Torniamo a parlare dell’indennità di disoccupazione e, quindi, della NASpI. Nello specifico andiamo ad interrogarci su quando arriverà il pagamento di tale prestazione per quanto riguarda il mese di giugno.

Attenzione però: a differenza di altre misure che prevedono date di erogazione fisse, come nel caso del Reddito di Cittadinanza, la NASpI non prevede alcuna data fissa.

Insomma, la data dell’erogazione può cambiare in base al diverso beneficiario.

Eppure, un modo per conoscere quale sarà la data esatta dell’erogazione c’è ed ognuno di noi può scoprirlo autonomamente.

Infatti, basterà consultare il proprio fascicolo previdenziale per scoprire con esattezza quando ci sarà il pagamento della NASpI di giugno.

Di norma, il pagamento della NASpI si concretizza entro la seconda settimana del mese.

Infatti, queste erogazioni partono solitamente tra l’ottavo ed il decimo giorno del mese e continuano fino alla metà di quest’ultimo.

Ebbene, stando ai dati di coloro che hanno controllato sul loro fascicolo previdenziale, il pagamento della NASpI partirà oggi, il 9 giugno 2022 e proseguirà fino al 16 giugno circa.

Ma andiamo a comprendere nel dettaglio come fare ad individuare la data esatta per il pagamento della NASpI per ognuno di voi e come controllarlo!

Disoccupazione INPS: ecco quando arriverà la NASpI di giugno!

Come abbiamo sottolineato anche in precedenza, a differenza di altre misure per le quali l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha già individuato quelle che saranno le date dei pagamenti mensili, la NASpI non ha un giorno fisso per le erogazioni.

Insomma, proviamo a pensare al Reddito di Cittadinanza. Questo viene pagato per i nuovi beneficiari il 15 di ogni mese ed, invece, per coloro che lo percepiscono già da più di un mese, il pagamento è fissato alla data del 27 di ogni mese.

Ovviamente quanto appena detto per il Reddito di Cittadinanza può sempre variare a causa di feste, ponti o giorni festivi. Tuttavia, in linea di massima le erogazioni avverranno sempre in quelle due date.

Invece questo non avviene quando parliamo della NASpI che però anch’essa viene erogata, in linea di massima, entro la metà del mese.

In base alle informazioni in nostro possesso, la data di partenza per il pagamento della NASpI dovrebbe essere quella del 9 giugno 2022, quindi di oggi.

Questo pagamento dovrebbe arrivare oggi per gli abitanti di diverse città italiane, come Milano, Roma, Bolzano, Trento, Napoli e Bari.

Eppure, come abbiamo sottolineato più volte, non è possibile fornire una data unica per il pagamento della NASpI in quanto varia in larga misura dal giorno nel quale è stata presentata la domanda per ricevere l’indennità di disoccupazione INPS.

Ma come si visualizza esattamente il giorno in cui si potrà ricevere la NASpI? Secondo quanto abbiamo detto in precedenza, ogni beneficiario può scoprire la data del pagamento del sussidio direttamente dal proprio fascicolo previdenziale presente sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Nel dettaglio: il pagamento della NASpI per le domande nuove! Le specifiche!

In questo caso dobbiamo fare un piccolo disclaimer in quanto non facciamo riferimento con quanto detto alle nuove domande per ricevere la disoccupazione INPS, quindi la NASpI.

Infatti, per queste anche a giugno ci sarà un meccanismo ad hoc.

Ma di quale meccanismo siamo parlando? Andiamo a scoprirlo subito nel dettaglio in modo da evitare qualsiasi tipologia di equivoco.

Dunque, tutti coloro che vedranno sul loro fascicolo fiscale la dicitura “pagamento in corso” riceveranno il pagamento della NASpI entro 15 o 20 giorni dall’accoglimento della domanda.

Inoltre, i primi accrediti della NASpI saranno frazionati.

In che modo? Te lo spiego subito.

Il primo pagamento avverrà al 15 del mese se la NASpI ha una decorrenza che va dall’1 al 15 del mese.

