L’INPS ha pubblicato pochi giorni fa un focus relativo alle nuove agevolazioni e agli esoneri contributivi che sono stati approvati e formulati da parte del Governo al fine di incentivare le assunzioni e le modifiche contrattuali. Attraverso questi aiuti si andrebbero a creare nuove occasioni di lavoro, soprattutto per quanto riguarda le donne e i giovani che, secondo le statistiche legate al livello di occupazione, rappresentano la categoria di lavoratori più svantaggiata. Ecco tutti gli incentivi INPS per l’occupazione e per creare nuovi posti di lavoro.

A questo proposito, nel corso degli ultimi anni, sono stati già effettivamente elaborati ed introdotti alcuni sostegni ed incentivi indirizzati a risollevare le condizioni del mondo del lavoro, messe duramente alla prova a causa dello scoppiare dell’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Dunque, in questo senso, appare sempre più necessario andare a ripercorrere brevemente tutti gli incentivi per l’occupazione che si presentano sotto forma di esoneri e le agevolazioni che potranno essere richiesti ed erogate nei confronti non soltanto dei lavoratori ma anche delle aziende e dei datori di lavoro che procedono con le nuove assunzioni oppure le variazioni a livello contrattuale.

Lavoro giovani: gli incentivi occupazione INPS per i giovani

Dunque, sicuramente una delle categorie più importante quando si parla degli incentivi per l’occupazione dell’INPS è quella legata agli aiuti e alle agevolazioni previste nei confronti dei giovani lavoratori.

In questo caso, un primo incentivo occupazione che viene riconosciuto nei confronti delle aziende riguarda quello che si pone come obiettivo quello di permettere ai giovani di trovare lavoro attraverso un contratto di apprendistato.

Nello specifico, nei casi in cui un’azienda oppure un datore di lavoro decide di stipulare verso un giovane dall’età anagrafica compresa tra i 15 ed i 29 anni, un contratto di apprendistato, potranno godere automaticamente di una serie di incentivi.

In particolare, sono predisposte delle agevolazioni di natura contributiva, ma anche degli incentivi fiscali e retributivi. Tra queste, per quanto riguarda i contributi da versare per ciascun lavoratore con un contratto di lavoro come apprendistato, si potrà avere diritto ad una riduzione dell’aliquota pari ad una percentuale di 11,31% che potrà essere goduta per l’intero periodo di durata del contratto, il quale varia da un minimo di sei mesi fino ad un limite massimo di cinque anni.

Esonero contributivo INPS per i contratti a tempo indeterminato

Ma non è finita qui. Infatti, per quei datori di lavoro che prenderanno la decisione di assicurare un lavoratore giovane attraverso un contratto regolare di assunzione, è previsto anche un esonero contributivo.

Nello specifico, quando si fa riferimento alla legge numero 205 dell’anno 2017, è possibile evidenziare già un primo esonero che potrà spettare verso quei datori di lavoro che desiderano di avviare oppure di trasformare il contratto di lavoro del proprio dipendente, attraverso un contratto di lavoro a tempo indeterminato. In questo caso, per godere dell’esonero contributivo è necessario che il lavoratore assunto abbia un’età inferiore ai 35 anni.

Allo stesso tempo, la legge numero 178 del 2020, in particolare l’articolo 1, commi 10-15, ha previsto un nuovo esonero contributivo di tipo totale. In questo caso, si fa riferimento esclusivamente a quei datori di lavoro appartenenti al settore privato che prenderanno la decisione di assumere oppure di modificare il precedente contratto di lavoro.

Anche per questo esonero contributivo, è necessario andare a stipulare un contratto a tempo indeterminato nei confronti di un giovane lavoratore. Tuttavia, l’età massima del soggetto che svolgerà la sua prestazione, per cui sarà possibile godere dell’esonero è stata fissata a 36 anni.

Incentivi occupazione INPS per le donne: i due esoneri

Non possono mancare, inoltre, degli incentivi prettamente dedicati all’occupazione per quanto riguarda le donne italiane.

In questo caso, un primo incentivo INPS che vale la pena di evidenziare è quello approvato dalla legge numero 92 dell’anno 2012, regolato dall’articolo 4, commi da 8 a 11. Si tratta, quindi, di un’agevolazione pari al 50 per cento della contribuzione che i datori di lavoro devono versare nel momento in cui decidono di assumere donne di qualsiasi età e prive di impiego da almeno due anni, oltre che lavoratori over-50 attualmente in stato di disoccupazione.

Per quanto riguarda questo tipo di agevolazione, i datori di lavoro potranno ottenere tale beneficio a prescindere dalla tipologia di contratto. Dunque rientra non soltanto il contratto di lavoro a tempo indeterminato ma anche quello a tempo determinato.

Una seconda tipologia di incentivo occupazione INPS per le donne riguarda l’esonero contributivo totale che viene predisposto dalla legge numero 178 del 2020. In questa situazione tale incentivo viene erogato nei confronti di quei datori di lavoro che decidono di assumere delle donne che rientrano nella categoria di donne lavoratrici svantaggiate.

Nello specifico, potranno ottenere tale esonero contributivo solo coloro che danno lavoro a donne che rientrano nei requisiti fissati all’articolo 4 della legge numero 92 dell’anno 2012.

Le agevolazioni contributi INPS per chi assume lavoratori al Sud

Infine, un’ulteriore categoria di agevolazioni comprende anche quegli incentivi che rientrano negli aiuti legati alla cosiddetta “Decontribuzione Sud”.

In questo caso, dunque, rientra un’agevolazione contributiva pari ad una percentuale del 30 per cento che viene erogata e riconosciuta verso quei attori di lavoro che appartengono al settore privato e che hanno deciso di avviare dei rapporti di lavoro dipendente. Tuttavia, per poter accedere a tale agevolazione contributiva, l’INPS verificherà l’effettiva sede di lavoro del dipendente assunto, che dovrà essere necessariamente collocata in una delle Regioni del cosiddetto Mezzogiorno.

Per quanto riguarda, invece, la seconda tipologia di agevolazione contributiva, questa sarà erogata e riconosciuta verso quei datori di lavoro che appartengono al settore privato e che decideranno di assumere un nuovo lavoratore dipendente.

La percentuale di agevolazioni in questo caso, varia sulla base del periodo in cui avverrà tale assunzione, prendendo come riferimento il 30% per il periodo che va dal primo gennaio del 2021 fino al 31 dicembre del 2025, per poi essere seguita dalla percentuale del 20% (periodo dal 2026 al 2027) e del 10% (dal 2028 al 2029).