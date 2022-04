Guadagnare del denaro (anche un ottimo stipendio) comodamente da casa, tramite un pc e una connessione ad internet, non è un sogno, ma una vera possibilità. Il lavoro online da casa, il cosiddetto lavoro da remoto, di solito richiede altrettanto tempo, se non di più, di un lavoro tradizionale in ufficio. Se sei convinto di poter gestire il tuo tempo e di poterlo far coincidere con i tuoi impegni privati e familiari, allora va avanti nella lettura per scoprire come guadagnare online da casa, senza rischi.

ll primo passo per lavorare online è avere una buona e veloce connessione ad internet

È ovvio e naturale che questa sia il requisito base per lavorare online dalla propria abitazione.

Hai necessità di una connessione Internet stabile e di un dispositivo abilitato a Internet come un PC o un laptop.

A seconda del settore professionale, sono richieste anche conoscenze speciali in programmazione o progettazione, oppure in scrittura in ottica SEO o in design.

Tuttavia, in alcune professioni puoi iniziare direttamente senza alcuna esperienza, anche perché molte aziende che ricercano lavoratori da remoto effettuano loro stessi i primi quindici giorni o il primo mese, di formazione online.

Quale lavoro online ti si addice?

Beh se hai un lavoro tradizionale e il lavoro online da casa ti serve solo per arrotondare, puoi facilmente trovare lavoretti che ti permettano di guadagnare qualche extra: call center part-time da casa, customer care, sondaggista e così via.

In questo modo continuerai a godere di tutte le protezioni di cui sono dotati i lavoratori subordinati (ferie pagate, malattie pagate, tredicesima, tfr e così via) e non dovrai aprire una partita Iva.

Potresti per esempio decidere di guadagnare con i lavori online un tot di extra per le vacanze o per comprare quell'auto che non potevi permetterti. Ovviamente se conservi il tuo lavoro tradizionale, potrai effettuare il lavoro online solo nel tempo che ti rimane e non sarai molto flessibile. Questo va considerato.

Fare del lavoro online da casa la propria attività principale, conviene?

In questo caso se il lavoro da remoto diventasse la tua attività principale, dovresti aprire una partita Iva, anche forfettaria, e al fronte di minime tasse, avresti la completa libertà di gestire il tuo tempo, il tuo lavoro e decidere quando e come lavorare.

Potresti lavorare da casa, dalla casa al mare, in viaggio; questo non è un problema perché diventeresti a tutti gli effetti un lavoratore freelance. La maggiore flessibilità, però, porta maggiore responsabilità, perché dovrai vedertela con il commercialista, con scartoffie, fatture eccetera.

Sta a te decidere le priorità: la sicurezza di un lavoro stabile, ma subordinato alle decisioni del datore di lavoro o la libertà di un lavoro autonomo da casa, ma con la certezza che se non lavori non guadagni.

Non ti fidare degli annunci di lavoro online che "brillano troppo" e sembrano "troppo belli"

Offerte di lavoro online che recitano, per esempio: "come diventare ricchi in cinque minuti!" suonano allettanti, ovviamente, ma di solito sono solo un trucco economico per fregarti. Stai molto attento a comprendere cosa vogliono in cambio e, soprattutto, a non condividere i tuoi dati privati e bancari con tutti.

Le offerte per "arricchirsi rapidamente" nel migliore dei casi sono fuffa, nel peggiore dei casi sono vere e proprie truffe e frodi; oltre ad essere illegali. Quindi presta molta attenzione.

Adesso esamineremo quali lavori online esistono, quanto si potrebbe guadagnare. In questo modo potrai decidere se esiste un lavoro online che fa al caso tuo.

Lavori online da casa: YouTuber e influencer, guadagna denaro creando la tua community!

Se hai una conoscenza di base dell'editing di foto o video e non ti dispiace mostrare la tua personalità davanti alla telecamera, lavorare attraverso i social media potrebbe fare al caso tuo!

