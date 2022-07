Ebbene sì, i 200 euro pensati dal Governo Draghi sono ufficialmente arrivati nelle tasche di molti cittadini. Eppure, alcuni dovranno ridarli indietro (e anche velocemente!). Si tratta di alcuni pensionati che non dovevano ricevere la somma. Vieni a scoprire chi deve restituire i soldi in fretta!

Ma come mai? Per scoprirlo partiamo dal principio.

Partiamo dal perché di questa misura: i 200 euro sono stati voluti dal Governo Draghi per aiutare coloro che si trovano in una situazione di difficoltà economica a far fronte ai notevoli aumenti dei prezzi ai quali stiamo assistendo.

Infatti, come ben saprai, l’inflazione continua a colpire il nostro Paese. Si tratta di un aumento generale del livello dei prezzi che porta ad una svalutazione del potere d’acquisto della moneta.

Tutto questo si ripercuote chiaramente su coloro che hanno dei redditi fissi, come da pensione o da lavoro dipendente, in quanto con gli stessi soldi che prendevano in precedenza oggi riescono ad acquistare una quantità inferiore di beni.

Dunque, il Governo Draghi ha deciso di intervenire con questo contributo che è diretto a diversi beneficiari: lavoratori, autonomi e dipendenti, pensionati, disoccupati e titolari di Reddito di Cittadinanza.

Ai pensionati i soldi sono arrivati con l’erogazione della pensione, quindi all’inizio del mese di luglio. Tuttavia, alcuni beneficiari devono restituire i 200 euro. Come mai?

Andiamo a rispondere a questa domanda nel corso dell’articolo!

Si può perdere l’incentivo di 200 euro del Governo Draghi? La risposta è sì: ecco come!

L’incentivo che assicura 200 euro a diverse categorie di beneficiari è ormai operativo e le erogazioni sono partite. Inoltre, non è da escludersi la possibilità che tali erogazioni possano arrivare anche nei mesi di agosto e settembre, anche se inizialmente si tratta di ipotesi non ancora confermate dal Governo.

Eppure, nonostante le erogazioni stiano procedendo senza intoppi (almeno per il momento), bisogna ribadire che qualcuno può perdere l’accesso a questo sussidio.

Infatti, è bene ricordare quelli che sono i requisiti per accedere a tale beneficio, in modo da scoprire per quale motivo alcune persone potrebbero essere tagliate fuori.

Secondo quanto abbiamo appreso nel corso degli scorsi mesi dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, l’incentivo sarebbe arrivato alla metà degli italiani e non alla totalità delle persone.

Come mai? Beh, semplicemente perché tale incentivo ha delle motivazioni ben specifiche. Esso è stato istituito per aiutare economicamente coloro che si trovano in una situazione di difficoltà.

Infatti, è stato istituito un paletto: coloro che nel 2021 hanno avuto un reddito superiore a 35mila euro non potranno ottenere i soldi.

Inoltre, è bene sottolineare che molte categorie di beneficiari, ad esclusione dei collaboratori domestici e delle Partite IVA, ricevono il bonus di 200 euro in automatico. In poche parole, non dovrà essere inviata nessuna domanda, ma sarà l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a verificare se la persona è in possesso dei requisiti per accedere.

Ebbene, alcuni però possono perderlo in quanto ci sono delle cause invalidanti che possono portare alla restituzione dei soldi già percepiti. Facciamo riferimento alla categoria che già ha ottenuto i 200 euro dal Governo Draghi: i pensionati!

Perché alcuni pensionati devono restituire i 200 euro del Governo Draghi? La risposta!

Come abbiamo sottolineato, l’incentivo di 200 euro ha come obiettivo quello di aiutare in modo concreto coloro che si trovano in una situazione di difficoltà economica.

Insomma, tutte le famiglie italiane stanno facendo fatica, chi più e chi meno in questo periodo contrassegnato dall’inflazione e dall’aumento dei prezzi. Proprio per questa ragione il Governo Draghi ha deciso di corrispondere a molte persone il bonus.

Tuttavia, tornando alla categoria che ad oggi ha già ricevuto l’incentivo, dobbiamo prestare parecchia attenzione.

Infatti, come abbiamo visto, il requisito numero uno della misura parla chiaro: nel corso del 2021 il reddito non deve aver superato i 35mila euro.

Ecco che i pensionati devono fare molta attenzione in quanto l’ottenimento del loro incentivo potrebbe vacillare a causa dell’ottenimento della quattordicesima dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Infatti, qualora tale versamento dovesse fare in modo che il reddito dei 35mila euro venga superato, i pensionati in questione non potrebbero più ricevere l’incentivo.

Di conseguenza, qualora tu dovessi rientrare in questa casistica, dovresti restituire i 200 euro che ti sono stati dati per errore.

Secondo quanto stabilito, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale deve effettuare entro l’anno le verifiche della situazione reddituale. Dunque, qualora l’incentivo sia stato dato per errore, arriverà la notifica dell’indebito entro un anno.