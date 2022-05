Imprese senza manodopera: colpa degli stipendi troppo bassi

Fra i tanti problemi che sta vivendo il nostro Paese, c’è anche questo: le imprese non riescono a trovare della manodopera qualificata. Come mai?

Sembrerebbe proprio che la ragione risieda negli stipendi, che risultano troppo bassi rispetto al lavoro che il dipendente dovrebbe svolgere e al tempo che dovrebbe impiegare.

Ma non è finita qui, poiché un’altra ragione della carenza di manodopera qualificata risiede anche nel frequente ricorso delle imprese ai contratti a tempo.

I pensieri dei lavoratori dipendenti si concentrano anche in altre due direzioni: il salario minimo e il reshoring di tutte quelle imprese che hanno scelto di aprire la propria sede all’estero.

Questi dati ci arrivano direttamente dall’analisi FragilItalia, elaborata da Area Studi Legacoop e Ipsos. Il report mostra i risultati di un sondaggio che è stato condotto su un campione rappresentativo della popolazione per mostrare l’evoluzione della percezione del lavoro da parte degli stessi dipendenti, oltre che delle problematiche direttamente connesse a questa percezione.

Infine, il report mostra anche gli interventi auspicabili per risolvere queste problematiche e per cercare di cambiare questa percezione negativa.

Andiamo a vedere insieme i numeri del report FragilItalia sulle motivazioni del disallineamento fra la domanda di lavoro e l’offerta:

la maggior parte dei lavoratori intervistati, pari al 65 % del totale, ha dichiarato che la motivazione principale di questo disallineamento fra domanda e offerta risiede negli stipendi, che sarebbero troppo bassi. Questo 65 % è la media fra:

Un’altra motivazione del disallineamento domanda-offerta di lavoro, secondo i dipendenti, sarebbe la tipologia di contratto proposta dalle aziende: i contratti a tempo determinato. La pensa così quasi la metà degli intervistati, per un totale del 49 % così suddiviso:

Un altro dato importante, però, è quel 35 % dei lavoratori italiani intervistati che sposta i riflettori direttamente sulle persone. Per costoro, infatti, la colpa del disallineamento non sarebbe né degli stipendi troppo bassi, né dei contratti a tempo determinato, ma delle stesse persone e della loro incapacità di adattamento.

Secondo il 35 % degli intervistati, infatti, alcuni cittadini, senza scendere a compromessi, cercherebbero unicamente il lavoro ideale. Questo 35 % è così definito:

Nella stessa intervista è stato chiesto come lo Stato potrebbe ovviare al problema del disallineamento tra imprese e manodopera. Gli intervistati hanno, per lo più, fornito quattro soluzioni:

Andiamo ad analizzare punto per punto le percentuali per ogni risposta. Partiamo con la prima: la definizione di un salario minimo. Eesistono ben due tipologie di salario minimo:

Sul salario minimo si trova in accordo il 45 % degli intervistati, con un incremento di 5 punti percentuali rispetto a sei mesi fa. Sappiamo, in ogni caso, che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, sta lavorando a tal proposito.

L’obiettivo, infatti, entro la fine del 2022 è quello, NON di stabilire un livello di salario minimo universale, ma una sorta di contratto di riferimento per ciascuno dei settori economici.

“Il reshoring è l’opposto dell’offshoring ed è un fenomeno economico che consiste nel rientro a casa delle aziende che in precedenza avevano delocalizzato in Paesi asiatici come Cina o Vietnam o in Paesi dell’Est Europa come Romania o Serbia.”