Successivamente verrà pagata una seconda quota in un periodo compreso tra il 16 ed il 30 del mese.

Infine, se la decorrenza della NASpI va dal 16 al 30 del mese, il pagamento arriverà in tali date.

Quando arriva la NASpI di giugno? Ecco come controllare sul fascicolo previdenziale!

Come abbiamo ribadito più volte, non tutti riaveranno il pagamento della NASpI nel corso della stessa giornata, ma tutti hanno la possibilità di scoprire il giorno dell’erogazione nel dettaglio.

Quindi, andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona la consultazione del fascicolo previdenziale in modo da comprendere nel dettaglio quando arriverà la NASpI di giugno e le successive.

Prima di tutto bisognerà controllare due date nello specifico. La prima riguarda l’elaborazione, mentre la seconda riguarda il pagamento.

Attenzione: per accedere al tuo fascicolo previdenziale dovrai necessariamente essere in possesso delle tue credenziali SPID, CIE o CNS.

Questo perché da quasi un anno tali credenziali sono obbligatorie per accedere a tutti i portali della Pubblica Amministrazione.

Vuoi scoprire nel dettaglio come verificare il pagamento della NASpI sul tuo fascicolo previdenziale? Allora continua a leggere questo articolo!

Fascicolo previdenziale: ecco come e dove trovare il pagamento della NASpI!

Dunque, hai ormai compreso di quali credenziali dovrai essere in possesso per verificare le date del pagamento della NASpI di giugno.

Quindi, prima di tutto dovrai fare l’accesso. E dopo? Come funziona il fascicolo previdenziale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale?

Niente paura! Te lo spiego immediatamente!

Per controllare quando sarà il pagamento della NASpI di giugno dovrai fare click su “Prestazioni” e poi su “Pagamenti”.

In questa sede apparirà la dicitura relativa alla disoccupazione non agricola e, di conseguenza, bisognerà fare click nuovamente su “Prestazione”.

A questo punto ognuno di voi troverà la data relativa al pagamento della NASpI del mese in corso che, come abbiamo sottolineato anche in precedenza, non coincide con la sta di elaborazione.

Oltre a questa possibilità potrai anche consultare la sezione dedicata alle notifiche, per vedere quali sono gli aggiornamenti sulla NASpI.

Non tutti riceveranno la NASpI! Ecco i requisiti per averla!

Ma tutti coloro che si trovano senza lavoro potranno avere diritto ad ottenere il pagamento della NASpI di giugno? Ovviamente la risposta è no.

Questo perché prima di tutto deve essere inviata un’apposita domanda per poterla ricevere.

Inoltre, la NASpI non viene erogata nei confronti di tutti coloro che si trovano in stato di disoccupazione, ma solo a coloro che si trovano in disoccupazione contro la loro volontà.

Mi spiego meglio, la NASpI viene corrisposta a coloro che sono stati licenziati o che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa.

Inoltre, presuppone il rispetto di altri requisiti fondamentali, quali 13 settimane di contribuzione versate negli ultimi 4 anni di lavoro e l’essere effettivamente disoccupato al momento della richiesta.

Attenzione: fino allo scorso anno era previsto anche un terzo requisito che imponeva di aver svolto almeno 30 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti alla domanda per ottenere la NASpI.

Tuttavia, il Governo Draghi ha cancellato tale requisito con la Legge di Bilancio per il 2022.

Chi non riceve più la NASpI? Andiamo a scoprirlo!

La NASpI non è eterna. Ebbene sì, non è un segreto, ma qualcosa che sicuramente già saprai.

Ebbene, la NASpI viene erogata per un periodo di tempo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Pertanto, vuol dire che questa può essere erogata per una durata massima di 24 mesi.

Una volta terminati tali mesi non si potrà procedere ad un rinnovo, come avviene invece per il Reddito di Cittadinanza, ma si perderà il diritto di ricevere il pagamento della NASpI.

Dunque, coloro che hanno la NASpI scaduta non riceveranno alcun pagamento nel mese di giugno.