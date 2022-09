È stata appena avviata la procedura per procedere con la presentazione delle domande per ottenere gli incentivi per le imprese agricole fino a 750.000€, previsti dal nuovo bando MIPAAF Agrisolare: attenzione alle scadenze e ai requisiti da rispettare.

È stata appena avviata la procedura per procedere con la presentazione delle domande per ottenere gli incentivi per le imprese agricole, previsti dal nuovo bando MIPAAF Agrisolare.

Ma come per ogni bando pubblico, bisognerà fare molta attenzione alle scadenze e ai requisiti da rispettare per poter effettivamente riuscire a ricevere fino a 750 mila euro per le proposte di spesa, che saranno presentate da parte delle imprese agricole che decideranno di partecipare al bando MIPAAF Agrisolare.

Così, a partire dalle ore 12 del 27 settembre, le imprese agricole hanno potuto cominciare a presentare l’apposita richiesta volta all’ottenimento e al riconoscimento di incentivi previsti per la realizzazione di impianti fotovoltaici che potranno essere installati su edifici di carattere produttivo.

Quali sono le condizioni essenziali che dovranno essere rispettate per poter beneficiare dei vantaggi concessi dal bando MIPAAF Agrisolare? Quali sono le imprese agricole che potranno ottenere i 750.000€ di incentivi? Vediamo insieme nel dettaglio tutte le disposizioni contenute nel bando MIPAAF Agrisolare.

Novità sugli incentivi per le imprese agricole: via al bando MIPAAF Agrisolare

Come annunciato, nella giornata di martedì 27 settembre, è stata avviata la procedura telematica predisposta verso quelle imprese agricole che sono intenzionate a fare richiesta per accedere agli incentivi, al fine di acquistare ed installare degli impianti fotovoltaici su edifici e immobili ad uso produttivo che rientrano in determinate categorie.

Ma facciamo un passo indietro: quando si è verificata l’introduzione degli incentivi per le imprese agricole?

Si tratta, nello specifico, di una delle misure che sono state previste tra i vari interventi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza in Italia, il cosiddetto PNRR.

Per esattezza, il bando MIPAAF Agrisolare rientra tra quegli aiuti che sono stati pensati appositamente per raggiungere la missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.

Tale missione, infatti, si pone come obiettivo fondamentale quello di riuscire a sostenere tutti quegli investimenti che saranno messi in atto da parte di strutture produttive che rientrano nell’ambito agricolo, ma anche zootecnico oppure agroindustriale, nei casi in cui prevedono di avviare una fase di installazione di impianti fotovoltaici.

Dunque, per la promozione dell’installazione di pannelli fotovoltaici in grado di generare ben 375.000 Kw prendendo come fonte energetica quella dell’energia solare, il bando MIPAAF Agrisolare ha previsto la predisposizione di un fondo finanziario con delle risorse che ammontano a 1,5 miliardi di euro.

Domande per incentivi imprese agricole fino a 750.000€: come può presentare richiesta

Come previsto dal bando MIPAAF Agrisolare, gli sportelli telematici per poter presentare la domanda da parte di tutti i soggetti a cui è stato destinato il nuovo incentivo per l’installazione dei pannelli fotovoltaici in favore delle imprese agricole, sono stati aperti a partire dalla data di martedì 27 settembre, dalle ore 12.

A questo proposito, la prima specifica che occorre fare è quella in merito alle date da tenere sempre in considerazione da parte di quei soggetti che sono intenzionati a presentare richiesta per accedere agli incentivi per le imprese agricole che ammonteranno a circa 750.000€ massimo per ogni progetto presentato. In tal senso, la data ultima entro cui sarà possibile presentare la domanda è stata fissata alla giornata del 27 ottobre.

Ogni singola proposta, dl valore massimo di 750.000€, legata alle spese ammesse per l’installazione dei pannelli fotovoltaici potrà essere riferita esclusivamente ad un solo impianto fotovoltaico. In tal senso, va specificato che tale impianto potrà essere realizzato presso uno dei siti produttivi dell’impresa agricola.

Al tempo stesso, anche i lavori per l’installazione e la realizzazione del sistema fotovoltaico dovranno necessariamente essere cominciati soltanto dopo l’invio della richiesta per ricevere gli incentivi delle imprese agricole.

A chi spettano gli incentivi per imprese agricole fino a 750.000€ con bando MIPAAF Agrisolare

Ma chi sono i soggetti che potranno effettivamente provvedere alla trasmissione dei documenti e delle dichiarazioni necessarie per poter accedere agli incentivi per le imprese agricole? Si tratta dei soggetti che rientrano nelle seguenti tre categorie:

Imprenditori agricoli;

Imprese agro-industriali;

Cooperative agricole.

Per ognuna di questa categorie, tuttavia, il bando MIPAAF Agrisolare ha previsto alcune specifiche condizioni. Per questo motivo si suggerisce sempre di consultare il testo ufficiale del bando al fine di comprendere se effettivamente si rientra in quei casi in cui si potrà beneficiare degli incentivi per le imprese agricole.

Tra gli altri requisiti previsti, si intenderanno esclusi dalla possibilità di presentare domanda per il bando MIPAAF Agrisolare e ricevere quindi l’ammissione delle spese del progetto fino a 750.000€ anche quei soggetti che hanno registrato un volume d’affari durante l'anno 2021 che risulta inferiore alla soglia di 7.000€.

Per presentare domanda per gli incentivi è necessario trasmettere la documentazione attraverso il portale dedicato all'Area Clienti del GSE.