Stai cercando un lavoro e sei esperto di tecnologia? Bene, allora questa breve guida fa proprio al caso tuo poiché andremo ad analizzare tutte le posizioni di lavoro aperte del marchio Euronics. Siete alla ricerca di un’occupazione, di uno stage, oppure volete semplicemente cambiare mansione? Allora partiamo subito.

Euronics, una storia di persone tecnologia

Quella di Euronics è una storia molto recente: il gruppo nasce nel 2001 dall'evoluzione di GET, un marchio storico nato nel 1976 da un gruppo importante di rivenditori del settore.

La visione del nuovo marchio è chiara: il gruppo aspira un pianeta in cui i cittadini possono trovare direttamente nella tecnologia un modo per migliorare sé stessi e l’ambiente che li circonda.

Per questo motivo l'obiettivo di Euronics è quello offrire ai propri clienti, non solo semplici prodotti e servizi, ma anche la professionalità, la competenza, oltre che l'umanità di cui questi hanno bisogno.

Attraverso il team del marchio il cliente potrà trovare la tecnologia più linea con le sue necessità. Come abbiamo potuto capire, il gruppo basa tutta la sua passione sullo sviluppo tecnologico e sull’innovazione con un unico obiettivo: aiutare le persone a vivere meglio, attraverso soluzioni del tutto innovative per migliorare me loro vite.

Andiamo subito a scoprire insieme tutte le posizioni aperte e come procedere ad inviare la vostra candidatura per entrare a far parte del team.

Offerte di lavoro del gruppo Euronics, le prime posizioni aperte

Addetto al magazzino. Il cittadino o la cittadina che si vorrà candidare come addetto al magazzino dovrà occuparsi di tutte le attività di magazzino del punto vendita, oltre che della gestione delle spedizioni e dell'elaborazione delle documentazioni.

Per questo tipo di impiego non è richiesto il diploma di laurea, ma occorrerà aver maturato esperienza nella posizione per cui ci si candida, oltre che essere una persona organizzata e in grado di relazionarsi con gli altri.

Il compenso verrà adeguato direttamente alla tipologia di mansione svolta. Per candidarsi occorre premere questo link e completare il form, inserendo nome e cognome, dati anagrafici, mail e recapito telefonico e allegare un curriculum vitae con foto.

Addetto alla cassa. La seconda mansione per cui vi potrete candidare direttamente sul sito di Euronics sarà quella di addetta alla cassa. Il vostro obiettivo sarà quello di assicurare tutte le corrette procedure di incasso, oltre che garantire l'assistenza al cliente riguardo i pagamenti e altri servizi, come ad esempio l'apertura di un finanziamento.

Euronics sarà particolarmente felice di accogliere nel suo gruppo di lavoro persone che hanno competenze pregresse nella gestione della cassa, con ottime capacità relazionali e con orientamento al risultato.

Anche in questo caso per la vostra candidatura dovete premere questo link, procedere a inoltrare il vostro curriculum tramite LinkedIn o compilando il form, con nome e cognome, dati anagrafici, indirizzo mail e numero di telefono per contattarvi e curriculum vitae con foto. Anche in questo caso il compenso sarà adeguato alla mansione svolta.

Per entrambe le candidature sarà necessario accettare la normativa sulla privacy.

Addetti alle Vendite cercasi, offerte lavoro Euronics

Il gruppo Euronics sta ricercando degli addetti alle vendite. Si tratta di soggetti che devono gestire i clienti direttamente nel punto vendita, oltre che organizzare le attività e gli spazi espositivi dello stesso.

Le responsabilità per questo ruolo sono differenti, e vanno del raggiungere gli obiettivi che vi verranno assegnati dal vostro direttore, alla gestione delle vendite direttamente con i clienti, fornendo loro consulenza sui prodotti che vorrebbero acquistare.

