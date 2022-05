Stai cercando un lavoro? Allora sei capitato/a nel posto giusto. In questa breve guida andremo a vedere insieme tutte le posizioni aperte di Eurospin, su tutto il territorio nazionale, per poi vedere nel dettaglio come inoltrare la candidatura.

Eurospin assume in tutta Italia, l’azienda

Quando parliamo di Eurospin facciamo riferimento all’azienda italiana nata nel 1993. La catena e attiva nella grande distribuzione organizzata di generi alimentari e di beni a largo consumo. La sua sede centrale è situata nei pressi di Verona, a San Martino Buon Albergo.

Il gruppo opera sul territorio nazionale con la formula del discount e conta, ad oggi, oltre 1.200 punti vendita in tutta Italia, oltre che in Slovenia, con più di 10 milioni di clienti e 15 mila collaboratori.

La realtà della catena di discount è in continua espansione, tanto da offrire in continuazione nuove opportunità di impiego sia in nuovissimi punti vendita, appena aperti, che in supermercati già aperti e presenti sul territorio. Ma non è finita qui, poiché il gruppo offre possibilità di lavoro anche in sede.

Le posizioni aperte sul territorio nazionale, per tutti

Le opportunità che offre Eurospin si rivolgono a una platea molto vasta, che va da soggetti senza una qualifica superiore, ai giovani neolaureati, anche da meno di 12 mesi.

È certo che per le mansioni da svolgere negli uffici occorre sicuramente avere un diploma di scuola superiore oppure una laurea, mentre il requisito dell’età per questi impieghi oscilla fra i 20 e i 35-36 anni.

Per queste postazioni sono richieste anche alcune competenze informatiche. Il gruppo, inoltre, come dicevamo prima, offre possibilità di crescita anche ai giovanissimi neolaureati con dei tirocini all’interno dei vari discount sul territorio, oltre che negli uffici del gruppo. Andiamo, ora, ad osservare tutte le posizioni aperte sul territorio nazionale.

Eurospin, ecco le posizioni di lavoro aperte nei punti vendita

Partiamo con la prima posizione aperta: l’Addetto alla Vendita. Si tratta di una figura professionale che è spesso ricercata soprattutto per le nuove aperture dei punti vendita del settore della grande distribuzione organizzata, oltre che del retail.

L'addetto alle vendite è anche comunemente conosciuto con il termine “commesso”. È una delle figure professionali più richieste perché ciascuno degli esercizi commerciali richiede dei lavoratori che si occupino dell'assistenza del cliente finale negli acquisti, dell'allestimento delle vetrine se si tratta di negozi, di caricare la merce sugli scaffali, voi oltre che della gestione di cassa e magazzino.

Voi andiamo ad analizzare subito tutte le posizioni degli addetti vendita aperte nel mese di maggio in tutta Italia:

San Martino buon Albergo - Verona





La Spezia - Provincia della Spezia





Capaccio Paestum – Salerno





Scandiano - Reggio Emilia





Alessandria – Alessandria





Asti – Asti





Portomaggiore – Ferrara





Casale Monferrato – Alessandria





Valenza – Alessandria





Loreto – Ancona





Castrovillari – Cosenza





Montevarchi - Arezzo





Torino zona Piossasco – Torino





Martano – Lecce





Policoro – Matera





Monte Urano – Fermo





Ostuni – Bari ex articolo 18 Legge 68/99

Passiamo, ora, agli addetti vendita stagionali, dunque, che saranno assunti per un periodo di tempo limitato a una stagione:

Castiglione della Pescaia – Grosseto





Cavallino Treporti – Venezia





San Teodoro – Sassari





Cesenatico – Forlì Cesena





Fano - Pesaro Urbino





Porto San Giorgio – Fermo

Abbiamo, poi, delle posizioni aperte per stage - periodo formativo svolto all'interno di un'azienda da parte di figure professionali ancora alle prime armi - come Addetto/a alle vendite:

Alatri – Frosinone





Fiuggi – Frosinone





Casoli – Chieti





zona Castelli Romani – Roma





Viterbo – Viterbo





Sapri – Salerno

Eurospin ricerca anche Gastronomi e Macellai in tutta Italia

Il gastronomo è una figura professionale dalle mille sfaccettature, che opera in contesti differenti partendo dai bar, passando da ristoranti fino al supermercato (il nostro caso). Il gastronomo deve conoscere il percorso produttivo di alimenti, partendo dall'origine del cibo arrivando alla sua realizzazione.

