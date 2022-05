Arrivano novità importanti per le imprese agricole, che per i prossimi mesi avranno la possibilità di presentare la richiesta per poter accedere ai nuovi contributi a fondo perduto dal valore di 20.000 euro. Si tratta, dunque, di un’opportunità da non perdere per le imprese che rientrano in questa categoria e che si occupano di prodotti agricoli: ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi contributi a fondo perduto.

Arrivano grandi novità per le imprese agricole che avranno così la possibilità di accedere ad un nuovo contributo a fondo perduto dal valore massimo di 20 mila euro. Si tratta, in questo senso, dell’ultimo aiuto che è stato recentemente reso noto e formulato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, MISE.

A questo proposito, già dalla giornata di lunedì 23 maggio di questo anno, i titolari di imprese agricole che si occupano di determinate attività e specifici servizi, hanno già cominciato a presentare le domande volte all’ottenimento del contributo a fondo perduto.

Dunque, proprio per questo motivo, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire maggiori approfondimenti in riferimento alle caratteristiche principali nonché agli aspetti essenziali che attualmente contraddistinguono i nuovi contributi a fondo perduto dal valore massimo di 20.000 euro.

In tal senso, nei prossimi paragrafi, saranno anche evidenziate le procedure che dovranno essere necessariamente seguite da parte di quei titolari di imprese agricole, che risponderanno a specifiche condizioni particolari e che sono intenzionati ad accedere ai contributi a fondo perduto di 20.000 euro.

Contributi fondo perduto per imprese agricole: il panorama generale

Come ormai tutti sanno, a seguito dell’esplosione dei contagi da Coronavirus avvenuta durante ormai più di due anni, la squadra dell’esecutivo prima guidata dall’ex premier Giuseppe Conte e ora dall’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, è diventato vero protagonista tra le varie misure urgenti, quello dei contributi a fondo perduto.

A questo proposito, infatti, nel corso degli anni dell’emergenza pandemica da Covid-19, sono state effettivamente introdotte una serie di misure volte ad aiutare, almeno in piccola parte, alcune categorie di imprese e di lavoratori che risultano essere stati maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente all’arrivo del Coronavirus.

Contributi fondo perduto per imprese agricole: le ultime novità 2022

Nello specifico, ad approvare l’introduzione del nuovo contributo a fondo perduto per le imprese agricole è stato il provvedimento attuativo che è stato pubblicato nella giornata dello scorso 24 ottobre direttamente in Gazzetta Ufficiale. Stiamo parlando, quindi, del provvedimento attuativo che faceva riferimento al cosiddetto Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole.

Tuttavia, nonostante la pubblicazione del provvedimento si sia verificata a tutti gli effetti lo scorso anno, la possibilità di accedere agli aiuti concessi mediante il contributo a fondo perduto, si è concretizzata soltanto di recente, con l’entrata in vigore del decreto direttoriale, avvenuta in data 2 maggio del 2022.

In questo senso, tra le ultime novità che hanno interessato sicuramente il contributo a fondo perduto predisposto in favore delle imprese agricole, vi è quella legata all’apertura delle procedure per poter presentare e trasmettere le domande da parte delle imprese.

In tal senso, infatti, le imprese hanno avuto la possibilità di avviare la presentazione della richiesta soltanto a partire dalla data del 23 maggio.

Contributi fondo perduto imprese agricole: le caratteristiche principali

Come appena chiarito nel precedente paragrafo, il contributo a fondo perduto previsto per le imprese agricole si configura come un aiuto economico di grande importanza che consentirà l’erogazione verso alcune categorie di aziende che rientrano in specifiche condizioni, di un incentivo dal valore massimo di 20 mila euro.

Tale contributo, sarà corrisposto, sulla base delle disposizioni che sono tate fornite da parte del Ministero dello Sviluppo Economico MISE, al fine di aiutare e supportare quelle imprese per l’acquisto di una serie di beni che rientrano in determinate categorie.

