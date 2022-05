Draghi regala 200€ a tutti i pensionati! Come ottenerli Approvato in CDM il nuovo Decreto Aiuti. Tra i sostegni spicca, e fa discutere, un sostegno una tantum di 200€ che l’Esecutivo Draghi ha destinato indistintamente ai pensionati, oltre che ai lavoratori. Come funziona? Andiamo subito a scoprirlo insieme!

Draghi regala 200€ a tutti i pensionati! Come ottenerli

Tempo di nuovi provvedimenti per il Bel Paese che, dopo qualche ora dall’Ok al decreto-legge che estende i tagli sui carburanti fino al prossimo 8 luglio 2022, ha accolto un nuovo provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri con aiuti destinati alle famiglie e alle imprese.

Stiamo parlando di un decreto, denominato “Decreto Aiuti”, che contiene sostegni per 14 miliardi di euro, per aiutare cittadini – lavoratori e famiglie – italiani ad affrontare la nuova ondata di crisi portata dalla guerra in Ucraina, che prosegue dal 24 febbraio scorso.

Il documento contenente gli aiuti è stato approvato pur con la mancanza dei voti del Movimento 5 Stelle poiché i ministri hanno deciso di non prendere parte alla votazione in dissenso sulle norme approvate per i rifiuti della capitale che danno poteri speciali al commissario per il Giubileo, con la possibilità della realizzazione del termovalorizzatore.

Tra gli aiuti spicca, e fa discutere, un sostegno una tantum di 200€ che l’Esecutivo Draghi ha destinato indistintamente ai pensionati, oltre che ai lavoratori. Come funziona? Andiamo subito a scoprirlo insieme!

Draghi regala 200€ a tutti i pensionati? Le motivazioni del Decreto Aiuti

Prima di andare a vedere perché Draghi regala 200€ a tutti i pensionati e a lavoratori, andiamo a scoprire perché è stato pubblicato questo nuovo decreto-legge, chiamato “Decreto Aiuti”, per famiglie e lavoratori italiani.

Dopo la pandemia di coronavirus che ha portato un clima di incertezza, in particolare dal punto di vista economico con le continue chiusure, è arrivata la guerra nel cuore dell’Europa fra Russia e Ucraina, che si combatte ormai dal 24 febbraio.

La guerra ha avuto come normale conseguenza un aumento smisurato dei prezzi, in particolare quelli del latte, della carne, dei cereali e del grano, oltre che di mangimi e fertilizzanti. Tutti prodotti importati nel nostro Paese.

Per questo motivo, il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi nella conferenza stampa dello scorso 4 maggio 2022 ha dichiarato che:

“Nel clima di grandissima incertezza che c’è, il Governo fa il possibile per poter dare un senso di direzione, di vicinanza, a tutti gli italiani. Le azioni, le decisioni di oggi rappresentano bene questa determinazione del Governo. In un certo senso, è il senso del governo stesso.”

I provvedimenti presi negli scorsi giorni affrontano il caro-vita; in particolare, l’aumento esponenziale dei prezzi che stiamo vivendo dipende ampiamente dall’aumento dei costi dell’energia.

Anche in questo caso, come è stato per la pandemia di coronavirus, siamo davanti a una situazione emergenziale, seppur temporanea, che deve essere fronteggiata con ulteriori strumenti eccezionali (ricordiamo i vecchi decreti Sostegni I-II-III).

Draghi, le altre misure oltre i 200 € per i pensionati

Tra i provvedimenti presi per sostenere le famiglie e le imprese italiane, oltre il “regalo” di Draghi a tutti i pensionati, con 200 € a tutti i pensionati, troviamo:

un importante aumento dal 10 al 15 % della tassa sugli extraprofitti delle grandi imprese

#Europarlamento, Draghi: Il nostro Governo ieri ha deciso di rinnovare la tassazione sugli #extraprofitti delle imprese che hanno importato o prodotto energie di diverso tipo. La tassazione complessiva ora ha raggiunto il 25%

il rinnovo del taglio sulle bollette;





la retroattività del bonus sociale, di cui ci ha anche parlato la collega Natalia Piemontese in questo suo articolo, in cui leggiamo:

Non è necessario inoltrare alcuna domanda. Infatti, il bonus si applica in automatico, nel momento in cui il reddito Isee risulta compatibile con la misura. L’importante però è accertarsi di aver presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica in maniera corretta, così da permettere al sistema di avere a disposizione un’attestazione Isee aggiornata e in corso di validità.

nuovi aiuti per pagare gli affitti;





oltre che nuovi sostegni per i trasporti pubblici.

