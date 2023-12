Bonus Irpef 2023 ed ex bonus Renzi: quando arriva il conguaglio

È in arrivo il conguaglio per i percettori dell'ex bonus Renzi: ecco cosa cambia e cosa ti devi aspettare a fine anno.

Il Bonus Irpef 2023 è un componente aggiuntivo che viene erogato mensilmente insieme allo stipendio, anticipato dal datore di lavoro o dal sostituto d'imposta per conto dello Stato.

Il ruolo dell'ex bonus Renzi e il conguaglio di fine anno

La quantità del bonus dipende dal reddito annuo lordo, ma la verifica accurata avviene solo alla fine dell'anno, con l'ex bonus Renzi e il conguaglio di fine anno. In pratica, questo significa che a fine anno, quando si fanno i conti finali, verranno ricalcolati i bonus già erogati.

Se risulta che hai ricevuto un importo inferiore a quanto spettato, riceverai un rimborso per la differenza. In caso contrario, se hai ottenuto più del dovuto, l'eccedenza sarà detratta dalla busta paga successiva. Eventuali errori possono essere corretti attraverso la dichiarazione dei redditi, un documento cruciale per la dichiarazione dei guadagni e delle tasse pagate.

L'ex bonus Renzi, ora conosciuto come Bonus Irpef, è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2021 per supportare i lavoratori con redditi fino a 40.000 euro. Dal 1° gennaio 2022, a causa di nuove aliquote, il bonus è stato esteso ai lavoratori con redditi fino a 28.000 euro, con un importo massimo di 1200 euro, erogato direttamente in busta paga.

Per chi è l'ex bonus Renzi

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'Ex Bonus Renzi non è limitato solo ai lavoratori dipendenti ma si estende anche a diverse categorie di lavoratori, tra cui soci lavoratori di cooperative, lavoratori in cassa integrazione, collaboratori con contratto a progetto o co.co.co, stagisti, tirocinanti, percettori di borsa di studio, lavoratori socialmente utili, sacerdoti, disoccupati in regime di indennità Naspi e DIS-COLL, disoccupati agricoli, lavoratrici in maternità per congedo obbligatorio e lavoratori in congedo di paternità.

Dal 2022, il calcolo del Bonus Irpef considera le imposte lorde e le detrazioni presenti nella busta paga.

Nuove aliquote IRPEF: cosa sta cambiando

Il maxiemendamento del Governo per la Legge di Bilancio ha ridotto le aliquote IRPEF da 5 a 4 scaglioni, con cambiamenti significativi:

• redditi fino a 15.000 euro: aliquota del 23%

• redditi da 15.001 a 28.000 euro: aliquota ridotta dal 27% al 25%

• redditi da 28.001 a 50.000 euro: aliquota ridotta dal 38% al 35%

• redditi oltre i 50.000 euro: aliquota aumentata al 43%

Questi cambiamenti influenzano direttamente il calcolo del bonus Irpef e l'importo finale che un lavoratore riceverà.

Le nuove detrazioni fiscali

Sono state introdotte nuove detrazioni fiscali per i lavoratori dipendenti. Le detrazioni variano in base al reddito:

• redditi fino a 15.000 euro: detrazione di 1.880 euro

• redditi da 15.001 a 28.000 euro: detrazione di base di 1.910 euro, con un aumento calcolato in base al reddito complessivo

• redditi da 28.001 a 50.000 euro: detrazione di 1.910 euro, con un aumento basato sul rapporto tra reddito e l'intervallo tra 50.000 euro e 28.000 euro

• redditi oltre i 50.000 euro: nessuna detrazione prevista

Trattamento integrativo: chi ne può usufruire e a chi spetta

Il trattamento integrativo per il 2023 prevede un bonus annuale di 1.200 euro, destinato a coloro con redditi fino a 28.000 euro all'anno. Le detrazioni fiscali influenzano l'importo effettivo del bonus. Ad esempio, chi ha redditi fino a 15.000 euro riceverà l'importo completo del bonus, mentre per redditi tra 15.000 e 28.000 euro si riceverà la differenza tra le detrazioni fiscali e l'imposta lorda, con un massimo di 1.200 euro.

È fondamentale comprendere le nuove normative fiscali, le detrazioni e le aliquote per massimizzare i benefici fiscali e garantire una corretta percezione dell'ex bonus Renzi e del bonus Irpef.