Se crei contenuti interessanti e convincenti per Instagram o YouTube su base giornaliera, settimanale o mensile, inizierai a farti notare, a collaborare con aziende anche estere e inizierai a guadagnare. Quanto?

Facciamo un esempio: se un giovane studente universitario decide di guadagnare attraverso YouTube o giocando in live streaming su Twitch, può arrivare a guadagnare bei soldini! C'è chi guadagna anche 4 mila euro al mese, giocando in live streaming e aumentando i suoi follower. Se ti piace giocare e se sei simpatico, hai una tua personalità particolare, potresti pensarci davvero!

Guadagna online attraverso un tuo personalissimo blog!

Un blog creato da te è lo specchio della tua personalità!

Ami viaggiare, ami cucinare, ami cucire, ami cantare? Qualsiasi sia la tua passione, puoi farne oggetto di un blog tutto tuo. In questo modo, grazie a Google AdSense genererai entrate aggiuntive dalla pubblicità e potrai essere contattato, man mano che il tuo blog acquisisce visualizzazioni, da aziende anche importanti.

Per guadagnare online diventa editor o copywriter in ottica SEO.

Molto ricercati sono i redattori e/o i copywriter che sanno scrivere in modo persuasivo e raggiungendo un'ottimizzazione SEO.

In questo modo potrai gestire il tuo tempo e guadagnerai in base agli articoli o ai contenuti di pagine web scritti.

La tariffa varia a seconda dell'offerta dell'azienda committente e a seconda di quello che tu senti di meritare. In questo modo non hai limiti di spazio, nel senso che potresti lavorare anche per aziende estere o di altre parti d'Italia. Se decidi di fare questo lavoro, però, sappi che spesso ci sono delle date di consegna che, per mostrare la tua professionalità, dovrai rispettare.

L'ottimizzazione SEO mira a utilizzare parole chiave, titoli e sottotitoli affinché gli articoli o le pagine web siano ottimizzate per i motori di ricerca.

Guadanga online con Amazon FBA e Dropshipping: cosa sono?

I due termini Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) e Dropshipping rappresentano un concetto di business molto simile, l'unica importante differenza è che per effettuare il dropshipping hai bisogno del tuo negozio online.

In questo modo venderai prodotti senza mai avere un contatto diretto con la merce. La spedizione e la logistica sono affidate a terzi (es. Amazon).

Guadagna online diventando un professionista freelance

Ci sono sempre più artisti tra i freelance. Graphic designer, illustratori e fotografi sono in prima linea insieme agli interior designer online! La maggior parte di questi professionisti lavora sulla base di contratti firmati con i propri committenti, stabilendo produzione e tariffa.

Ti piace insegnare e motivare? Guadagna online con i tuoi corsi e coaching!

Condividere informazioni con gli altri non è mai stato così facile! Mentori e coach ne traggono vantaggio e offrono un'ampia varietà di corsi.

Ci sono decine e decine di siti che con pochi soldi ti offrono una moltitudine di template pronti all'uso, qualsiasi sia il tuo obiettivo, per aiutarti a realizzare contenuti di qualità risparmiando tempo. Uno di questi è Taylora.

Ogni template ti fornirà diversi consigli per realizzare i tuoi contenuti ed i tuoi corsi, ti consentirà di scegliere tra diversi temi grafici per un look speciale e si occuperà di definire automaticamente le principali configurazioni.

Lavora e guadagna online diventando tester di prodotti e clickworker

Ti piacerebbe guadagnare rispondendo a sondaggi e guardando video? Oggi è possibile!

Anche senza una conoscenza preliminare puoi guadagnare facilmente da casa con le app. Per farlo, installa Clickworker, AppJobber o Swagbucks sul tuo smartphone e cerca lavoro nella tua regione. Potrai arrotondare facilmente il reddito guadagnato con il tuo lavoro tradizionale.

ClickWorker è un portale internet che permette di guadagnare online tramite dei micro-lavori che gli utenti possono prendere in incarico direttamente dal sito

Tutto ciò di cui hai bisogno per il lavoro online: laptop, internet e tanta motivazione!