Mille euro di pensione e vivere alla grande! Un sogno irrealizzabile nel nostro Paese. Ad oggi, i pensionati percepiscono una pensione bassa e vivono male per il caro vita.In Italia 1.000 euro di pensione non sono sufficienti nel garantire una vita da benestante, né tantomeno, che si accosti a tale soglia. Sappi che non ricevi la pensione dopo una passeggiata. La verità è che il Governo italiano nell’ultimo ventennio si è perso qualche passaggio o, ha fatto finta di tralasciare alcuni aspetti significativi per i lavoratori. La questione è molto semplice il lavoratore riceve la pensione dopo un una carriera lavorativa fatta di sacrifici personali, familiari e lavoratori finalizzati ad arricchire il Paese contribuendo a svolgere un ottimo operato presso la propria azienda sulla base della crescita industriale e collettiva.

Per poi ritrovarsi sconsolato alla fine dei giochi stanco, con tante questioni personali e non, rimandate al futuro, ma soprattutto, con una magra pensione. E, questa non è certamente una caratteristica di un Paese civile, organizzato e proiettano verso la crescita economica, sociale e culturale.

Ecco dove vivere da pensionato con 1000 euro al mese!

Le proiezioni future non sono molto incoraggianti, anzi tutto porta a presagire un peggioramento delle condizioni per i pensionati. Basti, pensare che l’importo della pensione non sarà più calcolato con il sistema misto o retributivo (leggi qui), ma per ragioni di forza maggiore (deficit pubblico), l’assegno sarà molto più basso dello stipendio percepito dal lavoratore.

Parliamo di un taglio sostanzioso che in alcuni casi può superare la metà della paga. Oltre tutto va detto, che l’uscita anticipata sta lentamente scomparendo, portando il lavoratore a confrontarsi con la sola età pensionabile.

Al momento, sono poche se non blande possibilità che portano ad anticipare l’uscita dal lavoro a 64 anni (Quota 102) o, ancora un anticipo pensione a 63 anni (non per tutti). Insomma, lentamente il lavoratore per forza di cose resta fino a 67 anni di età per poi abbracciare la pensione di vecchiaia. Ancora una volta il costo della previdenza ricade sul lavoratore.

In pochi comprendono che il pensionamento non è altro per il lavoratore che un nuovo inizio di vita. Si sgancia dal peso lavorativo per abbracciare un periodo di tranquillità, riposo e recupero di esperienze, viaggi rimandati con il tempo fino al giorno della pensione. E, così arriva il tempo di fare tante cose, ma mancano una pensione che permette di raggiungere i propri sogni.

Per dovizia d'informazione, ci preme spiegare che fuori dai confini italiani la pensione potrebbe valere anche il doppio, ecco perché spesso sentiamo l’affermazione: “La pensione degli italiani vale oro”.

In pensione da ricco se vai all’Estero!

Non sono pochi i pensionati che ricevendo la pensione fanno le valige in direzione di altri Paesi, dove possono guadagnare in termini di minor tassazione, di un maggiore potere di acquisto dovuto a un costo della vita particolarmente più basso, di agevolazioni particolari e così via.

Insomma, l’assegno previdenziale all’estero acquisisce un peso e una valenza diversa rispetto alle mura di casa.

Esistono anche altri aspetti da considerare e riguardano la possibilità di vivere da pensionato con una condizione climatica migliore, molto più favorevole rispetto al nostro Paese. Un doppio vantaggio sia per salvaguardare il benessere della propria salute che del portafogli.

Occhio a questi Paesi dove si vive da pensionati “super”

Non possiamo sicuramente pensare di andare a Parigi o Londra per vivere agiatamente con la pensione. La vita in questi Paese potrebbe addirittura essere più dura che in Italia. Per questo motivo, cercheremo di capire quali sono le mete migliore per vivere alla grande, senza pensieri da pensionati anche con meno di 1.000 euro mensili. Andremo ad analizzare quali sono le alternative migliori per trasferirsi all’Estero.

Devi mettere in conto che solo se decidi di espatriare potrai ancorarti a delle condizioni che ti permettono di ottenere un ottimo tenero di vita anche con poco più di qualche spicciolo nel portafoglio.