Occorre, in questo senso, sottolineare anche che, il contributo a fondo perduto per le imprese agricole dal valore di 20.000 euro, si pone come obiettivo quello di coprire fino ad un massimo di percentuale pari al 40 per cento rispetto ai costi sostenuti dall’impresa che saranno considerati ammissibili.

Inoltre, per quanto riguarda l’erogazione del contributo a fondo perduto per le imprese agricole, è necessario anche precisare che lo Stato italiano ha predisposto un fondo economico dall’ammontare complessivo pari a 5 milioni di euro, i quali sono stati stanziati già a seguito della Legge di Bilancio 2020.

Contributo fondo perduto per imprese agricole: i requisiti per avere 20.000€

Dunque, ora è arrivato il momento di andare a chiarire ulteriormente quali saranno le categorie di imprese che potranno effettivamente accedere a questa importante misura economica.

A questo proposito, quindi, è necessario ripercorre una serie di requisiti di accesso e di condizioni particolari, senza la quale, le imprese agricole non potrebbero quindi avere la possibilità di accedere all’erogazione dei contributi a fondo perduto dal valore massimo di 20.000 euro.

Tra le prime condizioni che sono state richieste alle imprese agricole ai fini dell’accesso al fondo perduto vi è quella di avere una dimensione che rientrasse nella categoria di micro, piccola oppure media impresa.

Allo stesso tempo, si intendono incluse esclusivamente quelle imprese che sono state iscritte in maniera regolare nel Registro delle imprese e che risultano avere una sede legale oppure un’unità sul territorio italiano.

Inoltre, occorre anche dimostrare, ai fini dell’accesso ai contributi a fondo perduto che le imprese in questione non risultino essere in liquidazione volontaria oppure rientrare nelle categorie di imprese in difficoltà. Al contempo, le imprese non dovranno aver ricevuto aiuti considerati incompatibili da parte della stessa Commissione Europea.

Imprese agricole: come richiedere subito i contributi fondo perduto 20.000€

Il testo relativo al decreto direttoriale risalente alla data del 2 maggio 2022 si pone come obiettivo quello di fornire una serie di indicazioni e di specifiche maggiormente definite in riferimento alla possibilità concessa nei confronti delle imprese agricole di accedere ai contributi a fondo perduto.

A questo proposito, tale decreto direttoriale è andato infatti a definire una serie di informazioni in riferimento alle tempistiche nonché alle procedure e alle modalità che dovranno essere rispettate dalle imprese agricole intenzionate a richiedere i contributi a fondo perduto per il 2022.

Dunque, tutti quei titolari delle imprese agricole che risultano essere intenzionate ad accedere ai contributi a fondo perduto dovranno procedere presentando correttamente la richiesta durante il periodo compreso tra il 23 maggio ed il 23 giugno.

In tal senso, sarà necessario inviare la domanda e i documenti allegati all’indirizzo email contributofia@pec.mise.gov.it fornendo tutte le specifiche in riferimento anche alle condizioni e ai requisiti considerati obbligatori per l’accesso ai contributi a fondo perduto dal valore massimo di 20 mila euro.

Contributi per imprese agricole: gli investimenti che rientrano nel fondo perduto

Occorre anche ricordare che il contributo a fondo perduto per le imprese agricole, mira a sostenere le imprese per l’acquisto esclusivo relativo a beni nuovi di tipo materiale e di tipo immateriale.

Allo stesso tempo, come riportato anche all’interno dell'articolo di InformazioneFiscale, gli investimento in questione dovranno anche fare riferimento alla trasformazione di prodotti agricoli così come anche eventualmente la commercializzazione di questi.

Inoltre, sarà anche necessario che tali investimenti prendano avvio in data successiva rispetto a quella in cui si è presentata la domanda e che vengano ultimati entro i dodici mesi dalla data di trasmissione della richiesta per il fondo perduto per le imprese agricole.