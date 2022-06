Come tutti ormai, durante queste calde giornate di giugno, i lavoratori stanno già sognando le loro vacanze estive, distesi sul lettino a prendere un po’ di sole e farsi un bagno fresco. Ma quanto si prende in busta paga con le ferie lavoro se vai in vacanza? Purtroppo lo stipendio potrebbe essere decisamente molto più basso rispetto a quanto viene percepito dallo stesso lavoratore durante gli altri mesi. Ecco quanto ti spetta in busta paga se vai in vacanza quest’estate.

Come tutti ormai, durante queste calde giornate di giugno, chi lavora tutto l'anno sta già sognando le vacanze estive, distesi sul lettino a prendere un po’ di sole e farsi un bagno fresco. Ma quanto si prende in busta paga con le ferie lavoro se vai in vacanza?

Purtroppo lo stipendio potrebbe essere decisamente molto più basso rispetto a quanto viene percepito dallo stesso lavoratore durante gli altri mesi. Questo, tuttavia, dipende da vari fattori legati non soltanto alla tipologia di contratto che viene stipulato tra il lavoratore stesso e il proprio datore di lavoro o l’azienda presso il quale si svolge l’attività.

Per questo motivo, quando si intende comprendere l’effettivo calcolo degli importi dello stipendio che saranno percepiti durante il mese in cui il lavoratore decide di usufruire delle proprie ferie lavoro, è importante fare attenzione a diversi aspetti.

In tal senso all’interno dell’articolo andremo ad offrire una breve panoramica legata innanzitutto alle caratteristiche delle ferie lavoro pagate, ma anche dei calcoli che saranno presi in considerazione per stabilire gli importi della busta paga che potrà percepire il lavoratore quando va in vacanza.

Ferie lavoro pagate: cosa sono e chi può averle

Dunque, quando si parla di ferie lavoro pagate si fa riferimento ad un insieme di giornate che potranno essere non lavorate da parte del cittadino singolo, pur essendo comunque pagate dall’azienda o dal datore di lavoro presso cui si svolge la propria prestazione.

A questo proposito, è possibile riconoscere diverse tipologie di ferie lavoro pagate che potranno essere richieste ed ottenute ad ogni lavoratore, nel momento in cui ne farà richiesta, esclusivamente nelle situazioni in cui sussistano determinate condizioni particolari.

Infatti, ciascun lavoratore dipendente, a seconda anche della tipologia contrattuale che è stata stipulata, ha diritto a vedersi riconosciute una serie di ferie lavoro pagate. Si tratta di varie categorie di ferie lavoro pagate, che potrebbero più o meno essere applicate ed erogate verso alcuni lavoratori, in base a determinate condizioni.

Tra le principali motivazioni che potrebbero determinare al lavoratore la possibilità di vedersi effettivamente riconosciute delle ferie lavoro pagate vi è sicuramente quella di potersi concedere finalmente una vacanza, ma non solo. Infatti, si parla di ferie lavoro pagate anche quando il lavoratore, a seguito di presentazione di certificato medico, richiede dei giorni di malattia.

Allo stesso tempo, rientrano nella tipologia di ferie lavoro pagate anche quelle giornate di permesso retribuito per lutto così come anche per quanto riguarda il congedo parentale.

Ferie lavoro pagate: si può andare in vacanza e percepire la busta paga

Sono quindi tantissimi i lavoratori che ogni anno, soprattutto durante il periodo estivo, hanno il desiderio di potersi concedere finalmente quella vacanza che hanno da sempre sognato con la propria famiglia.

Tuttavia, molte persone hanno paura che, facendo richiesta per poter accedere alle ferie lavoro pagate al fine di concedersi la vacanza estiva, rischino di prendere una busta paga mensile nettamente inferiore rispetto al tradizionale stipendio che viene loro riconosciuto ogni mese.

Chiarire questo dubbio in merito a quanto spetta a tutti gli effetti di busta paga ai lavoratori durante il loro periodo di vacanza, non è un’operazione semplicissima, in quanto dipende da vari fattori.

Effettivamente, da un lato la Costituzione italiana stabilisce a tutti gli effetti, attraverso soprattutto l’articolo 2109 del Codice Civile, il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto non soltanto il riposo settimanale, bensì anche una serie di giornale di ferie annuali retribuite.

Nello specifico, si parla di quattro settimane che potranno essere maturate da ogni lavoratore nel corso dell’anno, di cui due dovranno essere godute in maniera continuativa.

Tuttavia, il punto centrale in questo caso, al fine di identificare gli importi che saranno percepiti nello stipendio dal lavoratore che decide di andare in vacanza usufruendo delle ferie lavoro pagate, riguarda sicuramente quello legato alla retribuzione.

Importi ferie lavoro pagate per chi va in vacanza: come si calcola busta paga

Per capire quindi quali sono gli importi delle ferie lavoro paga per chi andrà in vacanza è necessario andare ad approfondire il tema della retribuzione.

A questo proposito, secondo quanto sottolineato ed espresso all’interno dell’articolo 36 della Costituzione italiana, viene chiarito che ciascun lavoratore ha diritto a poter percepire una retribuzione mensile. Si tratta di una retribuzione che dovrà essere necessariamente proporzionata non soltanto alla quantità di lavoro (in termini di ore lavorate) bensì anche alla qualità del suo stesso lavoro.

Dunque, proprio perché gli importi della busta paga dovranno essere calcolati in base alla quantità del lavoro, la retribuzione del periodo di ferie lavoro potrebbe essere nettamente inferiore rispetto a quella tradizionalmente percepita dallo stesso lavoratore durante il periodo di lavoro normale.

È chiaro quindi che, ai fini dell’elaborazione della busta paga, il periodo di ferie lavoro pagate durante il quale il cittadino si concede le sue vacanze, non saranno presi in considerazione chiaramente una serie di voci che solitamente caratterizzano la retribuzione.

Tra queste, le maggiorazioni concesse nei casi in cui il lavoratore svolga delle ore di lavoro straordinario.

Gli importi della busta paga per chi si concede le ferie lavoro quest’estate

Concludendo, la busta paga che potrà essere percepita dal lavorare stesso durante le ferie estive potrebbe essere di un importo più basso rispetto all’ammontare mensile dello stipendio tradizionale, in quanto non saranno riconosciute le voci legate a prestazioni lavorative occasionali.

In questo senso, la differenza tra lo stipendio che sarà percepito durante il mese in cui si faranno le vacanze estive e quello normalmente lavorato, sarà decisamente minima se i lavoratori in questione non svolgono solitamente delle prestazioni di lavoro occasionale.