Arriva un nuovo contributo di fondo perduto da richiedere a partire dal 20 giugno 2022, ma solo per le piccole e medie imprese creative. Vediamo, quindi, come funziona il contributo a fondo perduto dal valore di 200 mila euro e quali sono le caratteristiche e i requisiti delle imprese creative che potranno accedere al fondo perduto.

Si ritorna a parlare di contributi a fondo perduto che potranno essere richiesti e usufruiti da parte delle imprese che risponderanno a specifiche condizioni e requisiti particolari.

Si tratta, a questo proposito, di un contributo a fondo perduto dal valore massimo di 200 mila euro che potrà essere riconosciuto nei confronti di quelle imprese che rientrano nella categoria di piccole e medie imprese di tipo creativo.

In questo contesto, così come accade anche per altre categorie di contributi economici, bonus e fondi perduti predisposti nel corso dei mesi e degli anni precedenti, le aziende e le imprese che hanno intenzione di accedere ai benefici di fondo perduto dovranno dimostrare di essere in possesso di alcune condizioni ben specificate all’interno del bando pubblico.

Nello specifico, nel caso del fondo perduto dal valore di 200 mila euro di cui si tratterà all’interno del seguente articolo, a gestire interamente la procedura volta all’ottenimento di questo contributo economico sarà il Ministero dello Sviluppo Economico.

Dunque, nel corso dei prossimi paragrafi, andremo a chiarire e ad illustrare tutte le peculiarità e le caratteristiche essenziali che contraddistinguono un contributo economico a fondo perduto da 200 mila euro così come quello dedicato alle imprese creative.

In tal senso, si andranno anche a evidenziare i requisiti e le condizioni che le imprese creative dovranno dimostrare di avere, al fine di ottenere un responso positivo alla trasmissione della propria domanda per l’ottenimento del fondo perduto da 200.000€.

Fondo perduto per imprese creative di 200.000€: cos’è? Le news del 2022

A seguito dell’approvazione e della pubblicazione ufficiale legata al decreto direttoriale relativo alla data del 30 maggio 2022, sono finalmente arrivate delle nuove indicazioni in riferimento all’accesso ai contributi economici a fondo perduto per le imprese creative nel 2022.

A questo proposito, infatti, il decreto direttoriale va evidentemente a fornire una vera e propria regolamentazione sia per quanto riguarda i termini che anche le modalità relative alla presentazione delle istanze per poter accedere alle risorse destinate al Fondo per le piccole e medie imprese creative.

Dunque, per comprendere effettivamente chi sono le imprese, sia di piccole che di medie dimensioni, sarà innanzitutto necessario andare ad approfondire quali sono le caratteristiche e le peculiarità essenziali che contraddistinguono questo tipo di contributo economico.

In tal senso, come riportato anche all’interno della sezione del Ministero dello Sviluppo Economico orientata alla descrizione del contributo in questione, è stato chiarito che il Fondo per le piccole e le medie imprese creative risulta essere stato istituito a seguito della legge numero 178 del 30 dicembre 2020.

Nello specifico, è l’articolo 1, commi 109 e successivi in riferimento al Bilancio di previsione che prende in considerazione l’anno 2021, che ha a tutti gli effetti istituito il fondo per l’erogazione dei contributi a fondo perduto per le imprese con una dotazione di 40 milioni di euro.

Fondo perduto da 200.000€: chi sono i soggetti beneficiari

Il Fondo per piccole e medie imprese creative dal valore massimo di 200 mila euro che è stato introdotto dalla Manovra finanziaria dello scorso anno, quindi si pone come principale obiettivo quello di andare ad avviare un processo di sviluppo e di rafforzamento delle attività che sono messe in atto da parte di imprese che operano nel contesto creativo.

In questo senso, quindi, è chiaro che anche la platea di effettivi beneficiari del contributo a fondo perduto dal valore di 200 mila euro, risulta essere piuttosto precisa.