L’obbiettivo del trasferimento all’estero deve essere finalizzato alla realizzazione di un sogno, al raggiungimento di una vita dignitosa anche con una pensione del valore sotto i 1.000 euro, senza rinunce, anzi sfruttando in pieno i servizi offerti dai diversi Paesi per i pensionati italiani.

Prendo meno di 1.000 euro al mese di pensione, dove possono trasferirmi all’estero per vivere bene?

Non sono pochi i pensionati stanchi di vivere da poveri, stanchi di arrancarsi ogni mese tra spese, bollette rinunciando e rimandando anche qualche visite mediche importante.

Ecco, perché, a un certo punto si decide di abbandonare le proprie origini, la propria terra per concludere il percorso della vita in modo dignitoso anche da benestante. Condizioni che il nostro Paese non garantisce ai pensionati di oggi, ma neanche a quelli futuri.

Secondo quanto si legge su Fiscomania, utilizzando un budget del valore di circa 1.000 euro mensili, hai una bella scelta davanti a te. Certamente devi considerare che se vuoi vivere agiatamente, anche di rendita in alcuni casi non puoi scegliere assolutamente una meta europea.

Esistono Paesi nel mondo in cui puoi vivere bene, senza privazioni risparmiando anche più di qualche spicciolo al mese con meno di 1.000 euro mensili. Ecco, come, in questi Paesi la tua pensione può valere cifre da record.

Vediamo i posti più belli e impensabili dove vivere con pochi soldi, come ad esempio Thailandia, Buthan, India e Costa Rica.

Come vivere da pensionato con meno di 1.000 euro in Thailandia?

La Thailandia è una delle mete più preferite sia dai pensionati che dai lavoratori, c’è da dire che risulta essere una delle mete più gettonate anche dagli imprenditori.

La popolazione parla per lo più l’inglese.

Sicuramente Bangkok è una città che può offrire tanto, ma è sempre consigliabile trovare un posticino meno “affollato”, come ad esempio Chiang Mai. Sicuramente ti mancherà l’Italia, forse più la connessione internet. Infatti, in questi luoghi costa cifre impressionanti.

Come vivere da pensionato con meno di 1.000 euro in Buthan?

Stai per fare un viaggio nella monarchia costituzionale del Regno del Bhutan, in pratica nella catena Himalaya. Nulla che si accosti al mare. Ti avvii nella terra più conosciuta come: “Terra della felicità”. Terre che offrono grandi sbocchi professionali.

Basti pensare che il costo della vita registrato in questo Paese è uno tra i minimi su tutto il globo. Per vivere agiatamente sono sufficienti pochi più di 322 euro mensili. Ecco, perché trasferendoti in Bhutan riceve una rendita mensile sicura.

Il costo maggiore sul profilo della fiscalità riguarda l’IVA nella misura al 50%. C’è da dire che il Paese incassa molto dall’IVA per poi sfruttarli nell’ottimizzare i servizi collettivi.

Come vivere da pensionato con meno di 1.000 euro in India

Se la tua destinazione è l’India stai per immergerti in un viaggio fortemente spirituale, oltre che molto avventuroso. Potrai godere d'innumerevoli esplorazioni sparite tra fiumi, spiagge, deserti e così via. Ogni passo rappresenta un intreccio costante tra storia e religione.

C’è da dire che il costo della vita è fortemente condizionato dal posto in cui si decide di risiedere. Non sono pochi gli italiani collocati nei centri urbani per la possibilità di godere di maggiori servizi. Sicuramente questa rientra tra le mete più gettonate in cui sono sufficienti poco più di mille euro al mese per vivere bene.

Come vivere da pensionato con meno di 1.000 euro in Costa Rica

Se la tua meta è la Costa Rica sappi che il costo della vita risulta essere quello più basso del globo. Un alloggio costa in media al mese circa 400 euro, se ti sposti nelle zone rurali i prezzi scendo anche di parecchio sotto la media.

Un Paese con un’economia crescente, impegnato costantemente nel migliorare i diritti dei cittadini, offre uno stile di vita improntato sulla pace e tranquillità.

Oltre, a garantire il rispetto della natura, impegnandosi in un cammino orientato verso una biodiversità delle specie nella misura del 25%. Un punto florido per le mete eco-turistiche. Insomma, un viaggio in mete meravigliose dove troverai luoghi incontaminati.