Arriva un nuovo contributo a fondo perduto dal valore anche superiore ai 150 mila euro che potrà essere erogato verso quelle imprese e quelle aziende che appartengono al settore wedding, HO.RE.CA e intrattenimento. Ma attenzione! Il tempo per presentare le domande per accedere al fondo perduto è davvero poco: entro il 23 giugno sarà necessario trasmettere l’intera documentazione per ottenere il contributo.

A questo proposito, si tratta di un beneficio economico che sarà concesso esclusivamente nei confronti di quelle aziende e quelle imprese che appartengono a quei settori legati all’organizzazione di cerimonie, di matrimoni oppure di eventi di intrattenimento così come anche del settore HO.RE.CA.

Dunque, proprio per questo motivo, è importante che tutte le aziende che risultano essere intenzionate ad accedere al contributo a fondo perduto di oltre 150 mila euro, si assicurino di essere effettivamente in possesso di tutte le condizioni stabilite dal Governo italiano.

In tal senso, all’interno dell’articolo, andremo ad offrire una panoramica generale in riferimento alle caratteristiche e alle peculiarità del contributo a fondo perduto dal valore di 150 mila euro, al fine di evidenziare anche quali saranno le procedure che dovranno essere seguite per poter richiedere a tutti gli effetti questo nuovo contributo a fondo perduto.

Fondo perduto wedding di oltre 150.000€: tutte le novità da sapere

A seguito della pubblicazione del nuovo provvedimento numero 197396 avvenuta da parte dell’Agenzia delle Entrate nella giornata dell’8 giugno, sono state finalmente rese note le ultime indicazioni di carattere operativo ed informativo in riferimento al contributo a fondo perduto per le imprese e le aziende operanti nel settore wedding e dell’intrattenimento.

Si tratta di un provvedimento che va a disporre tutte le informazioni necessarie che dovranno essere seguite da parte delle imprese intenzionate ad accedere al contributo a fondo perduto, nel rispetto dell’apposita procedura predisposta.

A questo proposito, va sottolineato che il tempo messo a loro disposizione per poter presentare l’intera documentazione richiesta volta ad ottenere il contributo a fondo perduto per il settore wedding è davvero poco.

Infatti, la procedura messa a disposizione per poter accogliere le domande e le richieste per il contributo a fondo perduto di oltre 150 mila euro chiuderà tra pochissimi giorni. In particolare è il giorno giovedì 23, la data di scadenza per poter presentare le domande adeguatamente compilate e trasmesse per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto.

Come funziona il fondo perduto di oltre 150 mila euro: le tre tipologie

Quando si fa riferimento a questo nuovo contributo a fondo perduto, una delle prime cose da sottolineare riguarda in particolare modo la suddivisione del contributo in tre fondi differenti, sulla base della categoria e del settore di riferimento.

Dunque, proprio per questo motivo, è possibile ritrovare da un lato il contributo per il settore del wedding, dall’altro quello dedicato alle imprese e le aziende che operano nell’ambito dell’intrattenimento. Infine, vi sono quelle imprese che invece appartengono al settore dell’HO.RE.CA, dunque hotellerie, restaurant e catering.

A titolo semplificativo, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di andare a definire queste tre diverse tipologie di contributi a fondo perduto come:

contributo wedding;

contributo intrattenimento;

contributo HO.RE.CA.

Chi può accedere al fondo perduto da 150.000€? I requisiti comuni

Come è accaduto anche in passato per altre tipologie e categorie differenti di contributi a fondo perduto, anche per quanto riguarda il fondo perduto wedding, è necessario che le imprese e le aziende intenzionate rispondano a determinate condizioni particolari.

In questo senso, ritroviamo da un lato una serie di requisiti comuni che sono stati dunque predisposti in maniera obbligatoria verso tutte le categorie di imprese, a prescindere dal loro settore di appartenenza. Dall’altro lato, invece, vi sono anche un insieme di requisiti peculiari, i quali invece sono fortemente legati e distinti in base alla categoria di riferimento.

Dunque, per quanto riguarda i requisiti generali per accedere al contributo a fondo perduto, è necessario che le imprese abbiano effettivamente registrato una diminuzione dei ricavi (con riferimento al periodo di imposta del 2020), di aumento il 30% rispetto all’anno precedente.

Allo stesso tempo, le imprese che hanno intenzione di presentare la richiesta per accedere al fondo perduto di oltre 150 mila euro, dovranno anche avere una sede legale oppure operativa in Italia.

Importi contributo a fondo perduto da 150.000€: come si calcola

Sulla base delle diverse categorie di contributi a fondo perduto, è possibile distinguere anche i vari metodi di calcolo che saranno adoperati ai fini dell’erogazione e dell'accesso a tale beneficio economico nei confronti delle imprese.

In tal senso, sono state stanziate delle risorse che ammontano a 40 milioni di euro per le aziende che operano nel settore wedding; mentre per quanto riguarda il contributo intrattenimento ed il contributo HO.RE.CA., in questo caso il fondo è pari a 10 milioni di euro per ognuna di queste categorie.

Una volta terminata la scadenza prevista per presentare la domanda per accedere al contributo a fondo perduto, spetterà all’Agenzia delle Entrate il compito di provvedere al calcolo degli importi del contributo a fondo perduto, i quali saranno ripartiti nel seguente modo.

Per tutte le imprese beneficiare il 70% dell’assegnazione finanziaria con stesso importo, mentre per imprese con ricavi superiori a 100 mila euro, sarà aggiunto un 20% dell’assegnazione. Al contempo, per le imprese con ricavi maggiori a 300 mila euro, l’assegnazione finanziaria sarà pari al riconoscimento di un ulteriore 10% del contributo a fondo perduto.

La procedura per richiedere il contributo fondo perduto wedding

Per poter presentare la domanda per accedere al contributo a fondo perduto per le imprese e le aziende che operano nel settore wedding è necessario innanzitutto fare attenzione alla scadenza, prevista per il 23 giugno 2022.

La modalità per trasmettere al richiesta è quella telematica, accedendo gratuitamente all’interno della sezione dedicata a Fatture e Corrispettivi presente sul portale online dell’Agenzia delle Entrate.

In questo senso, sarà necessario trasmettere unitamente alla richiesta del contributo fondo perduto, anche il codice fiscale del soggetto richiedenti, IBAN per ricevere il contributo, documenti che attestano la sussistenza dei requisiti obbligatori di accesso.