seguito di un licenziamento o di dimissioni per giusta causa. Poi abbiamo il Reddito di Cittadinanza, una misura introdotta dal Governo 5 Stelle per aiutare coloro che, oltre a non avere un reddito da lavoro, riversano in una grave situazione economica (infatti viene richiesto l’ISEE).

Tuttavia, come avrai compreso, si tratta perlopiù di misure che si rivolgono a coloro che hanno avuto un lavoro di tipo subordinato. Questo vuol dire che, fino a qualche anno fa, i lavoratori autonomi non hanno avuto alcuna tipologia di tutela.

Ma questo non vuol dire che la situazione non può cambiare! Infatti, con l’introduzione della Legge di Bilancio 2021 è stato messo a punto uno strumento che si rivolge ai lavoratori autonomi che si trovano, al momento, in stato di disoccupazione.

Si tratta di una misura dedicata agli autonomi con Partita IVA che prende il nome di ISCRO, o Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale Operativa.

Con questa misura facciamo riferimento ad un’indennità di disoccupazione che consente di ottenere un massimo di 4.890 euro per sei mesi.

Vuoi scoprire di più come funziona la misura di Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale Operativa? Andiamo a conoscerla meglio nel prossimo paragrafo.

Disoccupazione fino a 4.890 euro: ecco come funziona ISCRO per le Partite IVA!

Per il triennio compreso tra il 2021 ed il 2023 è quindi in vigore la misura chiamata Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale Operativa che si rivolge a coloro che sono iscritti alla Gestione Separata Inps e che, ovviamente, percepiscono un reddito da lavoro autonomo.

Attenzione però: devi sapere che ISCRO può essere percepita un’unica volta nell’arco del triennio appena menzionato. Dunque, se l’hai già utilizzata nel corso del 2021, oggi non potrai più richiederla.

Ma non è finita qui! Per poter beneficiare di ISCRO dovrai anche presentare alcuni importanti requisiti.

Ebbene, devi sapere che l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale Operativa spetta anche se non vi è stata la cessazione dell’attività e viene erogata per la durata di 6 mesi dall’anno successivo a quello in cui è iniziata la disoccupazione.

Quanto si può guadagnare in disoccupazione con ISCRO? Fino a 4.890 euro, ma non tutti!

Una delle domande che i lavoratori autonomi in stato di disoccupazione si pongono più spesso riguarda quanto si può guadagnare con ISCRO.

Ebbene, devi sapere che la misura consente di ottenere circa il 25% del reddito mensile del lavoro autonomo, diviso per due.

Come abbiamo sottolineato prima, la misura viene erogata per la durata di sei mesi.

Nonostante i calcoli da fare, possiamo affermare che la misura non potrà superare gli 815,20 euro al mese ed, al contrario non potrà essere più bassa di 254,75 euro.

Infine, è doveroso sottolineare il fatto che per richiederla si dovrà aver subito una perdita di almeno il 50% rispetto all’anno prima e non aver dichiarato un reddito superiore a 8.145 euro.

