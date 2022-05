Mentre sono state già chiuse le possibilità per poter richiedere i benefici del Fondo impresa donna per le nuove imprese, dal 7 giugno partono le domande con il secondo sportello. Vediamo, quindi, quali sono i procedimenti da seguire per poter accedere ai 320 mila euro previsti dal Fondo impresa donna.

Riparte finalmente il secondo sportello per presentare le domande volte all’accesso ai contributi predisposti dal fondo perduto nel 2022, del Fondo impresa donna. Si tratta, a questo proposito, della seconda manche di benefici che potranno essere questa volta richiesti da parte delle imprese che risultano essere state già istituite durante gli anni precedenti.

Dunque, nel corso dell’ultimo mese è finito spesso nel mirino del dibattito pubblico e politico la quesitone del Fondo impresa donna 2022.

Molti, infatti, si sono fatti portavoce dell’idea secondo cui i soldi e le risorse economiche che sono state messe a disposizione da parte della squadra del Governo italiano guidata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, sono troppo poche per poter andare incontro alle effettive esigenze delle imprese.

Tuttavia, ora non è il momento di discutere in merito all’effettivo ammontare delle risorse e se queste siano effettivamente in grado di accontentare tutte le imprese italiane che ne faranno richiesta.

Perché a partire dal 7 giugno ci sarà un’altra data importante: l’apertura dello sportello predisposto all’interno del portale telematico Invitalia per poter presentare la richiesta per il Fondo impresa donna 2022 verso quelle imprese già esistenti e costituite durante gli anni scorsi.

A questo proposito, diventa essenziale assicurarsi che vengano rispettate tutte le regole e le condizioni previste all’interno del bando. Proprio per questo motivo, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire tutti i dettagli in riferimento innanzitutto alle caratteristiche di questo nuovo finanziamento che viene concesso attraverso il fondo impresa donna.

Successivamente, saranno poi effettivamente riportati anche i requisiti e le condizioni di accesso ritenute obbligatorie ai fini del riconoscimento degli incentivi per le attività femminili già avviate nonché la procedura utile al fine di presentare la domanda.

Cos’è il Fondo impresa donna? Le novità per le domande dal 7 giugno

Il Fondo impresa donna si configura come un beneficio che potrà essere riconosciuto a livello nazionale nei confronti di tutte quelle categorie di imprese femminili, sia che si tratti di imprese che sono state già costituite da uno o più anni, che anche quelle che non sono state ancora create.

In tal senso, si tratta, a tutti gli effetti di un incentivo che è stato proposto e formulato da parte del Ministero dello sviluppo Economico attraverso la realizzazione di programmi di investimento legati a tantissimi settori differenti: quali servizi, turismo, artigianato, agricoltura e commercio.

Inoltre, prima di procedere con la spiegazione della procedura di invio delle domande a partire dal 7 giugno per il Fondo impresa donna e dei beneficiari che potranno avere fino a 320.000€, è bene sottolineare un aspetto rilevante.

A tal proposito, con un comunicato stampa dell’Invitalia è stato chiarito che la prima manche delle domande presentate da parte di quelle imprese non ancora costituite per accedere al Fondo impresa donna 2022 si è già conclusa nella giornata del 19 maggio la possibilità di richiedere il sostegno a causa della mancanza di ulteriori fondi.

Tuttavia, resta assolutamente confermata l’apertura del secondo sportello, quello dedicato al fondo perduto per le imprese già costituite.

Chi può fare domanda il 7 giugno per avere i soldi del Fondo impresa donna?

Occorre evidenziare un aspetto fondamentale legato alla presentazione della domanda per accedere al Fondo impresa donna di massimo 320.000 euro.

Infatti, anche per quanto riguarda la compilazione dei documenti che dovranno essere allegati al momento della trasmissione della domanda questi risultano essere differenziati sulla base della categoria di beneficiari di appartenenza.

Dunque, in questo caso, tali documenti si diversificano sulla base delle caratteristiche dei progetti portati avanti dal richiedente per cui viene presentata la richiesta.

