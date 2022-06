Come sappiamo, la NASpI si rivolge a coloro che hanno perso il loro lavoro in modo involontario. Tuttavia, ci sono alcune persone che riescono per mezzo di alcuni trucchetti ad averla anche quando si dimettono. Ma quali sono i rischi che corrono? Vieni a scoprirli qui!

Oggi torniamo a parlare della misura dedicata a coloro che si trovano in stato di disoccupazione, o meglio, della misura principale per i disoccupati. Stiamo parlano della NASpI, ossia la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego.

Ebbene, tale misura si rivolge a coloro che hanno perso il loro lavoro in maniera involontaria. Dunque, facciamo riferimento a chi è stato licenziato dal lavoro oppure a coloro che hanno avanzato dimissioni per giusta causa.

Tuttavia, la NASpI presenta dei requisiti specifici per l’accesso, come anche la Dis-Coll o le altre misure legate alla disoccupazione.

Eppure, può capitare che qualcuno, non rispettando i requisiti necessari, decida di operare per vie traverse al fine di ottenere la NASpI.

In che modo? Te lo spiego immediatamente.

Praticamente, può capitare che un dipendente decida di dimettersi e, di conseguenza, non ha diritto all’erogazione della NASpI.

Ecco, in questo caso qualora il lavoratore venisse assunto a tempo determinato da un’altra azienda, egli avrà il diritto alla disoccupazione dell’uno e dell’altro lavoro.

Ma quali sono i rischi del falso lavoro per poter percepire la NASpI? Andiamo a scoprirli nel dettaglio in quanto questa pratica truffaldina risulta essere oggi ancora estremante diffusa.

Perché un lavoratore si fa assumere in maniera falsa per avere la NASpI?

Prima di cominciare nel dettaglio con l’analisi dei rischi che si corrono in caso di falsa assunzione per ottenere la NASpI, andiamo a capire quelle che sono le ragioni che spingono una persona a fare ciò.

Prima di tutto ci teniamo a ribadire ancora una volta che si tratta di una pratica illegale e che, pertanto, non dovrebbe essere compiuta.

Tuttavia, sembra che le persone non siano davvero a conoscenza dei rischi che corrono in questo modo e, per queste ragioni, continuano a fabbricare false assunzioni per percepire la NASpI.

Ma quali sono le ragioni che spingono un lavoratore a fare ciò?

Come abbiamo detto anche in precedenza, è importante sottolineare che la NASpI viene erogata solo nel caso in cui un lavoratore abbia perso il lavoro in maniera involontaria.

Questo vuol dire che egli deve essere stato licenziato oppure deve aver rassegnato le dimissioni per giusta causa per poter avere accesso all’indennità di disoccupazione.

Dunque, questo vuol dire che chi decide di dimettersi (senza il requisito della giusta causa, ovviamente) non ha alcun diritto di percepire la NASpI.

Sono proprio queste le persone che sempre più spesso adottano stratagemmi per poter ottenere l’indennità di disoccupazione.

Ma come è possibile? Andiamo a vederlo nel prossimo paragrafo!

NASpI anche quando non spetta? Sì, con una falsa assunzione: ecco come!

Devi sapere che, secondo quanto viene previsto dalla NASpI, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale eroga il compenso in base ai rapporti di lavoro degli ultimi quattro anni, tranne nel caso in cui questi siano già stati oggetto di NASpI.

Ma questo cosa vuol dire?

Beh, per colui che si fa assumere a tempo determinato dopo essersi dimesso, vuol dire che, alla fine del contratto, egli potrà ricevere la NASpI relativa ad entrambi i lavori svolti, anche quello dal quale ha rassegnato le dimissioni.

In questo modo, il soggetto riesce a percepire la NASpI dal lavoro nel quale non è rimasto a casa contro la sua volontà.

Insomma, come avrai compreso vengono violati i principi sui quali si basa la NASpI.

Ma come avviene nello specifico tale falsa assunzione?

Attenzione: vi ricordiamo che questo articolo non è un chiaro invito a procedere con tali pratiche illecite, ma ha scopo informativo.

In questo modo andiamo a farvi vedere quelle che sono le principali pratiche illecite che vengono messe in pratica per quanto riguarda l’erogazione della NASpI.

Come funziona la falsa assunzione per percepire la NASpI? Ecco l’iter!

