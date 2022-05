Quando parliamo di parità di retribuzione intendiamo una paga equa per il medesimo lavoro svolto, o per un lavoro di pari valore, tra entrambi i sessi. Ma cosa c'è che non va nella nostra società? Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le novità e le cause ed effetti della discriminazione delle donne nel mondo del lavoro.

Parità di trattamento dei sessi nella vita lavorativa?

Quando parliamo di parità di retribuzione intendiamo una paga equa per il medesimo lavoro svolto, o per un lavoro di pari valore, tra entrambi i sessi. Questo è il requisito legale che sta alla base della parità di retribuzione.

Dobbiamo però ammettere che, nonostante questo requisito sia ormai ampiamente riconosciuto nelle società, non è stato ancora integrato in maniera corretta e coerente. Ancora oggi nel nostro paese, oltre che in altri paesi d’Europa, le donne guadagnano in media un 20% in meno rispetto agli uomini - dati 2021.

Inoltre, le donne vengono ancora inserite in ruoli non di rilievo all'interno delle società. Le donne che in Italia hanno occupato posizioni dirigenziali sono ancora una minima percentuale rispetto agli uomini nel 2021. Le cause delle discriminazioni sul lavoro del sesso femminile sono parecchie e, spesso, derivano proprio da una cultura retrograda e patriarcale.

Divario retributivo tra donne e uomini

Come abbiamo detto poc'anzi, le donne mediamente vengono pagate meno degli uomini per svolgere qualsiasi mansione, da quelle dirigenziali a quelle strettamente legate alla manodopera.

E proprio in questo campo entra in atto la discriminazione di genere, poiché il datore di lavoro deve garantire una retribuzione uguale, sia agli uomini, chi ha le donne.

Capita anche spesso che la discriminazione avvenga anche per l'avanzamento di carriera. In alcuni casi, infatti, alle donne viene negato l'avanzamento professionale per ricoprire posizioni di tipo dirigenziale.

Insomma, a parità di mansioni, di esperienza e di professionalità nello svolgere il proprio lavoro le donne vengono, in media, pagate meno degli uomini. Ed è questo uno dei principali svantaggi.

Ecco, infatti, quanto abbiamo evidenziato in un nostro precedente articolo:

“Ad oggi sappiamo che nonostante si parli di “parità di genere” oltre l’80 % dei dirigenti italiani è uomo, mentre nel settore privato c’è un divario retributivo del 17 % che risulta già essere evidente dopo un solo anno dalla laurea. Le imprese femminili sono 22 ogni 100 e le donne – madri e non – hanno guadagnato mediamente 420 € in meno di pensione rispetto agli uomini.”

Ma quali possono essere le principali cause del divario salariale?

Partiamo con l’affermare che le cause della disparità di trattamento economico sono molteplici. Gli uomini hanno ancora maggiori probabilità di occupare posizioni dirigenziali, le donne hanno maggiori probabilità di lavorare in azienda ad ore e interrompere il lavoro per la famiglia per un periodo di tempo più lungo.

Mentre, infatti, una donna in Italia può godere di un congedo di maternità più lungo, il congedo di paternità risulta essere solo di qualche giorno.

La donna può assentarsi dal lavoro nelle due mensilità antecedenti alla data presunta del parto. Subito dopo il concepimento il congedo dura:

tre mesi con flessibilità e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva;





tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi;





cinque mesi successivi al parto, nel caso di opzione di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto;





l'intero periodo di interdizione prorogata disposto dell'Ispettorato territoriale del lavoro, per mansioni non compatibili.

Quanto dura, invece, il congedo di paternità? In questi ultimi giorni è entrato a pieno regime il nuovo congedo obbligatorio di 10 giornate.

L’Italia, per questo congedo dal lavoro, si è mossa molto lentamente. Se prima della Legge di Bilancio 2021 il congedo di paternità era di due soli giorni, che poi sono stati aumentati a sette, ora, per adeguare il nostro Paese allo standard minimo (si, avete sentito bene, standard minimo!) dell’Unione Europea, i giorni sono stati aumentati fino a raggiungere quota 10.

Fa rabbia pensare che in altri Stati come la Francia, i congedi sono di 25 giornate, oppure 112 in Spagna o addirittura 480 giorni in Svezia.

Tutto ciò è frutto di una mentalità retrograda e patriarcale.

Le donne devono percepire un compenso minore rispetto agli uomini

Sì, come abbiamo detto poc'anzi, tutto questo è frutto di una mentalità ancorata al dopoguerra - se non addirittura al medioevo - e patriarcale.

Per le donne è previsto spesso un inserimento in aziende molto piccole, alcune delle quali pagano salari davvero bassi. Inoltre, le donne sono spesso relegate in aziende che pagano molto meno delle tipiche industrie maschili.

In alcune circostanze una donna è costretta a negoziare anche un salario peggiore di quello percepito dagli uomini, soprattutto se altri aspetti dello stesso lavoro, come un orario flessibile, sono di notevole importanza per loro.

Questo e molto spesso causato anche dalla discriminazione a priori nel valutare il lavoro, soprattutto nelle aziende guidate dagli uomini. Questo include soprattutto la gestione dei macchinari, della contabilità e delle finanze o della responsabilità del personale.

In questi casi, infatti, pare quasi scontato che un uomo debba guadagnare più di una donna per svolgere il suo lavoro.

E, ad avvalorare la nostra tesi, ci sono i numeri, che ci forniscono un’ulteriore conferma di quanto appena asserito. Le dimissioni delle madri e dei padri di bambini dagli 0 ai 3 anni nel 2020 evidenziano un’importante spaccatura: su un totale di 42.377 casi di dimissioni, il 77.4 % riguarda mamme lavoratrici.

Se confrontiamo il numero con i padri che hanno rassegnato le dimissioni il dato è evidente:

Le mamme che hanno abbandonato il posto di lavoro nel 2020 sono state 30.911,

I papà che hanno abbandonato il posto di lavoro nel 2020 sono stati 9.110.

Ecco quali sono le conseguenze del divario retributivo tra uomo e donna

A lungo termine, il divario salariale apporta delle conseguenze significative per quel che concerne le pensioni. Attualmente, il "Gap previdenziale" tra uomini e donne è molto elevato per tutti i tipi di pensione.

Una conseguenza del fatto che molti dei pensionati di oggi hanno guadagnato poco, o nulla. Questo divario sarà ridotto grazie a una migliore istruzione e a un impiego più frequente delle donne.

Tuttavia, rimane il fatto che le donne hanno delle carriere occupazionali più brevi, con contributi versati in media più bassi. Il loro rischio di povertà è quindi mediamente superiore a quello degli uomini.

Ci sono anche conseguenze dirette per le aziende: le ingiustizie nella retribuzione peggiorano l'atmosfera lavorativa e riducono la motivazione al lavoro (come abbiamo visto prima con le dimissioni).

Che senso ha che le imprese prestino attenzione all'equa remunerazione a uomini e donne?

Se un'azienda nella retribuzione dei suoi dipendenti aderisce al principio di parità di salariale, promuove l'atmosfera di lavoro.

Le dipendenti che notano che il loro lavoro è valutato e retribuito tanto quanto quello dei loro colleghi uomini sono più motivate.

Sono più disposte a impegnarsi nello svolgimento delle loro mansioni. Sul mercato del lavoro, inoltre, questa parità di trattamento può rafforzare la reputazione dell’azienda.

In questo modo, l’azienda acquisisce una maggiore credibilità, tanto da diventare un’impresa ambita dai più. Questa potrà quindi attirare dipendenti particolarmente qualificati e motivati, che è un evidente vantaggio competitivo.