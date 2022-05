I finanziamenti imprese rappresentano delle agevolazioni di fondamentale importanza per le aziende italiane che sono intenzionate a ricevere degli aiuti economici da parte dello Stato italiano. Vediamo, quindi, quali sono tutti i bandi ancora disponibili al momento per chi è alla ricerca di finanziamenti imprese 2022.

Si sente sempre più parlare di finanziamenti imprese e di finanziamenti agevolati nei confronti delle aziende e delle imprese che operano nel territorio nazionale.

Infatti, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica che ha di fatto spinto ancor di più verso la realizzazione e l’apertura di nuovi bandi di concorso volti al riconoscimento dei finanziamenti per le imprese, sembra che nel 2022 siano almeno dieci i bandi dei finanziamenti imprese ancora attualmente a disposizione in Italia.

Per questo motivo è importante per gli imprenditori e per le imprenditrici che operano nel territorio nazionale, assicurarsi di aver controllato e verificato opportunamente tutti i requisiti e le condizioni particolari per poter accedere ai finanziamenti delle imprese anche nel 2022.

In tal senso, all’interno del seguente articolo, andremo brevemente ad illustrare quali sono i principali finanziamenti delle imprese 2022 che potranno essere messi a disposizione nel corso dell’anno e quali sono le condizioni di accesso per ciascuno di questi finanziamenti.

A questo proposito, al fine di assicurarsi di rispettare al meglio tutti i requisisti per poter usufruire dei finanziamenti imprese ancora disponibili nel 2022, saranno anche evidenziate le date e le tempistiche che dovranno essere rispettate dalle imprese intenzionate ad usufruire dei finanziamenti.

Cosa sono i finanziamenti imprese in Italia? Le caratteristiche e gli obiettivi

Dunque, prima di andare a fornire tutte le indicazioni principali in riferimento ai finanziamenti imprese attualmente a disposizione ed approfondire anche le condizioni e i requisiti di accesso predisposti per ciascuna di queste imprese, è necessario innanzitutto chiarire alcuni aspetti peculiari.

Infatti, quando si parla di finanziamenti agevolati per le imprese, si intende appunto indicare quella tipologia di prestito che presenta delle condizioni vantaggiose e agevolate appunto, a confronto alle tipologie di finanziamenti attualmente offerti dal settore dei prestiti.

A questo proposito, si tratta comunque di finanziamenti che, a seconda del bando di concorso che lo prevede, potranno essere erogati nei confronti sia di imprenditori ed imprenditrici nel settore privato, che anche verso imprese di piccole, medie e talvolta grandi dimensioni.

Per questo motivo, le motivazioni che spingono il Governo italiano e lo Stato ad acconsentire allo stanziamento di fondi volti all’erogazione di finanziamenti imprese sono molteplici: da un lato quello di spingere maggiormente i cittadini ad attività imprenditoriali, dall’altro quello di incentivare acquisti di prodotti o servizi utili al miglioramento di aziende e attività già avviate.

Finanziamenti imprese in Italia: quali sono i bandi aperti nel 2022?

Così come avvenuto anche durante gli anni passati, segnati particolarmente dall’andamento dei contagi da Coronavirus, anche per l’anno 2022, il Governo italiano ha deciso di rendere attivi e disponibili una serie di bandi di concorso che consentiranno il riconoscimento di finanziamenti imprese di particolare importanza.

A questo proposito, si tratta, dunque di bandi ancora aperti, a cui potranno fare richiesta per accedere ai finanziamenti agevolati non soltanto giovani imprenditori ed imprenditrici italiane ma anche imprese che hanno già un’attività avviata da tempo.

Nello specifico, alcuni dei bandi che si andranno a citare nei prossimi paragrafi, saranno effettivamente differenziati sulla base delle zone e delle aree geografiche in cui svolgono gli imprenditori la propria attività oppure dove risiede la sede legate dell’impresa; mentre, in altri casi, i bandi di concorso si differenziano anche sulla base del settore di appartenenza.