Per questo motivo, occorre fare riferimento ancora una volta alle disposizioni e alle indicazioni che sono state fornite all’interno della sezione ufficiale del portale online del Ministero dello Sviluppo Economico. A questo proposito, quindi, una prima precisazione riguarda la dimensione delle imprese a cui è rivolto questo nuovo contributo a fondo perduto.

In tal contesto, l’ammontare delle risorse risulta essere indirizzato sia alle imprese di micro dimensione che anche quelle che rientrano nella categoria di piccole e medie imprese. Tuttavia, è necessario che la sede operativa di queste imprese risulti essere ubicata in uno dei luoghi presenti e rientranti nel territorio di competenza nazionale.

I requisiti delle imprese che possono avere il contributo fondo perduto

Dunque, è arrivato ora il momento di chiarire anche quali sono i requisiti e le condizioni essenziali che dovranno necessariamente contraddistinguere le imprese creative che hanno intenzione di accedere al contributo a fondo perduto nel 2022.

A questo proposito, quindi, per assicurarsi l’accesso alla misura a fondo perduto, sarà necessario che tali imprese richiedenti dimostrino di operare nell’ambito creativo, anche nei casi in cui si tratti di imprese in fase di costituzione o che queste siano state già costituite in passato.

In questo contesto, dunque, sarà anche necessario andare a chiarire quali sono le varie tipologie di programmi di investimento che potrebbero essere a tutti gli effetti finanziati alle imprese attraverso il contributo a fondo perduto in questione.

Per questo motivo, si sottolinea che i programmi di investimento che le imprese creative intendono portare avanti al fine di accedere al fondo perduto da 200 mila euro dovranno necessariamente rientrare nelle seguenti categorie:

investimenti realizzati e perseguiti da imprese creative in maniera personale;

investimenti realizzati da parte di imprese creative attraverso una collaborazione con altre imprese più o meno legate ad attività di tipo creativo;

investimenti legati al capitale di rischio da parte di imprese creative che rientrano in categorie di PMI o start up innovative.

Tuttavia, quando si parla di requisiti per il fondo economico per le imprese creative, sarà necessario anche prendere in considerazione quali sono le indicazioni e le disposizioni ministeriali in riferimento alla sezione dedicata a cosa finanzia il Fondo.

Per questo motivo, occorre fare attenzione anche alle condizioni di ogni iniziativa che viene portata avanti dalle imprese creative che intendono accedere al contributo a fondo perduto.

Come richiedere il contributo a fondo perduto di massimo 200.000€

È arrivato finalmente il momento di capire ora come avviene la procedura dedicata ai termini ma anche alle modalità di trasmissione e di compilazione delle istanze volte ad accedere al contributo a fondo perduto di massimo 200 mila euro.

A questo proposito, le agevolazioni che vengono concesse da parte del Ministero dello Sviluppo economico saranno effettivamente erogate a seguito di un’attenta valutazione della pratica, presentata attraverso la modalità dello sportello.

Per questo motivo, è stata istituita una procedura di carattere telematico messa a disposizione dal Soggetto che si occupa della gestione del contributo a fondo perduto, ovvero Invitalia, accessibile dunque direttamente attraverso il link del sito ufficiale online: www.invitalia.it.

Innanzitutto, a partire dalle ore 10 della giornata del 20 giugno di questo anno è stata fissata la data iniziale per quanto riguarda la compilazione dell’istanza per accedere al contributo a fondo perduto nel 2022, da parte delle imprese creative singole. Mentre, per quanto riguarda la data stabilita per l’invio della richiesta di accesso al fondo perduto, bisognerà attendere il 5 luglio 2022.

In merito, invece, a quelle imprese creative che sono intenzionate a portare avanti degli investimenti attraverso la collaborazione con altre aziende che operano in ambito diverso rispetto a quello creativo, occorre sottolineare che le date in questo caso per l’accesso al fondo perduto erano quelle del 19 novembre 2021.