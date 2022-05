Arrivano le ultimissime novità sul nuovo fondo perduto dal valore di 10 mila euro per le imprese italiane che operano nel settore della ristorazione collettiva, catering e mense. Si tratta di una serie di nuovi ristori che potranno essere riconosciuti a partire dalle domande del 6 giugno per i contributi a fondo perduto. Ecco chi potrà averle subito.

Arrivano nuovi contributi a fondo perduto per alcune imprese già a partire dal mese di giugno di questo anno! È questa la bella notizia che è stata pubblicata finalmente da parte del Ministero dello Sviluppo Economico al fine di consentire alle imprese di poter ottenere nuovamente degli ulteriori aiuti e ristori, sotto forma dell’ormai conosciutissimo contributo a fondo perduto.

A questo proposito, infatti, attraverso i nuovi contributi a fondo perduto formulati da parte del MISE nei mesi scorsi, saranno centinaia di migliaia le imprese italiane, appartenenti a determinate categorie e settori specifici, che potranno sperare di ricevere dei nuovi aiuti per poter contrastare gli effetti negativi conseguenti all’ondata da Coronavirus.

In questo senso, può essere particolarmente utile andare ad approfondire il tema dei contributi a fondo perduto che sono validi per l’anno attualmente in corso nei confronti delle imprese, attraverso il seguente video messo a disposizione sulla piattaforma YouTube.

Dunque, si tratta di un contenuto illustrativo curato da parte del professionista Giordano Guerrieri con l’obiettivo di andare a comprendere quali sono le imprese che potranno fare richiesta e quindi accedere a nuove agevolazioni e vantaggi mediante i contributi a fondo perduto.

In questo contesto, all’interno del seguente articolo andremo a chiarire quali sono effettivamente le caratteristiche distintive e gli aspetti peculiari che vanno a contraddistinguere in maniera netta i nuovi contributi a fondo perduto dal valore massimo di 10 mila euro.

Inoltre, nei prossimi paragrafi, illustreremo anche le condizioni effettive nonché i requisiti essenziali senza i quali le imprese non potranno ottenere i nuovi ristori e i contributi a fondo perduto di circa 10 mila euro nel 2022.

Le ultimissime novità fondo perduto 10.000€ per le imprese: cosa succede?

Dunque, come abbiamo visto anche all’interno dell’introduzione del seguente articolo, sono finalmente stati comunicati da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, i nuovi contributi economici che si presentano sotto forma di fondo perduto e che potranno essere beneficiati da parte delle imprese.

In questo contesto, dunque, è necessario specificare che non si tratta di una vera e propria novità, in quanto già delle prime informazioni ed indicazioni in riferimento ai nuovi contributi a fondo perduto erano state fornite a tutti gli effetti già nei precedenti mesi del 2022.

Tuttavia, è soltanto nel corso dell’ultima settimana che la squadra dell’esecutivo italiano, attualmente guidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha effettivamente predisposto delle nuove indicazioni ufficiali in merito a quali imprese potranno sperare di ricevere questo nuovo contributo a sostegno delle aziende di alcune categorie.

In questo senso, il MISE ha anche deciso di pubblicare e di rendere note delle nuove linee guida ufficiali per quanto riguarda la possibilità di accedere nel 2022 i contributi a fondo perduto dal valore di 10.000 euro per le imprese.

Nuovo fondo perduto 2022: il panorama normativo per avere i 10.000€

Come accade in ogni caso, prima di andare a chiarire ed illustrare effettivamente quali saranno le categorie di imprese e di aziende che potranno accedere al contributo a fondo perduto nel 2022 di 10.000 euro, è necessario andare a fornire ulteriori indicazioni in merito al panorama normativo.

A questo proposito, dunque, occorre necessariamente prendere in considerazione il decreto ministeriale relativo al 23 dicembre 2021, che è stato successivamente pubblicato direttamente in Gazzetta Ufficiale numero 44, soltanto durante la giornata del 22 febbraio 2022.

