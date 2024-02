Guadagnare di più con Glovo è possibile: ecco come fare e stipendi che ti stupiranno

Come guadagnare di più con Glovo? È una domanda che si pongono molte persone, giovani e meno giovani. Soprattutto dopo la pandemia, fare il rider per Glovo - anche detto glover - è diventato un modo per guadagnare qualche extra. Ma c’è anche chi ha scelto di farla diventare la sua attività principale.

Il noto servizio di food delivery offre l’opportunità di lavorare in perfetta autonomia, dando la possibilità di conciliare la vita privata e quella professionale – anche se l’occupazione principale rimane un’altra. Si può, infatti, decidere di lavorare in base alle proprie disponibilità, anche solo durante il week end.

Eppure, lavorare come rider offre anche la possibilità di guadagnare di più. In particolare, con Glovo si può arrivare a uno stipendio che supera anche i 1.000 euro al mese.

Quanto si guadagna al giorno su Glovo e come iniziare a lavorare

Le persone che decidono di lavorare per Glovo stipulano un contratto di collaborazione. Per iniziare a lavorare bisogna effettuare pochi semplici passaggi:

• registrarsi al form inserendo alcuni dati personali

• dimostrare il proprio status di lavoratore autonomo, specificando se si ha la Partita IVA o si svolgono attività occasionali

• inviare documenti come carta d’identità, codice fiscale e patente

• attendere l’attivazione del profilo, in genere entro 48 ore

• scaricare l’app dalla quale si avrà la possibilità di stabilire i propri orari di lavoro

• cominciare a lavorare con Glovo

A questo punto, è il rider stesso a decidere quante ore lavorare e quali ordini accettare. Questi fattori incidono in maniera decisiva sul guadagno al giorno e, di conseguenza, sullo stipendio mensile.

Dopo la pandemia, il lavoro dei rider è stato preso maggiormente in considerazione. Oggi, infatti, esiste un contratto collettivo che tutela la categoria (CCNL rider), il quale stabilisce che il compenso minimo è di 11 euro all’ora.

In linea generale, in un giorno è possibile guadagnare circa 40 euro.

Quanto guadagna un rider per ogni consegna

Come abbiamo visto, se si parla di guadagni la grande differenza la fa il numero di consegne effettuate. Glovo, infatti, permette di guadagnare tra i 4 e i 6 euro per ogni ordine effettuato, più alcuni aumenti in caso il rider si trovi a lavorare in condizioni avverse.

Il guadagno, però, dipende anche da altri fattori, per esempio i tempi di attesa in una struttura, il numero di chilometri o le lunghe distanze.

In linea generale, lo stipendio mensile di un glover ammonta a 1.000 euro. Ma con alcuni consigli che vedremo tra poco, questa cifra può anche salire.

Quanto si paga per stare su Glovo

Lavorare con Glovo è un’opportunità aperta a tutti. Gli unici requisiti richiesti sono essere maggiorenni, avere un mezzo di trasporto come una bici o un motorino e possedere uno smartphone.

Inizialmente è richiesta una spesa di 65 euro per il noleggio del kit che comprende:

• pettorina brandizzata

• power bank

• box termico

Quando l’esperienza di collaborazione cessa, però, di questi 65 euro Glovo ne restituisce 50 al rider.

Come vieni pagato su Glovo

Come si legge sul sito del servizio di food delivery, i soldi vengono accreditati sul conto bancario che deve essere indicato al momento della registrazione su Glovo.

Il periodo di fatturazione dura due settimane e la transazione può richiedere tra i 2 e i 3 giorni lavorativi, ma questo dipende anche dai tempi specifici della propria banca.

Come guadagnare di più con Glovo: 5 consigli

Per prima cosa, va detto che si può lavorare con Glovo anche senza Partita IVA. Questa opzione, però, potrebbe non essere l’ideale per chi ha intenzione di guadagnare di più con Glovo. Infatti, lavorare con ritenuta d’acconto è un’opzione valida per coloro che non superano i 5.000 euro all’anno.

Ma come guadagnare di più con Glovo? In primo luogo, come viene consigliato sulla stessa piattaforma, un buon metodo può essere quello di utilizzare la moto che offre la possibilità ai glover di gestire più ordini, potendosi spostare senza limitazioni.

In più, potrebbe essere utile seguire alcuni consigli: