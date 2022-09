Oggi è il primo settembre e, con questo, possiamo affermare che la stagione estiva è quasi giunta al termine. Ebbene, se per molti questo periodo coincide con il rientro dalle ferie e il ritorno in ufficio, il discorso è differente per i lavoratori stagionali che possono richiedere la NASpI: vieni a scoprire come!

Infatti, per loro la fine dell’estate coincide con la fine dei contratti a tempo determinato che erano stati stipulati per la stagione estiva, appunto.

Dunque, con la fine di agosto abbiamo anche la fine di molti contratti stagionali, fatti per incrementare il personale a fronte di una maggiore affluenza di turisti.

Ebbene, per coloro che adesso stanno perdendo la loro occupazione, a causa della scadenza di un contratto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale eroga un compenso. Niente di speciale, si tratta della NASpI, la prestazione relativa alla disoccupazione che viene erogata anche nei confronti di quei lavoratori dipendenti che perdono il lavoro per motivazioni che esulano dalla loro volontà.

Ma per quale motivo gli stagionali possono beneficiare della NASpI? La risposta è molto semplice: si tratta della scadenza di un contratto di lavoro e, come tale, è soggetta all’erogazione della disoccupazione.

Andiamo a scoprire quali sono i requisiti per ottenere la NASpI e come possono averla gli stagionali che stanno vedendo volgere al termine il loro periodo di lavoro.

Chi può ricevere la NASpI? Ecco i requisiti necessari per l’erogazione dell’INPS

Non tutti possono avere accesso ai benefici offerti con la NASpI. Infatti, è indispensabile rispettare una serie di requisiti, come abbiamo visto anche in questo articolo.

Eppure, è bene sottolineare due requisiti principali, ossia quello di disoccupazione e quello contributivo, che sono importantissimi in caso di lavoratori stagionali.

Il primo requisito che abbiamo menzionato è quello legato allo stato di disoccupazione. È molto semplice da capire: quando si fa la richiesta per ottenere la NASpI è necessario trovarsi in stato di disoccupazione per poter procedere.

Dunque, un lavoratore stagionale, nel nostro caso, deve chiedere la NASpI una volta che il suo contratto di lavoro è giunto al termine.

Accanto al requisito di disoccupazione, abbiamo anche quello contributivo. Si tratta in questo caso di qualcosa di più complesso, ma che possiamo comunque comprendere dopo una prima spiegazione.

Ebbene, per avere accesso alla NASpI è necessario aver totalizzato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti alla perdita del lavoro.

Insomma, se hai versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni puoi avere diritto a ricevere la NASpI.

Fino all’inizio dell’anno era in vigore un terzo ed ultimo requisito, che riguardava le giornate di lavoro effettive. Tuttavia, il Governo Draghi ha deciso di eliminarlo e, di conseguenza, restano solo i due menzionati.

Ora che abbiamo capito quali sono i requisiti che stanno alla base dell’erogazione della NASpI, procediamo comprendendo come puoi richiederla se sei un lavoratore stagionale.

Al termine il contratto per gli stagionali: ecco come puoi fare per avere la NASpI

Come abbiamo sottolineato in precedenza, i lavoratori stagionali per i quali a breve è prevista la fine del contratto rientrano tra i beneficiari della NASpI.

Ma per quale ragione? Abbiamo affermato più volte che la NASpI spetta a coloro che perdono il lavoro in maniera involontaria.

Eppure, sembra difficile comprendere cosa significa senza una dovuta spiegazione.

Dunque, assistiamo ad una perdita involontaria del lavoro in diverse situazioni. La prima, la più classica, è il licenziamento da parte dell’azienda.

Eppure, non si tratta dell’unico caso in cui un lavoratore può usufruire della NASpI.

Infatti, il secondo caso riguarda le dimissioni per giusta causa, dove un lavoratore è costretto a licenziarsi, anche contro la sua volontà.

Infine, l’ultima casistica per la quale si può avere la NASpI è la fine del contratto. Ebbene, quando parliamo di lavoratori stagionali, come possiamo ben comprendere, ci troviamo proprio in questo ultima casistica.

Dunque, è facile comprendere per quale ragione i lavoratori stagionali, che abbiano versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e che si trovano in stato di disoccupazione dopo la scadenza del contratto, possono avere accesso alla NASpI.

Quanto dura la NASpI per gli stagionali e di quale importo è?

Ora che hai capito che, se sei un lavoratore stagionale, hai diritto a ricevere la NASpI, andiamo a capire qual è la sua durata e il suo importo.

Per la durata è molto semplice. Infatti, la NASpI dura la metà delle settimane di contribuzione versata negli ultimi quattro anni.

Facciamo un esempio semplice che, solitamente, non vale per gli stagionali.

Se negli ultimi 4 anni hai lavorato sempre, puoi ottenere una NASpI per la durata massima di due anni, quindi la metà della contribuzione versata.

Se, invece, hai lavorato per 6 mesi, puoi ottenere la NASpI per un massimo di tre mesi.

E per quanto riguarda l’importo? In questo caso tutto dipende dal tuo stipendio.

In poche parole, dobbiamo sottolineare che non c’è un’erogazione standard per la NASpI e, di conseguenza, tutto dipende dal tuo caso specifico.

Come richiedere la NASpI per i lavoratori stagionali?

La domanda della NASpI dev’essere inviata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. In caso contrario perderai il diritto a ricevere l’indennità.

Potrai effettuare la domanda direttamente sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, nella sezione dedicata all’indennità di disoccupazione.

In alternativa, potrai richiedere la NASpI anche grazie al contact center dell’INPS oppure per mezzo di un intermediario abilitato, come un patronato.