Novità in arrivo per una determinata categoria di lavoratori, titolari di un Fondo Pensione. Stiamo parlando delle novità comunicate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per i titolari del Fondo Pensione Casalinghe e Casalinghi.

Ma come funziona tutto ciò? Quali saranno le novità e, soprattutto, quali vantaggi apporteranno?

Beh, iniziamo con il dire che tutti coloro che svolgono la professione di casalinghe (o casalinghi, ovviamente) a partire dal 1997 possono avere accesso al fondo pensione dedicato, ottenendo così una loro postazione previdenziale, indispensabile ai fini pensionistici.

Attenzione però: si tratta di un fondo totalmente facoltativo al quale puoi aderire liberamente se svolgi questi lavori.

Ma come funziona? Semplicemente, se decidi di aderire puoi scegliere autonomamente quanto versare per la tua pensione.

Se sei interessato ad aprire la tua posizione presso questo fondo pensione, sappi che, a partire dal mese di giugno, potrai farlo anche in via telematica direttamente sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Andiamo a rispondere ad alcuni dubbi relativi a questo fondo ed alle novità che ci sono.

Fondo pensione per Casalinghe: ecco chi può iscriversi ed ottenere i benefici

Come abbiamo sottolineato nell’introduzione di questo articolo, chiunque svolga questo lavoro ha la possibilità di iscriversi al fondo pensione dedicato alle casalinghe ed ai casalinghi.

Ma andiamo a chiarire meglio cosa intendiamo: il fondo si rivolge a coloro che abbiano un’età compresa tra 16 e 65 anni. Eppure, non abbiamo certo terminato i requisiti necessari.

Infatti, per poterti iscrivere al fondo pensione dedicato ai casalinghi devi svolgere un’attività domestica che abbia come fine la cura della famiglia. Inoltre, non è possibile svolgere un’attività lavorativa dipendente o autonoma in concomitanza, in quanto questa richiede l’iscrizione ad un altro ente o ad una cassa previdenziale differente.

Inoltre, ultimo requisito necessario per accedere alla pensione per le casalinghe è che non siano titolari di pensione diretta.

Ebbene, se sei in possesso di tali requisiti la novità è la seguente: puoi avanzare la tua richiesta di accesso in modo esclusivamente telematico, collegandoti all’apposita sezione dedicata alle casalinghe ed ai casalinghi sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Ma come si fa la domanda? Andiamo a scoprirlo insieme nel prossimo paragrafo.

Come fare la domanda per accedere al fondo pensione casalinghe?

Ora che abbiamo capito quali sono le persone che possono accedere al fondo pensione casalinghe, andiamo a scoprire nel dettaglio come si fa per accedervi.

Insomma, è bene sapere come procedere all’iscrizione al fondo che, come è doveroso ricordare, è totalmente facoltativa.

In poche parole, se sei interessato a scoprire come si può accedere oggi al fondo pensione casalinghe, non puoi non leggere questo paragrafo.

Dunque, come abbiamo sottolineato la domanda può essere effettuata direttamente dal sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, senza doversi recare fisicamente da nessuna parte.

Ma come fare? Er prima cosa dovrai accedere al sito dell’INPS, andare su Prestazioni e Servizi, scegliendo la sezione servizi e poi andare nella sezione dedicata “Fondo previdenza casalinghe – Iscrizione”.

Ora che hai trovato la sezione apposita, devi firmare e accettare le dichiarazioni contenute, nonché accettare l’informativa al trattamento dei dati personali.

Ebbene, la domanda è semplice da fare, infatti le istruzioni sono finite.

Dopo aver effettuato questi primi passaggi, gli step che seguiranno saranno automatici ed interamente effettuati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Tu cittadino dovrai solo salvare e conservare la ricevuta che contiene un riepilogo di ciò che hai inserito in fase di domanda.

Attenzione: da giugno la richiesta si può fare online, ma non esclusivamente.

Infatti, avrai ancora la possibilità di avvalerti di un CAF o un altro intermediario.

Fondo pensione casalinghe e versamenti: quanti soldi devo mettere?

Arriviamo ora ad una questione importante: i versamenti da fare al fondo pensione.

Come abbiamo sottolineato, questi non presuppongono un importo standard.

Tuttavia, in seguito alla circolare numero 2378 dell’11 giugno 2022 dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, l’importo minimo dev’essere di 25,82 euro per mensilità di contribuzione.

Insomma, non si tratta di un requisito per nulla stringente ma, se sei interessato all’apertura di questo fondo pensione è bene che tu sappia tutta la normativa.