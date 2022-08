Il mondo del lavoro è in continuo mutamento, specie quando parliamo dei ragazzi più giovani.

Ebbene, possiamo affermare che un tempo l’ambizione era quella di trovare un posto fisso, un bel lavoro, per non doversi più preoccupare.

Tuttavia, vuoi per la difficile situazione del mercato del lavoro, vuoi per un cambio di esigenze, sembrerebbe che la ricerca dei giovani sia differente oggi.

Eppure, sembrerebbe che oggi i ragazzi abbiano delle ambizioni differenti rispetto a quelle che avevano, senza andare troppo lontano, i loro genitori.

In molti vogliono un maggiore equilibrio tra vita privata e vita lavorativa e, di conseguenza, decidono di aspettare piuttosto che accettare il primo lavoro che gli viene proposto.

In un precedente articolo abbiamo affermato che ormai per i giovani sembra contare maggiormente il clima in ufficio piuttosto che lo stipendio, anche se un buon equilibrio tra i due fattori può essere la scelta giusta.

Cosa cercano i giovani dal mondo del lavoro? Ecco la risposta!

Formazione ed evoluzione continua, questi sono i punti di maggior rilievo per i giovani e per il loro futuro professionale.

Come ben saprai, la formazione è sempre più rilevante nel mondo del lavoro, per potersi distinguere.

Inoltre, complice anche la pandemia da Covid-19, sono aumentate le richieste di lavoro nei settori emergenti, come quello del digitale.

Insomma, da una ricerca condotta da GI Group, il 39% dei giovani vede il mondo del lavoro come un percorso di crescita personale e professionale.

Attenzione: ciò che ci preme sottolineare è che coloro che hanno affermato ciò sono più numerosi rispetto a quelli che parlano di stabilità economica (che sono stati solo il 13,6%).

Insomma, la possibilità di crescita sembra essere più importante dello stipendio anche se sappiamo bene che le due cose dovrebbero andare di pari passo. Infatti, una persona con un bagaglio culturale più ampio, può ambire a posizioni lavorative di maggior rilievo e, quindi, a stipendi più elevati.

Un dato particolare se consideriamo la situazione di precarietà economica nella quale stiamo vivendo.

Un terzo ed ultimo punto che salta all’occhio nell’analisi condotta da GI Group riguarda l’importanza di avere un lavoro che possa combinarsi con le esigenze personali.

Insomma, sappiamo bene che il Covid-19, da una parte, ci ha fatto scoprire anche dei lati positivi del mondo del lavoro, come lo smart-working, che ha permesso a molte persone di formarsi maggiormente e di avere maggiori possibilità di crescita.

Ebbene, un lavoro che possa conciliarsi al meglio con le esigenze personali e familiari viene ricercato dal 16% dei giovani italiani.

La ricerca di Randstad sulle aspettative dei giovani talenti: cosa cercano nelle imprese?

Alla sopracitata ricerca di GI Group, aggiungiamo anche quella effettuata da Randstad, che ogni anno effettua un questionario per capire le ambizioni dei giovani nel mondo del lavoro.

Attenzione: tale ricerca non si svolge solo a livello italiano, ma coinvolge circa 33 Paesi.

Ovviamente, nella nostra analisi ci interessano solo i dati italiani, per delineare il quadro di ciò che viene ricercato dai giovani nel nostro Paese.

Ebbene, sembrerebbe che la Generazione Z sia maggiormente improntata verso l’assunzione in aziende che danno valore alla diversità ed all’inclusione. Infatti, il 23% dei giovani intervistati hanno affermato ciò. Questa è una continua conferma che il clima in ufficio valga più dello stipendio stesso.

Dunque, le imprese che vogliono attirare giovani talenti devono portarsi al passo con le aspettative di questi ultimi, in modo da generare un match tra domanda e offerta di lavoro.

Ma cosa intendiamo per valore della diversità e dell’inclusione? Facciamo un esempio di un’azienda che assume anche persone straniere, con disabilità, oppure donne in posizione al vertice (per alcune persone questo potrebbe sembrare scontato, ma purtroppo ancora non lo è).

I giovani vogliono un ambiente di lavoro piacevole nel quale essere assunti

Quindi, quali conclusioni possiamo trarre da tutto ciò? Sicuramente i giovani desiderano di poter lavorare in un ambiente di lavoro piacevole.

A dirlo, sempre nell’analisi condotta da Randstad, sono i “più grandi”, quindi i millennials.

Infatti, il 53% tra i giovani di età compresa tra i 25 e 24 anni affermano che vogliono trovare un’atmosfera di lavoro piacevole.

Alcune possibilità? Una maggiore flessibilità del lavoro, ad esempio lavorando per obiettivi e non più ad ore.

Ma non solo! Infatti, molti giovani vogliono anche avere un maggiore equilibrio tra vita privata e lavorativa, incentivata (tra le altre cose, dall’utilizzo del lavoro ibrido).