Per tutte le imprese, inoltre, l’Esecutivo Draghi ha stabilito che:

verrà dato sostegno alla liquidità;





potranno essere effettuati finanziamenti agevolati per tutte le aziende in difficoltà a seguito della crisi in Ucraina;





proroga al 30 settembre per effettuare almeno il 30% dei lavori nelle villette unifamiliari per avere il Superbonus.

Ora, invece, andiamo a scoprire perché nel titolo abbiamo scritto che Draghi regala 200 € a tutti i pensionati (oltre che ai lavoratori).

Draghi: 200 euro a tutti, pensionati e lavoratori! Come

Come abbiamo detto poc’anzi, il Governo Draghi ha stabilito che, tra i 14 miliardi stanziati per il decreto Aiuti 2022, ci sarà spazio anche per un aiuto economico di 200 € una tantum a tutti i lavoratori e i pensionati.

Con lavoratori intendiamo sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi. Ma ci sono requisiti? Sì:

potranno ricevere i 200 € regalati da Draghi tutti i lavoratori e tutti i pensionati che hanno redditi fino a 35 mila euro. Questo maxi-aiuto servirà a sostenere i redditi di circa 28 milioni di italiani.

Il Ministro dell’Economia Daniele Franco, infatti, ha dichiarato che lo stanziamento del Governo in questo campo è di 6 miliardi di euro, principalmente destinati a finanziare il sostegno ai redditi di lavoratori e pensionati italiani, attraverso questo sussidio economico una tantum di 200 €.

Ma per fare questo regalo, Draghi dove prende i soldi? Semplice! Arrivano da un aumento del prelievo straordinario sulle aziende importatrici e produttrici di energia, che hanno ottenuto veri e propri extra-profitti grazie ai prezzi energetici.

Tra le altre azioni intraprese dall’Esecutivo Draghi c’è anche l’estensione al 31 dicembre 2022 della garanzia sui prestiti bancari alle Piccole e Medie Imprese e alle imprese maggiori attraverso SACE S.p.A.

Draghi regala a tutti i pensionati 200 €! Ma anche a lavoratori! Come funziona il bonus

Veniamo a noi. Come abbiamo detto più e più volte, questo sussidio economico verrà pagato una tantum a tutti i lavoratori dipendenti e a tutti i lavoratori autonomi, oltre che a tutti i pensionati per un totale di 200 € per combattere il caro-vita.

Tale misura, contenuta nel recentissimo decreto aiuti approvato dal Consiglio dei ministri, guidato dall'ex capo della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, sarà rivolta unicamente ai cittadini in questione (lavoratori dipendenti e autonomi e pensionati) con redditi che non superino i 35.000 € annui.

Tale contributo economico del valore di 200 € potrà essere percepito da un totale di 28 milioni di famiglie italiane. Le modalità di erogazione saranno differenti a seconda che il percettore sia pensionato o lavoratore.

Per i 200 € che Draghi regala ai pensionati il metodo di erogazione sarà semplicissimo: se ne occuperà l'istituto nazionale per la previdenza sociale INPS, molto probabilmente nel mese di luglio 2022.





INPS, molto probabilmente nel mese di luglio 2022. Per i 200 € che, invece, sono destinati ai lavoratori dipendenti si dovrà attendere la ricarica in busta paga che verrà effettuata direttamente dai datori di lavoro nelle mensilità di giugno o luglio 2022.





che verrà effettuata direttamente dai datori di lavoro nelle mensilità di giugno o luglio 2022. Infine, per i lavoratori autonomi verrà creato un fondo da cui questi potranno attingere in maniera autonoma.

Ricordiamo ancora una volta che questo bonus, o regalo economico fatto da Draghi, è destinato unicamente a coloro che hanno un reddito annuo non superiore ai 35.000 € come aiuto per contrastare i rincari registrati in diversi settori.

Questo si aggiunge al taglio previsto per il 2022 dello 0,8% dell’aliquota previdenziale sui dipendenti pubblici che hanno una retribuzione sotto la stessa soglia, cioè fino a 35 mila euro.