Altre responsabilità riguardano l'organizzazione dell'esposizione dei prodotti e una partecipazione attiva alla gestione dei problemi che verranno via via segnalati dai clienti. Per essere scelti per questo ruolo dovrete avere capacità comunicative, ma dovrete anche assisterlo e dar lui servizio. La candidatura verrà effettuata a questo link con le modalità spiegate in precedenza e la retribuzione sarà adeguata alla mansione svolta.

Per il gruppo Nova di Lonato, inoltre si cerca anche un addetto alla vendita con modalità part-time. Spieghiamo che il gruppo Nova è un socio di riferimento di Euronics Italia.

I requisiti che dovrà avere il candidato saranno competenza tecnica, predisposizione al team work e a un approccio dinamico, oltre che un forte orientamento al cliente. Per la candidatura premere qui.

Sempre per il gruppo Nova, Euronics cerca degli stagisti per le sedi di Lonato e Milano. Ogni stagista verrà affiancato da un proprio tutor per comprendere a fondo la mansione.

Chi si candida per effettuare uno stage dovrà partecipare attivamente a tutte le dinamiche del punto vendita, dal raggiungimento degli obiettivi, alla soddisfazione del cliente, alla gestione delle problematiche segnalate.

Sia per la sede di Milano, che per la sede di Lonato allo stagista addetto alle vendite verrà elargito un rimborso spese del valore di 800 € al mese.

Infine, sempre per il Gruppo Nova, si ricerca un Payroll Specialist per la sede di Roma in zona Roma Est che sia esperto nell’utilizzo di Zucchetti per la gestione del ciclo paghe. Tutte le info qui.

Euronics cerca anche un direttore del punto vendita

Come scritto nel nostro titolo, il gruppo di esperti di tecnologia e alla ricerca anche di una figura come direttore del punto vendita. Questo dovrà organizzare la cura del punto vendita che gli verrà affidato oltre che, si legge:

l'assortimento dei prodotti gestiti, l'organizzazione, l'eccellenza nei livelli di servizio e nelle competenze dei collaboratori gestiti. Le competenze richieste per il ruolo sono la gestione del punto vendita, un'auto organizzazione, un focus orientato sul risultato e la gestione dei rapporti interpersonali. Lo stipendio verrà adeguato alla mansione svolta.

Per la candidatura a premere questo link.

Bruno S.p.A. socio di Euronics cerca addetti alla vendita e alla cassa per Mantova e Treviso

Per la mansione di addetto alle vendite e alla cassa, il gruppo Euronics è alla ricerca di persone che possono seguire i clienti nel punto vendita, adottare strategie di posizionamento dei prodotti esposti, conseguire gli obiettivi che vengono via via forniti dal direttore del punto vendita e occuparsi della cassa.

In questo caso il candidato ideale dovrà essere laureato o diplomato in discipline economiche, ma anche sociali o tecnico informatiche.

La persona che si candiderà dovrà anche essere amante, ma soprattutto esperta, di tecnologia e dovrà essere assolutamente motivata per intraprendere un percorso stimolante con i clienti.

Anche in questo caso per la candidatura basterà compilare il form o procedere direttamente con una candidatura attraverso LinkedIn.

Euronics ricercar Junior full stack developer a Casoria

Passiamo ora alla posizione finale ricercata che è quella di Junior full stack per il Gruppo Euronics-Tufano. Il gruppo è uno dei maggiori player a livello nazionale per la vendita di elettronica di consumo. L'inserimento al fine di potenziare la loro squadra di sviluppatori.

La risorsa lavorerà prima affiancata per un periodo e poi procederà in maniera autonoma. Il contratto di lavoro sarà a tempo pieno o a tempo determinato, con una possibilità di tempo indeterminato o direttamente indeterminato.

Il candidato ideale dovrà aver maturato un'esperienza come developer di almeno un anno e avrà diritto a una ral di 21.000 €. Per la candidatura premere qui.