Dunque, abbiamo un lavoratore, che per comodità chiameremo Mario.

Mario vorrebbe licenziarsi dalla sua azienda nella quale lavora da ormai 7 anni, ma sa che il suo datore di lavoro non procederebbe mai con un classico licenziamento.

Questo vuol dire che Mario per andarsene dal lavoro deve per forza rassegnare le dimissioni senza il requisito della giusta causa, in quanto non sussiste.

Quindi cosa accade? Mario decide di rassegnare le dimissioni ed in questo modo rinuncia automaticamente alla possibilità di avere la NASpI.

Attenzione: devi sempre ricordare che la NASpI viene erogata solo nei confronti di coloro che perdono il lavoro in maniera involontaria.

Ma cosa può fare Mario per ottenere la NASpI? La risposta giusta sarebbe “nulla”, ma in realtà una modalità truffaldina esiste, come sappiamo.

Si tratta della possibilità di farsi assumere a tempo determinato, anche per un brevissimo periodo come un mese, dall’azienda di un suo amico.

In questo modo Mario viene assunto dall’azienda del suo amico per un mese, anche senza andare mai al lavoro. Al termine del contratto egli avrà diritto alla NASpI.

Ma di quale NASpI parliamo? Solo dell’ultimo mese?

Ovviamente la risposta è no. Infatti, la NASpI si calcola sugli ultimi 4 anni di contribuzione, quindi avrà una durata effettiva di 24 mesi nel caso di Mario.

In questo modo egli ha un enorme vantaggio, ma dobbiamo ricordare ancora una volta che si tratta di una pratica illegale, rischiosa sia per chi ne fa uso, sia per l’azienda che concede tale possibilità al lavoratore.

Insomma, i rischi sono notevoli ma, visto che tale pratica si registra sempre più spesso, pensiamo che questi non siano ancora abbastanza noti.

Di conseguenza, ora andiamo a vedere nello specifico cosa rischiano coloro che utilizzano il metodo del falso lavoro o della falsa assunzione per poter percepire la NASpI.

NASpI e falso lavoro: ecco i rischi che corre l’azienda!

Come abbiamo appena sottolineato, i rischi della falsa assunzione toccano sia il lavoratore sia l’azienda che effettua tale falsa assunzione.

Ebbene, partiamo dai rischi che corre l’azienda per arrivare poi a quelli che corre anche il lavoratore che vuole a tutti i costi ottenere la NASpI.

Insomma, nulla vieta ad un’azienda di assumere un dipendente che si è appena licenziato dal suo posto di lavoro.

Allo stesso modo, nulla vieta di lasciare un dipendente a casa alla fine di un contratto, in quanto potrebbe non essere qualificato per la mansione.

Tuttavia, è severamente vietato che tutto questo avvenga con l’unico scopo di far percepire la NASpI al dipendente.

Quindi, quali sono i rischi che corre l’azienda quando si parla di un’assunzione falsa?

Ebbene, le sanzioni alle quali si può andare incontro sono molteplici.

Ad esempio, una di queste riguarda l’accusa di falsità ideologica che comporta una pena in carcere fino a due anni.

In ogni caso, diciamo che la reclusione è prevista per il titolare dell’azienda che aiuta il lavoratore a percepire la NASpI con queito illegale stratagemma è di minimo 3 mesi.

Falso lavoro per percepire la NASpI? Ecco cosa rischia il lavoratore!

Ebbene, abbiamo compreso nel dettaglio quali sono i rischi che corre l’azienda in questo caso. Eppure, anche il lavoratore (ovviamente) corre dei rischi importanti.

Diciamo che egli può essere accusato dello stesso reato che abbiamo visto nel caso dell’azienda, ma non solo.

Infatti, il lavoratore ha anche operato una truffa contro l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che presuppone, secondo regolamento dell’Unione Europea, la reclusione da uno a cinque anni.

Inoltre, il lavoratore sarà tenuto al pagamento di una multa che varia da 309 euro ad un massimo di 1.549 euro.

Ovviamente ci sono anche delle situazioni ancora più gravi che coinvolgono anche la Guardia di Finanza, come i casi di coloro che creano organizzazioni al fine di truffare l’INPS.

Insomma, tutto questo per percepire la NASpI? Ne vale davvero la pena? Ad ognuno di voi la risposta.