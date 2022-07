Nuovi aiuti in arrivo a fondo perduto per le imprese del settore del turismo e per le agenzie viaggi. Ecco qual è stata l’ultima decisione del Ministero del Turismo nell’ambito del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Scopri le ultime in questo articolo!

Nuovi aiuti in arrivo a fondo perduto per le imprese del settore del turismo e per le agenzie viaggi. Ecco qual è stata l’ultima decisione del Ministero del Turismo nell’ambito del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

È importante sottolineare fin da subito che non tutte le imprese riceveranno la stessa mole di incentivi. Infatti, questi verranno ripartiti in base a diversi principi che andremo a vedere a breve.

Ma non è tutto! Oltre ai contributi erogati nei confronti delle imprese turistiche ci sono anche le misure che nascono dal Decreto Sostegni ter che prevedono l’esonero totale dal versamento dei contributi per le agenzie viaggi e tour operator come previsto dalla circolare numero 2712 dell’istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Vuoi scoprire nel dettaglio come funzioneranno gli incentivi per i diversi soggetti coinvolti? Allora andiamo ad approfondire la questione in questo articolo!

Incentivi a fondo perduto: ecco a chi saranno destinati i fondi!

Come abbiamo affermato in precedenza, non tutti potranno usufruire delle agevolazioni che abbiamo citato.

Ma procediamo con ordine: prima di tutto dobbiamo parlare del provvedimento preso dal Ministero del Turismo con l’obiettivo di fornire agevolazioni alle strutture che operano nel settore del turismo.

Come ben sappiamo, le problematiche legate alla crisi hanno afflitto specialmente questo settore e, di conseguenza, il Governo vuole in qualche modo porre rimedio.

Ebbene, come abbiamo sottolineato in precedenza, le agevolazioni saranno indirizzate a coloro che svolgono l’attività di agenzia viaggi e tour operator.

L’incentivo massimo che è possibile raggiungere è di 25mila euro, specie per quelle aziende che hanno effettuato progetti nel campo della digitalizzazione, importante sfida per l’Italia, come previsto dal PNRR.

Ma non si tratta certo dell’unico aiuto che viene riservato alle imprese del settore turistico. Infatti, è stato anche previsto un secondo incentivo che prevede 600milioni di aiuti sia a fondo perduto che sotto dorma di credito di imposta per coloro che hanno presentato la domanda.

In questo caso i beneficiari sono le imprese alberghiere e gli agriturismi, le imprese con strutture ricettive all’aperto ed i parchi acquatici o faunistici.

Il conteggio effettivo del numero dei beneficiari di questa misura è arrivato il 23 dicembre 2021 e sono 3.700.

Allo stesso modo, i beneficiari del credito di imposta sono 642 e sono riservati alle strutture ricettive che hanno apportato migliorie per quanto riguarda l’efficienza energetica, l’abbattimento di barriere architettoniche, la realizzazione di percorsi termali ed, ovviamente, la digitalizzazione.

Stop ai contributi per le agenzie viaggi e i tour operator: ecco le ultime novità!

Non solo contributi a fondo perduto ma anche un vero e proprio stop dei contributi per cinque mesi per alcune categorie di beneficiari.

Come abbiamo sottolineato in precedenza, questa decisione è stata resa nota dal messaggio numero 2712 dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Infatti, per mezzo di questa comunicazione, l’INPS ha reso noto il fatto che alcuni beneficiari avrebbero goduto dell’esonero totale dei contributi per cinque mesi, come previsto dal decreto sostegni ter.

Ma di cosa si tratta nello specifico? Chi può usufruirne? Andiamo a scoprirlo subito.

Nel dettaglio facciamo riferimento ad un esenzione totale dal versamento dei contributi in favore di agenzie viaggio e tour operator.

Tale esonero viene riconosciuto esclusivamente ai lavoratori dipendenti per il periodo che intercorre tra il mese di aprile e quello di agosto di quest’anno.

Attenzione: per maggiore chiarezza riportiamo il codice ATECO che sarà soggetto a tele beneficio, ossia il 79.

Hai capito bene, si tratta di una riduzione dl 100% dei contributi. Da questi sono però esclusi i premi e i contributi da versare all’INAIL.

Come abbiamo sottolineato poc’anzi, tale incentivo si applica per una durata massima di cinque mesi, anche non obbligatoriamente consecutivi ed è necessario utilizzarlo entro la fine dell’anno.

C’è un limite per lo stop ai contributi: ecco di cosa si tratta!

Attenzione però: l’incentivo che implicherà lo stop ai contributi da versare per le agenzie viaggi e per i tour operator è limitato. Infatti, è previsto è concesso solo nel caso in cui le entrate contributive siano state inferiori a 65,2 milioni di euro per il 2022.

Inoltre, è bene sottolineare che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha annunciato che, per il momento, non saranno predisposti nuovi fondi e, di conseguenza, la copertura finanziaria sarà prelevata dal Fondo unico nazionale per il turismo.