In questo caso, si tratta del primo decreto ministeriale che è andato di fatto a definire una serie di indicazioni e di informazioni per quanto concerne i criteri nonché i processi che saranno attuati al fine di identificare le imprese che potranno ottenere l’erogazione del contributo economico a fondo perduto.

Tuttavia, non è finita qui. Perché, in realtà, il decreto ministeriale più recente in riferimento al nuovo fondo perduto 2022 dal valore di 10.000 euro va a riprendere le disposizioni contenute all’interno di uno dei più famosi decreti-legge elaborati da parte della squadra del Governo italiano al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica e gli effetti economici durissimi sulle imprese.

Si tratta, nel dettaglio, del cosiddetto Decreto Sostegni bis, ed in particolare dell’articolo 43-bis, comma 2, in riferimento al decreto-legge numero 73 pubblicato in data del 25 maggio 2021, successivamente convertito nella legge numero 106 relativa al 23 luglio 2021.

Nuovo contributo a fondo perduto 2022: come funzionano i ristori da 10.000€

Dunque, nei precedenti paragrafi, abbiamo più che altro posto l’attenzione in riferimento al panorama normativo ed al contesto ufficiale entro cui si pone l’introduzione di questo nuovo contributo economico erogato verso le imprese nel 2022, sotto forma di fondo perduto 2022.

Tuttavia, è il momento di andare a chiarire effettivamente come funziona e cos’è questo sostegno. In questo senso, si tratta di un contributo che è fortemente rivolto verso quelle imprese che appartengono al contesto e al settore della ristorazione collettiva.

Proprio per questo motivo, il Ministero dello sviluppo economico ha definito questi nuovi ristori presentati sotto forma di contributo a fondo perduto 2022 dal valore massimo di 10.000 euro come Contributo a sostegno della ristorazione collettiva 2022.

Questa misura economica è stata quindi elaborata e formulata nel contesto nazionale in riferimento al quadro temporaneo di aiuti e di ristori statali, che si pongono come obiettivo quello di andare a sostenere economicamente quelle imprese coinvolte dall’emergenza relativa al Coronavirus.

Per quanto riguarda gli importi, è importante sottolineare che il contributo sarà definito sulla base di una procedura che consentirà l’equa ripartizione delle risorse, che consentirà a tutte le imprese che richiederanno il contributo di poter accedere ad un importo massimo di 10.000 euro.

Chi può avere il nuovo contributo a fondo perduto 2022 di 10.000€

Siamo quindi giunti al momento più importante quando si parla di un contributo economico che si presenta sotto forma di fondo perduto 2022. Ovvero: a chi si rivolge il contributo a fondo perduto per le imprese di 10.000€?

Per rispondere a questo quesito diventa fondamentale porre particolare attenzione a tutte le condizioni ed i requisiti che sono stati ampiamente approfonditi ed indicati all’interno del decreto ministeriale recentemente pubblicato da parte del MISE.

In questo contesto, dunque, il Ministero dello Sviluppo economico ha deciso che potranno accedere al contributo a fondo perduto dal valore di 10 mila euro quelle imprese che appartengono al settore della ristorazione collettiva. Si tratta di imprese che dovranno necessariamente dimostrare di essere purtroppo state coinvolte dalla perdita di un fatturato per una percentuale che dovrà risultare essere pari ad almeno il 15 per cento, in confronti tra gli anni 2020 e 2019.

Inoltre, il MISE ha fornito ulteriori indicazioni in merito anche alle categorie di imprese che potranno effettivamente avere l’accesso al contributo economico sotto forma di fondo perduto 2022, approfondendo anche la questione dei codici ATECO.

In tal senso, facendo riferimento ai codici ATECO 2007, potranno intendersi effettivamente beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto di 10.000 euro, quelle aziende che rientrano nei codici 56.29.10 e 56.29.20. a titolo esplicativo, dunque, si intendono incluse le mense, ma anche le imprese che si occupano del catering continuativo su base contrattuale.