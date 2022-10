Dopo una lunga ed estenuante attesa da parte di tutti quei giovani che aspirano a poter un giorno indossare in famoso camice bianco, arrivano finalmente le novità ufficiali sulle graduatorie del test di medicina 2022. Ma cosa succederà ora per chi non ha superato subito il test? Chi potrebbe effettivamente passare il test medicino grazie al meccanismo di scorrimento?

Dopo una lunga ed estenuante attesa da parte di tutti quei giovani che aspirano a poter un giorno indossare in famoso camice bianco, arrivano finalmente le novità ufficiali sulle graduatorie del test di medicina 2022.

Infatti, a partire dal 29 settembre, tutti i ragazzi partecipanti al bando di concorso per frequentare il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia hanno potuto comprendere a pieno i risultati dei test.

Per chi purtroppo non ce l’ha fatta a rientrare nella prima graduatoria di merito del test di medicina, tuttavia, non è ancora detta l’ultima parola, ma c’è ancora una piccola speranza, legata alla possibilità di approfittare del primo scorrimento delle graduatorie che si verificherà a partire dal 7 ottobre.

Ma cosa succederà ora per chi non ha superato subito il test? Chi potrebbe effettivamente passare il test medicino grazie al meccanismo di scorrimento? Vediamo insieme le ultime novità sulle graduatorie sul test di medicina, come funziona la graduatoria e chi potrebbe passare il test medicina con lo scorrimento.

Novità sulle graduatorie test medicina: le ultime notizie ufficiali

È ormai finalmente terminata la lunga attesa che ha visto coinvolte migliaia di aspiranti future matricole che hanno presentato domanda e hanno partecipato al test di medicina.

Infatti, durante la giornata di giovedì 29 settembre sono state rese note le graduatorie nazionali, pubblicate direttamente all’interno della piattaforma telematica di Universitaly.

In questo modo, sono state stabilite e definite quali saranno per certo le future matricole che potranno finalmente procedere con le operazioni di immatricolazione e di iscrizione presso il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, godendo così dell’accesso ad uno dei 14.740 posti attualmente disponibili.

Si ricorda, in tal senso, che si tratta della graduatoria legata alla prova di ingresso a cui hanno partecipato i giovani aspiranti medici e chirurghi durante la giornata del 6 settembre.

Ma bisogna sottolineare anche un ulteriore aspetto legato al futuro prossimo dei test per medicina e chirurgia e delle relative graduatorie: a partire dal 2023 sarà elaborata un’unica graduatoria di carattere nazionale, che tuttavia andrà a contenere i risultati migliori dei test che gli aspiranti studenti potranno eseguire anche più volte durante l’anno.

Come funzionano le graduatorie dei test medicina 2022

Per capire se effettivamente si potrà sperare ancora di accedere ai posti disponibili per l’immatricolazione presso il Corso di laurea magistrale a Ciclo unico in medicina e chirurgia, è importante capire anche quali sono i meccanismi di funzionamento delle graduatorie.

In questo senso, al momento, la prova d’ingresso al test di medicina viene interamente gestita in linea generale da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca MUR.

Spetta, infatti, al Ministero il compito di andare a definire le tempistiche e le modalità di iscrizione dei giovani aspiranti medici e chirurghi, nonché il numero di posti disponibili nelle università, oltre che i termini e le tematiche che saranno affrontate all’interno della prova di ingresso.

Dunque, per quanto riguarda in particolare il meccanismo di funzionamento della graduatoria del test di medicina, questa viene gestita a livello nazionale e va quindi a premiare e acconsentire all’ingresso all’università quegli studenti che hanno ottenuto i punteggi più elevati.

Chi rientra nel primo scorrimento delle graduatorie dei test medicina 2022

La possibilità di accedere alle graduatorie dei posti disponibili per poter frequentare il Corso di laurea magistrale a Ciclo unico in medicina e chirurgia potrebbe coinvolgere nuovamente alcuni candidati che purtroppo attualmente si sono visti esclusi dall’attuale graduatoria dei testi di medicina pubblicati nella giornata del 29 settembre.

Bisognerà, tuttavia, aspettare la data del 7 ottobre per poter capire se si verificherà effettivamente uno scorrimento, nei casi in cui gli studenti che hanno ottenuto il punteggio più alto e a cui è stato assegnato uno dei posti disponibili, decidessero di rinunciare all’immatricolazione o non rispettano la data ultima per la conferma d’interesse all’immatricolazione.

Infatti, occorre ricordare che il MIUR ha introdotto l’obbligo da parte dei candidati che sono rientrati nella graduatoria dei test di medicina di provvedere a trasmettere la loro conferma d’interesse entro le ore 12 del quinto giorno successivo alla pubblicazione dei risultati del test oppure della comunicazione dello scorrimento.

Dunque, con un po’ di attesa, il 7 ottobre ci potrebbero essere delle buone notizie soprattutto per quei giovani candidati aspiranti medici e chirurghi che si sono visti esclusi dalla graduatoria del test di medicina per pochissimi posti.