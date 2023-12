Ex Bonus Renzi, chi può continuare a riceverlo in busta paga nel 2024? I requisiti

Con l’arrivo sempre più vicino del nuovo anno, sono in molti i lavoratori che si domandano chi saranno i fortunati che potranno continuare a ricevere l’ex Bonus Renzi in busta paga nel 2024.

Per rispondere e chiarire tutti i dubbi in merito a chi potrà usufruire del trattamento integrativo IRPEF per i lavoratori dipendenti dal valore di 100 euro al mese, è importante andare a riepilogare le condizioni obbligatori ed i requisiti essenziali dell’ex bonus Renzi predisposti per il 2024.

Dunque, in questo articolo, andiamo a vedere a chi spetta il trattamento integrativo Irpef per il prossimo anno e quali i requisiti a cui prestare attenzione per non perdere l’ex bonus Renzi in busta paga nel 2024.

Ex Bonus Renzi in busta: come funziona nel 2024

Prima di andare a riepilogare quali sono le condizioni ritenute obbligatorie ai fini di accedere all’erogazione dell’ex bonus Renzi in busta paga nel 2024, è importante chiarire innanzitutto di cosa si tratta.

Infatti, quando parliamo dell’ex bonus Renzi in busta paga c’è ancora molta confusione tra i lavoratori in merito a come funziona e in cosa consiste questo beneficio.

Nello specifico, facciamo riferimento al cosiddetto trattamento integrativo IRPEF che viene riconosciuto nei confronti dei lavoratori dipendenti. Non si tratta, quindi, di un bonus, ovvero di un importo aggiuntivo una tantum, bensì di una vera e propria detrazione fiscale.

Per quanto riguarda l’importo dell’ex bonus Renzi in busta paga nel 2024, questo può assumere un valore massimo pari a 1.200 euro all’anno, ovvero 100 euro ogni mese.

Ex Bonus Renzi in busta paga: a chi spetta nel 2024

Questo contributo, ricordiamo, è dedicato esclusivamente verso i lavoratori che svolgono una prestazione come dipendenti, a prescindere che si tratti di un lavoro pubblico oppure privato.

Al contempo, si intendono inclusi nella categoria di potenziali beneficiari dell’ex bonus Renzi anche nel 2024, altre tipologie di lavoratori, quali ad esempio lavoratori atipici, co.co.co., stagisti e disoccupati, purché vengano sempre rispettati i requisiti legati al reddito.

È chiaro, quindi, che tra gli esclusi che non potranno ricevere l’Ex Bonus Renzi, ci sono i lavoratori autonomi.

Al contrario, possono usufruire del trattamento integrativo IRPEF anche nel 2024 i pensionati che percepiscono un assegno previdenziale INPS, purché non ricevano già altre misure contro la povertà, come ad esempio il reddito di cittadinanza.

Occorre però chiarire un aspetto fondamentale in merito alla possibilità di accedere all’ex bonus Renzi. Ovvero: non basta rientrare in una delle categorie appena citate per poter effettivamente fruire del bonus nel 2024.

Bisogna infatti rispettare anche uno specifico requisito reddituale, fissato a 15mila euro all’anno. Questo significa che, chi riceve il contributo economico fino a 1.200 euro nel 2024, deve necessariamente avere un reddito che risulti essere inferiore ai 15 mila euro nel 2024.

In altri casi, tuttavia, è possibile continuare a ricevere il bonus Renzi nel 2024, fino al reddito di 28mila euro all’anno, nei casi in cui il bonus ricevuto complessivamente risulta essere inferiore rispetto all’importo lordo dell’IRPEF che il lavoratore deve pagare.

Leggi anche: Ex Bonus Renzi 2023: come si calcola il trattamento Integrativo.

Come si riceve l’ex bonus Renzi nel 2024

Per coloro che ne hanno diritto, è possibile ricevere l’ex bonus Renzi nel 2024 attraverso due diverse modalità. Una prima modalità riguarda la possibilità di fruire del bonus nella propria busta paga oppure mediante l’erogazione diretta da parte dell’INPS.

Tuttavia, si tratta della modalità più a rischio, in quanto potrebbe esservi una possibilità che il proprio reddito dell’anno in corso risulti essere superiore a quanto si pensava inizialmente.

Qualora si verificasse questa circostanza, quindi, il lavoratore è costretto a dover restituire gli importi ricevuti indebitamente.

Un’altra modalità per poter ricevere l’ex bonus Renzi nel 2024 è quella del conguaglio a fine anno da parte del datore di lavoro.

Infine, qualora non si fosse fruito di nessuna delle due modalità di accesso al trattamento integrativo IRPEF è possibile accedervi anche tramite presentazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.

Leggi anche: Ex bonus Renzi 2023, Naspi e busta paga: ecco quando verrà pagato.