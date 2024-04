Giovani e lavoro, cresce l'interesse per le professioni sanitarie: i settori più ambiti

Tra i giovani under 20 cresce l'interesse per le professioni sanitarie, ma quali sono i settori più ambiti e qual è il lavoro dei sogni?

Tra i giovani europei under 20 torna a crescere l'interesse per le professioni sanitarie e in particolare per il lavoro in ambito medico-ospedaliero: questi sono i principali risultati della ricerca commissionata a Ipsos da Fondazione Clariane (presente in Italia con il network della salute Korian) che fa luce sull’attrattività delle professioni sanitarie tra i giovani di 7 Paesi europei.

Analizziamo i risultati della ricerca e cerchiamo di capire quali sono i settori lavorativi più ambiti dai giovani e cosa desiderano gli under 20 per il proprio futuro professionale.

Giovani e lavoro: quali sono i settori più ambiti?

Quanti di noi da bambini sognavano di diventare medico? Nonostante la carenza che si sta registrando negli ultimi anni nel comparto sanitario (medici, infermieri, assistenti, ecc), torna a crescere l'interesse dei giovani europei under 20 per le professioni sanitarie.

La ricerca Ipsos è stata condotta tra ottobre e novembre 2023 su un campione di 2100 giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni ai quali è stato chiesto di rispondere a un questionario online per indagare sul loro lavoro dei sogni.

300 di questi giovani, appartenenti a 7 Paesi diversi (Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Spagna), hanno confessato il sogno di una carriera nelle professioni sanitarie, con particolare attenzione alla salute mentale.

E infatti tra i settori professionali più ambiti dai giovani europei troviamo il lusso (51%), l'educazione (47%), e le professioni sanitarie (45%).

Cresce l'interesse per le professioni sanitarie

Analizzando solo le ambizioni dei giovani italiani, invece, le percentuali salgono al 62% per il lusso, seguito dal settore delle telecomunicazioni (61%) e al terzo posto le professioni sanitarie (45%, sotto la media europea).

Nella grande categoria delle professioni sanitarie, le carriere più ambite sono quelle legate alla salute mentale (66%), seguite da paramedici (61%) e medici (60%); mentre tra le meno attrattive ci sono la professione infermieristica (49%) e i ruoli da operatore socio-sanitario (45%).

Tuttavia, come ha sottolineato il presidente e CEO di Korian Italia, Federico Guidoni, questi dati "evidenziano un ampio divario tra le aspirazioni dei giovani e la loro percezione delle professioni sanitarie".

Possiamo fare meglio - ha proseguito il CEO di Korian Italia -, investendo ancora di più in formazione e in nuove modalità organizzative e di lavoro favorite dall’introduzione massiva della digitalizzazione ed automatizzazione dei processi a minor valore aggiunto e dall’introduzione strutturata dell’intelligenza artificiale.

Il lavoro dei sogni per i giovani: quali sono i criteri essenziali

Una volta analizzati i settori più ambiti dai giovani, è importante capire anche quali sono i fattori che inducono i giovani europei a considerare una carriera lavorativa:

• in primis, c'è il bilanciamento tra vita privata e lavoro (60%);

• il fascino della professione (56%);

• l’atmosfera e le relazioni sul luogo di lavoro (50%);

• il fatto che la carriera sia in linea con i propri valori (48%).

Per quanto riguarda l’Italia, invece, i giovani hanno evidenziato anche una certa attenzione per i livelli salariali (58%) e l’opportunità di avanzamento di carriera (54%).

I vantaggi e gli svantaggi delle professioni sanitarie

Per quanto riguarda le professioni sanitarie, i giovani hanno evidenziato ulteriori fattori che li spingono a considerare la carriera in questo senso:

• l’ utilità del lavoro (69%),

• il senso di orgoglio che queste professioni trasmettono,

• la riconoscenza sociale e la soddisfazione personale (58%),

• l’opportunità di lavorare in team (46%).

I fattori (indicati dai giovani europei) che possiamo considerare come "svantaggi" della professione sanitaria sono invece: