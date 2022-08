Con l’emergenza epidemiologica del Coronavirus si sono susseguite nel corso degli ultimi anni una serie di tutele e di aiuti volti proprio a sostenere in maniera particolare quei genitori che svolgevano anche un’attività lavorativa nel corso del periodo delle ondate di Covid. Con la fine della situazione emergenziale, la squadra dell’esecutivo ha voluto tuttavia fornire comunque delle nuove misure per i genitori che hanno un lavoro, che si presenteranno da un lato sotto forma di tutele maggiori, dall’altro, invece come un vero e proprio diritto allo smart working.

Dunque, all’interno del seguente articolo andremo a fornire ulteriori indicazioni ed approfondimenti in merito a ciò che accadrà a partire dal primo settembre, quando il regime relativo allo smart working semplificato terminerà ufficialmente, ponendo fine alla possibilità di godere del lavoro da casa per tantissime altre categorie di lavoratori.

Le ultime notizie sullo smart working per i genitori a lavoro dal 1° settembre

Come anticipato nell’introduzione, il tema del lavoro per i genitori italiani rappresenta sicuramente un aspetto particolarmente dibattuto nel corso degli ultimi mesi da parte della squadra di Governo guidata dal premier Mario Draghi.

A questo proposito, infatti, si ricorda che, a causa dell’esplosione dei contagi da Coronavirus avvenuta ormai più di due anni fa, l’esecutivo italiano aveva deciso di avviare una serie di misure che potessero andare a tutelare maggiormente quei genitori con figli che dovevano continuare a lavorare.

Tra queste misure, era stata messa in atto anche una maggiore tutela dei lavoratori, grazie all’approvazione dello smart working, ovvero della possibilità per i genitori di lavorare a distanza, direttamente a casa propria, grazie all’utilizzo di tantissimi strumenti di comunicazione e alla connessione Internet.

Tuttavia, con la fine dell’emergenza, nel corso degli ultimi mesi, tantissimi genitori stanno già dicendo addio alle tantissime misure che il Governo aveva approvato durante le ondate di contagi.

Tra queste, il 31 luglio ha rappresentato già una data di scadenza, per quanto riguarda il diritto al lavoro in smart working che era stato concesso fino a quel momento per le categorie di lavoratori fragili e dei genitori di figli minori di quattordici anni.

La decisione del Governo sul lavoro in smart working per i genitori

Nonostante la fine a cui si sta assistendo nelle ultime settimane di una serie di sostegni e di misure che erano state indette a tutela di alcune categorie di lavoratori, tra cui anche quelle dei genitori con figli piccoli, la squadra dell’esecutivo ha deciso di promuovere comunque un insieme di interventi nei loro confronti che saranno messi in atto ed entreranno ufficialmente in vigore a partire dal primo settembre di questo anno.

A questo proposito, infatti, tra le novità degli ultimi giorni relative proprio alla possibilità di lavorare in smart working per i lavoratori, vi è quella legata alla comunicazione “light” dei lavoratori che attualmente lavorano in modalità smartworking.

Si tratta di una misura che diventerà a tutti gli effetti strutturale a partire dal primo settembre, secondo quanto stabilito in seguito alla conversione in legge del cosiddetto Decreto Semplificazioni.

Bisognerà invece ancora attendere qualche settimana, prima di capire come si intende procedere in merito alla possibilità di proroga relativa alle tutele che risultano essere scadute lo scorso 31 luglio, ovvero quelle legate all'opportunità di lavorare in smart working concessa verso i lavoratori fragili ma anche i genitori di figli che rientrano nella categoria under 14.

Tuttavia, la richiesta espressa da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando lascia ben sperare in merito a buone notizie relative al prorogare lo smart working per tali categorie di lavoratori.

Quali genitori possono ancora lavorare in smart working ad agosto

Come anticipato nei precedenti paragrafi, dunque, a partire dal primo agosto 2022 viene di fatto eliminato il regime di favore che era stato riconosciuto per poter consentire l’accesso al lavoro in modalità smart working. In particolare non potranno più lavorare da casa, come prima, quei cittadini che rientrano nelle categorie di lavoratori fragili oppure di genitori con figli di età anagrafica inferiore ai 14 anni.

Tuttavia, nonostante attualmente la legge e l’esecutivo italiano non riconosce alcun dovere per le aziende di concedere la modalità di lavoro agile verso quei dipendenti che ne fanno richiesta, resta comunque invariata che tale possibilità venga riconosciuta a prescindere dalla normativa in vigore.

A prescindere da questo, è comunque sempre meglio evidenziare che attualmente vi sono alcuni datori di lavoro ed aziende che sono tenuti a riconoscere effettivamente la priorità per poter svolgere l’attività lavorativa in smart working, laddove possibile, quando i lavoratori rientrano nelle seguenti categorie: genitori con figli under 12; genitori con figli disabili (senza limiti di età); lavoratori disabili o caregiver.