Le posizioni che Eurospin ha aperto nel mese di maggio nel territorio nazionale come gastronomo sono nelle seguenti città e province d'Italia:

Padova – Padova

Cavallino Treporti – Venezia (come gastronomo stagional e)

e) Torino – Torino

La catena di discount, però, è anche alla ricerca di macellai

Il macellaio è il professionista che prepara la carne per la vendita o per la produzione di prodotti a base di carne, come ad esempio i salumi. Un macellaio dovrà occuparsi delle diverse fasi di lavorazione della carne.

Dopo la macellazione, questo dovrà occuparsi della disossatura e della preparazione dei tagli della carne, sia per la vendita, che per le trasformazioni di tipo industriali, come ad esempio la macinatura o le lavorazioni per trasformare la carne in insaccati.

Le posizioni che la catena di supermercati ha aperto nel mese di maggio in Italia sono a:

La Spezia - La Spezia





Sarzana - La Spezia





Domodossola - Verbano Cusio Ossola





Olbia – Sassari





Abbiamo anche degli addetti al reparto macelleria a:

Acquapendente – Viterbo





Capaccio Paestum – Salerno

Infine, abbiamo una posizione aperta come Vice Assistente di Filiale a Domodossola, nella provincia di Verbano Cusio Ossola.

Andiamo, ora, ad analizzare tutte le posizioni aperte in sede nel mese di maggio 2022.

Eurospin, ecco le posizioni aperte nelle sedi della catena in tutta Italia

Andiamo a scoprire le posizioni aperte nelle sedi Eurospin in tutta Italia:

Progettista Autocad – Verona





Junior IT - San Martino Buon Albergo – Verona





Impiegato/a ufficio riordino – Verona





Espansionista - zona Mantova o Emilia-Romagna





Neolaureato/a in ingegneria o architettura per tecnico di cantiere – Campania





Junior Business Travel – Verona





Business Analyst – Verona





coordinatore area manutenzione - Regione Marche





impiegato/a ufficio fatturazione o logistica





Junior Treasury Specialist – Verona





Impiegato/a fatturazione Ce.Di. Monteprandone - Ascoli Piceno





Manutentore – Verona





addetto al centralino/receptionist - San Martino Buon Albergo – Verona





impiegato amministrativo/ impiegata amministrativa contabilità e fatturazione – Verona

Ecco come inviare le candidature per le posizioni aperte sul sito di Eurospin

Se siete interessati ad una delle posizioni aperte che abbiamo elencato in precedenza e volete provare ad inviare il vostro Curriculum Vitae potrete entrare direttamente nel sito online della catena di supermercati Eurospin e accedere alla sezione “lavora con noi”, in alto a destra.

Una volta premuto “lavora con noi” si aprirà una nuova pagina. Qui, scorrendo verso il basso, troverete un altro pulsante: “autocandidatura”.

Nella nuova pagina che si aprirà potrete caricare, nell’apposito spazio che si è creato, il vostro Curriculum in formato PDF – qualora aveste il file solo in formato Word, vi basterà entrare nel file, andare in “salva come” e, dopo aver inserito il nuovo nome, scorrere nella tendina finché non troverete “PDF”.

Il sistema messo a disposizione da Eurospin sarà in grado di procedere alla compilazione dei campi del form in maniera del tutto automatica, utilizzando le informazioni che avrete inserito nel vostro CV.

Potrete anche utilizzare file: pdf, doc, docx, txt, rtf, pptx, jpeg, png, tif, tiff. Il file dovrà avere un peso massimo di 2 MB.

“Chi lavora nel gruppo Eurospin vive in un ambiente dinamico, organizzato ed in costante crescita. Ogni giorno è diverso dal precedente ed ogni giorno costruiamo la soddisfazione dei nostri clienti ed il nostro futuro. Per noi il Cliente è la nostra missione.”

