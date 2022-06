Con l’arrivo del mese di luglio assisteremo anche ad un accredito di 200 euro per diverse categorie di persone. Tra questi anche i disoccupati beneficiari della NASpI e del Reddito di Cittadinanza. Ma quando arriveranno questi soldi? Vieni a scoprirlo in questo articolo!

Come tutti noi sappiamo, con l’arrivo del mese di luglio assisteremo anche ad un accredito di 200 euro per diverse categorie di persone.

Stiamo parlando dell’incentivo predisposto dal Governo Draghi per pensionati, disoccupati, lavoratori ed autonomi in Partita IVA.

Nonostante la notizia che tale incentivo sarebbe stato corrisposto anche ai disoccupati ha suscitato molto scalpore, il premier ha deciso di accreditare automaticamente il sussidio anche a coloro che percepiscono la NASpI ed il Reddito di Cittadinanza.

Eppure, questo pagamento non arriverà a tutti i disoccupati in Italia. Infatti, il Decreto Aiuti ha identificato alcune categorie che potranno ricevere l’incentivo, mentre altre no.

Vuoi scoprire chi riceverà l’incentivo di 200 euro e, soprattutto, quando arriverà questo pagamento? Allora non perderti questo articolo dedicato!

Incentivo 200 euro anche per i disoccupati! Ecco chi potrà beneficiarne!

Secondo quanto previsto dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, si stima che l’incentivo di 200 euro erogato nei confronti degli italiani raggiungerà quasi 31,5 milioni di persone.

Inoltre, come abbiamo precedentemente sottolineato, potranno ricevere tale erogazione anche coloro che si trovano in stato di disoccupazione.

Attenzione: si tratta di un’erogazione automatica che avverrà o per mezzo dell’INPS o per mezzo del proprio datore di lavoro, nel caso in cui si parli di lavoratori subordinati.

Eppure, per quanto riguarda i cittadini disoccupati, è importante sottolineare che la normativa prevede dei requisiti ben specifici che devono essere rispettati, pena la cancellazione della possibilità offerta dalla misura.

Prima di tutto sarà importante aver percepito nel corso del mese di giugno 2022 l’erogazione della NASpI, ossia l’indennità di disoccupazione prevista per coloro che hanno perso il loro lavoro.

Allo stesso modo, quando parliamo di collaboratori coordinati e continuativi, sarà fondamentale aver percepito la DIS-COLL sempre nel corso del mese di giugno.

Infine, nel mese di giugno dovranno aver percepito la disoccupazione agricola anche i lavoratori che appartengono a questa terza categoria, pena l’esclusione della misura.

Ricordiamo che il contributo di 200 euro predisposto dal Governo Draghi verrà erogato solo nei confronti di coloro che hanno un reddito inferiore a 35.000 euro.

Infatti, l’obiettivo della misura non è regalare soldi ai cittadini italiani, ma sostenerli in questo duro periodo contrassegnato dall’aumento dei prezzi delle materie prime.

Dunque, coloro che non rispettano i requisiti che abbiamo appena visto non potranno beneficiare del sussidio predisposto dal Governo Draghi, a meno che non rientrano nelle altre categorie che possono beneficiare della misura.

Un esempio? Beh, molto semplicemente la Legge prevede che riceveranno il sussidio anche coloro che beneficiano del Reddito di Cittadinanza.

Insomma, se a giugno non hai percepito l’erogazione della NASpI, ma hai ricevuto il pagamento del Reddito di Cittadinanza, potrai comunque accedere ai 200 euro.

200 euro ai percettori della NASpI: quando arriva il sussidio? La risposta!

Dunque, le persone che si trovano in stato di disoccupazione e rispettano i requisiti che abbiamo visto nel corso del paragrafo precedente potranno beneficiare dell’erogazione dei 200 euro.

Attenzione: è importante sottolineare che non sarà necessario fare nessuna domanda per ottenere il beneficio!

Infatti, l’erogazione dei 200 euro verrà effettuata in maniera automatica da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che controllerà il possesso di tutti i requisiti necessari e successivamente invierà i soldi spettanti ai beneficiari.

Eppure, non tutti i cittadini italiani riceveranno tale incentivo nel corso dello stesso periodo.

Secondo quanto si apprende dal Decreto Aiuti, i primi che riceveranno l’incentivo di 200 euro saranno i pensionati ed i lavoratori dipendenti. Infatti, i primi riceveranno i soldi nell’assegno relativo al mese di luglio, mentre i dipendenti troveranno l’aumento nella busta paga di luglio.

Invece, per ciò che riguarda i disoccupati, possiamo dire che l’attesa sarà leggermente più lunga.

Come funzionano i 200 euro per i disoccupati? La normativa!

Come avrai compreso, le tempistiche per l’erogazione dei 200 euro nei confronti dei disoccupati saranno leggermente più lunghe.

Ebbene, questo vuol dire che prima di ricevere i soldi in automatico dall’INPS, il beneficio sarà erogato solo dopo l’invio delle denunce dei datori di lavoro relative al mese di luglio 2022.

Ma per quale motivo? La risposta è molto semplice: tutto ciò è stato reso necessario per testimoniare che l’incentivo venga erogato un’unica volta.

Allo stesso modo, però, l’erogazione viene così rimandata di almeno un mese e, di conseguenza, i disoccupati che percepiscono la NASpI potrebbero vedersi accreditata la loro somma di 200 euro a partire dal mese di agosto.

Ricordiamo ancora una volta che si tratta di un’erogazione che avviene una tantum e, di conseguenza, non ci saranno erogazioni future, salvo decisioni differenti da parte del Governo Draghi.