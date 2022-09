A seguito dell’emergere di problematiche di non poco conto che stanno ormai preoccupando la maggior parte dei cittadini italiani, legati sia al caro carburante che alla crescita esponenziale delle spese legate all’energia elettrica, è il caso per i datori di lavoro di analizzare ancor di più gli incentivi riconosciuti per i lavoratori fuori-sede che si spostano da un luogo ad un altro per andare a lavoro. In tal senso, è importante capire quindi quale incentivo conviene di più per i lavoratori tra le indennità di trasferta e il buono carburante.

A questo proposito, all’interno del seguente articolo saranno forniti ulteriori approfondimenti in riferimento non soltanto a come funzionano e cosa sono gli incentivi legati da un lato all’indennità di trasferta e dall’altro al buono carburante.

Infatti, diventa essenziale andare a chiarire anche nei prossimi paragrafi quali sono le categorie di lavoratori che potrebbero sperare di accedere all’indennità di trasferta e all’aiuto del buono carburante, assicurandosi di essere in possesso di tutte le condizioni e tutti i requisiti di accesso previsti per l’erogazione di questi aiuti.

Come funzionano le indennità di trasferta e il buono carburante

Prima di andare a descrivere quali sono le condizioni particolari a cui sarà necessario rispondere affinché i cittadini possano ottenere l’erogazione dell’indennità di trasferta oppure il buono carburante, occorre prima di tutto approfondire quali sono le peculiarità di ciascun aiuto previsto per i lavoratori che si spostano da un luogo ad un altro per motivi lavorativi.

A questo proposito, l’indennità di trasferta rappresenta di fatto un aiuto economico che è stato introdotto con l’obiettivo di sostenere quei lavoratori durante le trasferte oppure le missioni che richiedono uno spostamento fuori dal territorio comunale.

In tal senso, l’indennità di trasferta si intende come un incentivo ulteriore che va di fatto ad affiancarsi a quelli già preesistenti come ad esempio il rimborso legato alle spese di viaggio, di vitto, di alloggio oppure di trasporto.

Per quanto riguarda, invece, il buono carburante, questo rappresenta un aiuto economico dal valore massimo pari a 200 euro, il quale comprende il rimborso per i pagamenti legati al rifornimento di carburante per autotrazione.

In questo contesto, vale la pena sottolineare che rientra non soltanto il tradizionale carburante maggiormente utilizzato, quali ad esempio benzina e gasolio, ma potranno richiedere il buono carburante anche i lavoratori che utilizzano il GPL, il metano oppure per eseguire la ricarica dei propri veicoli elettrici.

A chi spettano le indennità di trasferta e il buono carburante per i lavoratori

Dunque, abbiamo quindi analizzato nel dettaglio le caratteristiche distintive legate a ciascuna delle indennità previste nei confronti dei lavoratori fuorisede. Ora è il momento di andare a capire: chi sono i lavoratori che potranno accedere alle indennità di trasferta oppure al buono carburante?

A questo proposito, per quanto riguarda il primo beneficio, questo viene riconosciuto nei confronti dei personale che svolge una prestazione lavorativa come dipendente e che si reca fuori dal territorio comunale della propria sede di lavoro.

In tal senso, in merito agli importi e al diritto di percepire o meno l’indennità giornaliera di trasferta, un ruolo rilevante è assunto dai CCNL oppure dagli accordi aziendali oppure di secondo livello.

Per quanto concerne, invece, il buono carburante, questo potrà essere riconosciuto nei confronti dei lavoratori appartenenti al settore privato, esclusivamente a seguito di esplicita richiesta dei datori di lavoro. Tuttavia, in tale categoria si intendono esclusi i lavoratori coordinati e continuativi, oppure i tirocinanti o ancora gli amministratori.

Come vengono pagate le indennità di trasferta e il buono carburante

Quando si parla delle indennità di trasferta si fa essenzialmente riferimento ad un pagamento che viene erogato nei confronti dei lavoratori sotto forma di un rimborso spesa. Per questo motivo, in questi casi tutte le spese che saranno effettuate durante una trasferta, al fine di accedere ai pagamenti dell’indennità, sarà necessario che il lavoratore in questione riceva un’autorizzazione preventiva, la quale dovrà poi obbligatoriamente trovare riscontri con la documentazione relativa.

In alcuni casi, quando previsto dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori, potrebbe essere offerta la possibilità al personale che si occupa di eseguire delle trasferte fuori sede, di provvedere a presentare una richiesta di anticipo delle spese, quindi ricevendo l’indennità di trasferta in maniera anticipata.

Per quanto concerne, invece il buono carburante, in questo caso, l’erogazione del buono avviene su base volontaria su decisione del datore di lavoro, senza quindi la necessità di un accordo contrattuale preventivo.

In questo senso, i buoni potranno essere erogati attraverso due principali modalità, quella tradizionale del buono in formato cartaceo e quello invece in formato elettronico. In ogni caso, sarà necessario che il buono carburante riporti il valore nominale dell’aiuto riconosciuto nei confronti del lavoratore.