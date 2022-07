Come ben saprai, la normativa italiana ha a cuore la tutela dei lavoratori grazie alla messa a punto di alcune misure come congedi, permessi e a aiuti da destinare ai lavoratori che sono diventati genitori. Vuoi scoprire tutti i permessi, i congedi e gli aiuti che il Governo dà ai genitori? Leggi questo articolo!

Come ben saprai, la normativa italiana ha a cuore la tutela dei lavoratori grazie alla messa a punto di alcune misure come congedi, permessi e a aiuti da destinare ai lavoratori che sono diventati genitori.

La maggior parte di questi aiuti viene presa a carico direttamente dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Inoltre, è importante sapere che ci sono alcuni lavori che risultano essere completamente vietati in gravidanza, per non creare problemi né nella mamma né nel feto, come i lavori che implicano il sollevamento di grossi pesi o il lavoro notturno.

A questo si affianca la tematica relativa ai congedi, dove abbiamo il famoso congedo parentale, concesso sia alle mamme che ai papà, ma anche i permessi di allattamento ed il congedo obbligatorio.

Attenzione: quando parliamo di congedo obbligatorio intendiamo obbligatorio per la madre e per il padre, mentre ne esiste un altro ancora chiamato congedo facoltativo.

Infine, una delle ultime misure delle quali disponiamo in Italia riguarda la protezione garantita in caso di licenziamento o dimissioni nel corso dei primi anni di vita del bambino.

Sei curioso di conoscere tutte le misure a sostegno dei genitori che sono state messe in campo dall’istituto Nazionale di Previdenza Sociale? Andiamo a scoprirle insieme.

Genitori al lavoro: non tutti i lavori sono concessi! Ecco quali sono vietati alle mamme incinta!

Come abbiamo sottolineato in precedenza, non tutti i lavori possono essere svolti dalle donne in stato di gravidanza.

Più precisamente si tratta di alcune mansioni da svolgere sul lavoro che non possono essere effettuate dalle donne a partire dall’inizio della gravidanza fino a quando il bambino non ha almeno 7 mesi.

In questo caso facciamo riferimento al sollevamento di pesi sul luogo di lavoro, oppure a lavori pericolosi e faticosi.

Inoltre, l’azienda è anche tenuta a valutare i rischi derivanti dall’esposizione della donna ad agenti chimici, fisici e biologici.

Insomma, nel corso del periodo in cui la donna è in stato di gravidanza il datore di lavoro dovrebbe cambiare le sue mansioni qualora rilevi che queste potrebbero essere un danno per la lavoratrice stessa o per il nascituro.

Attenzione: il datore di lavoro può anche assegnare la donna ad una nuova mansione, anche di livello inferiore.

Quello che è importante sottolineare in questo caso è che la retribuzione non deve variare. Allo stesso modo, la donna può essere assegnata allo svolgimento di mansioni superiori.

Come funziona con il lavoro notturno? Ecco i divieti per le donne incinta!

Abbiamo compreso che non tutti i lavori possono essere svolti da donne in stato di gravidanza. Allo stesso modo dobbiamo menzionare i lavori notturni, vietati alle donne incita.

Infatti, secondo la normativa italiana, le donne incinta non possono lavorare in turni che vanno dalla fascia oraria delle 24 sino alle 6 del mattino dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del figlio.

Permessi per i genitori lavoratori: le tutele in caso di visite mediche

Le tutele che l’Italia ha messo in campo per sostenere le donne in stato di gravidanza e le neo mamme non sono certo terminate qui. Infatti, la donna può godere anche di permessi retribuiti per alcuni esami di accertamento.

Un esempio possono essere gli esami prenatali o le visite mediche specialistiche che la donna potrà eseguire anche durante l’orario di lavoro.

Altri permessi e congedi dal lavoro: ecco cosa dice la legge per i lavoratori genitori!

Sia le lavoratrici che i lavoratori possono assentarsi dal lavoro per motivazioni che hanno a che fare con la gravidanza o la cura dei figli, mantenendo comunque il diritto a ricevere la retribuzione.

Ma quali sono le misure maggiormente rilevanti in tal senso? Il trattamento riservato alle donne ed agli uomini è uguale? Andiamo a scoprirlo insieme.

Prima di tutto dobbiamo menzionare il congedo di maternità che scatta da due mesi prima della presunta data di nascita fino ai 3 mesi successivi. In questo caso la donna riceve dall’INPS l’80% dello stipendio.

Per entrambi i genitori c’è anche la possibilità di accedere al congedo parentale fino al compimento dei 12 anni di età del figlio.

Inoltre, il padre ha la possibilità di usufruire del congedo obbligatorio di 10 giorni dove prenderà il 100% del suo stipendio. Tale congedo può essere utilizzato entro cinque mesi dalla nascita del figlio.

Infine, la donna può godere dei permessi di allattamento, anche chiamati riposi giornalieri che si possono ottenere nel primo anno di vita del bambino e sono pari ad un’ora o due ore al giorno.