In particolare, è possibile evidenziare i seguenti bandi per i finanziamenti imprese ancora disponibili nel 2022 in Italia:

Fondo di garanzia Piccole e Medie imprese;

On oltre nuove imprese a tasso zero;

Smart e Start;

Nuovo Selfiemployement;

Resto al Sud;

Beni strumentali con la Nuova Sabatini;

Fondo impresa femminile;

Cultura Crea 2.0;

Fondo per le piccole e medie imprese creative;

Accordi per l’innovazione.

Dunque, nei prossimi paragrafi andremo a fornire alcuni approfondimenti generali per quanto concerne i finanziamenti imprese che potranno essere richiesti ed usufruiti dalle aziende nel corso dell’anno 2022.

Finanziamenti imprese piccole e medie 2022: quali sono i bandi aperti?

Come elencato in precedenza, è possibile evidenziare alcune categorie di bandi attualmente messi a disposizione esclusivamente delle imprese che rientrano nella categoria di piccola e media impresa. Si tratta in questo caso dei finanziamenti imprese previsti con il bando Fondo per le piccole e medie imprese creative, nonché con il Fondo di Garanzia per le PMI.

Per quanto riguarda il primo bando, questo si rivolge tuttavia ad uno specifico settore, ovvero quello creativo, andandosi a caratterizzare di fatto come la possibilità di accedere non soltanto ad un finanziamento agevolato ma anche, in alcuni casi, nell’erogazione di un contributo a fondo perduto per le imprese.

In tal senso, si suggerisce di andare a leggere attentamente tutte le indicazioni che sono state apportate da parte del Ministero dello sviluppo economico nonché il Soggetto gestore del bando, Invitalia, direttamente all’interno della sezione dedicata online.

In merito, invece, al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, in questo caso si tratta di finanziamenti che vengono concessi da banche oppure da intermediari finanziari a seguito del riconoscimento di una serie di garanzie statali.

Anche in questo caso, si suggerisce di approfondire l’argomento al fine di comprendere se si è effettivamente in possesso di tutte le condizioni per ottenere il finanziamento, direttamente al seguente link: https://www.fondidigaranzia.it.

Finanziamenti imprese per alcune Regioni italiane: quali sono?

Alcuni finanziamenti imprese, sono stati invece formulati appositamente per alcune imprese che hanno sede legale in alcune specifiche regioni italiane, come nel caso del bando Cultura Crea 2.0 o Resto al Sud.

In tal senso, dedicato alle micro, piccole e medie imprese vi è anche il fondo per i finanziamenti di Cultura Crea 2.0, rivolto esclusivamente alle aziende che rientrano nel settore culturale e creativo delle Regioni di Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia.

A questo proposito, si consiglia di consultare direttamente la sezione dedicata ai finanziamenti imprese per Cultura Crea 2.0.

Un altro bando di concorso messo a disposizione per alcune regioni del Sud, è sicuramente quello di Resto al Sud, volto allo sviluppo e alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali.

Finanziamenti imprese nuove: i bandi disponibili nel 2022 per chi apre attività

Tra i vari finanziamenti per le imprese attualmente messi a disposizione, ve ne sono alcuni dedicati in particolare modo a quelle persone che risultano essere intenzionate ad avviare piccole iniziative imprenditoriali.

In questo caso, quindi, tra i principali bandi di concorso per i finanziamenti per le imprese, vi sono il Nuovo SELFIEmployment, il quale si configura a tutti gli effetti come la possibilità di accedere ad un prestito a tasso zero e senza garanzie, che vengono promosse da parte del NEET.

Per tale finanziamento, potranno avere la possibilità di accedere ai prestiti esclusivamente quelle donne inattive ma anche cittadini disoccupati di lungo periodo. Per questo motivo, si suggerisce di consultare la sezione telematica del sito dell’Invitalia dedicata proprio al finanziamento imprese SELFIEmployment.

Per le micro e piccole imprese che invece risultano essere costituite sopratutto da donne oppure da giovani italiani, ci sarebbe la possibilità di presentare la richiesta al fine di accedere al finanziamento chiamato ON Oltre Nuove imprese a tasso zero, che permette di finanziare dei nuovi progetti di investimento.