In tal senso, ritroviamo quindi le categorie di:

progetti di avvio da parte di imprese femminili non ancora sviluppate,

progetti di avvio da parte di imprese femminili che invece risultano essere state attivate da meno di un anno;

progetti di sviluppo portati avanti da quelle imprese femminili che sono state già costituite da più di un anno.

Tuttavia, è necessario poi chiarire che in realtà il fondo impresa donna 2022 si rivolge essenzialmente a ben quattro tipologie diverse di imprese con principale componente femminile. Rientrano, dunque, sia imprese individuali la cui titolare risulta essere donna, che anche società di persone oppure di cooperative con almeno il 60 per cento di donne risultate socie.

inoltre, si intendono inclusive anche le donne lavoratrici autonome dotate di partita IVA oppure le società di capitali con quote per almeno due terzi di donne.

I requisiti di accesso per ricevere 320.000€ per Fondo impresa donna 2022

È chiaro che, oltre ad appartenere ad una delle categorie sopra elencate, al fine di accedere al fondo impresa donna di massimo 320 mila euro, sarà necessario anche che le imprese intenzionate al beneficio provvedano, al momento della domanda, a rispettare anche alcune specifiche in merito ai finanziamenti.

In questo caso, quindi, per le imprese già costituite da oltre un anno, potranno provvedere alla presentazione di programmi legati ad un ammontare di investimenti il cui importo non potrà superare i 400 mila euro. Si tratta di investimenti che potrebbero mirare sia allo sviluppo di nuove attività che anche all’ampliamento di quelle che risultano essere già esistenti.

Fondo impresa donna 2022: come presentare domanda il 7 giugno?

Secondo quanto chiarito da parte di Invitalia, per poter richiedere l’accesso ai fondi e alle risorse previste dal Fondo impresa donna 2022, è necessario che le imprese femminili intenzionate provvedano a rispettare l’apposita procedura richiesta dal bando.

A questo proposito, occorre precisare che a partire dalle ore 10 della giornata di martedì 24 maggio, è già possibile provvedere alla compilazione online delle domande da parte delle imprese che risultano essere attive da più di un anno.

Tuttavia, bisognerà attendere la giornata del 7 giugno, alle ore 10 per poter provvedere alla presentazione ufficiale della richiesta per il Fondo impresa donna 2022.

In questo senso, sarà necessario innanzitutto accedere all'area riservata al fine di avviare la compilazione telematica della pratica e il caricamento corretto di tutti gli allegati richiesti. Successivamente occorre conservare il cosiddetto codice di predisposizione della domanda, rilasciato una volta che il rappresentante dell’impresa femminile richiedente ha provveduto a completare la procedura.

Infine, all’apertura dello sportello prevista per la data del 7 giugno, sarà necessario soltanto collegare all’indirizzo indicato e inviare definitivamente la domanda.

Domande Fondo impresa donna 2022: i moduli da inviare per avere 320.000€

Dunque, abbiamo visto quali sono le procedure principali che dovranno essere seguite al fine di riuscire ad ottenere i 320 mila euro che sono stati previsti nei confronti di coloro che rispettano tutti i requisiti di accesso per le imprese femminili già esistenti.

A questo proposito, è arrivato il momento di affrontare un’ultima quesitone essenziale in merito al Fondo impresa donna 2022 e dunque alle procedure previste per la presentazione delle domande a partire dal 7 giugno, ovvero quella relativa ai moduli da compilare ed inviare.

In questo senso, come chiarito anche all’interno del portale ufficiale di Invitalia, nella pagina dedicata alla modulistica del Fondo impresa femminile, sono state riportate una serie di disposizioni e di elementi legati alle agevolazioni per il fondo.

A questo proposito, un primo documento che potrebbe essere scaricato, riguarda quello dello schema relativo al piano dell'impresa. In tale contesto, occorre sottolineare che si tratta di un documento che consente di semplificare e chiarire ulteriormente le informazioni e i dati che saranno richiesti a tutti i cittadini che intendono accedere al fondo perduto in questione.

A questo proposito, per assicurarsi di presentare tutti i documenti corretti, si consiglia di consultare la seguente sezione del sito ufficiale Invitalia.