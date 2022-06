Si avvicina il momento in cui verrà erogato l’incentivo di 200 euro per moltissimi italiani, dunque le domande circa gli esclusi ed i beneficiari sono all’ordine del giorno. Che dire dei precari impiegati nel mondo scuola? Beh, hanno delle possibilità.Vieni a scoprire le ultime qui!

Si avvicina il momento in cui verrà erogato l’incentivo di 200 euro per moltissimi italiani, dunque le domande circa gli esclusi ed i beneficiari sono all’ordine del giorno.

Tuttavia, è importante prima fare un passo indietro in modo da capire nel dettaglio per quale motivo è stato istituito tale sussidio.

Dunque, come ben saprai gli ultimi anni hanno messo a dura prova l’economia italiana. Vuoi per il Covid-19 oppure per la Guerra tra Russia e Ucraina, oggi sempre più famiglie italiane si trovano in una condizione di incertezza, peggiorata ulteriormente dall’aumento costante dei prezzi delle materie prime.

Proprio per questo motivo il Governo Draghi ha deciso di intervenire attivamente per aiutare le famiglie ed, in particolare, ha istituito l’incentivo di 200 euro che verrà erogato una tantum.

Questo significa che tale sussidio verrà erogato una sola volta e spetterà a moltissimi lavoratori italiani, ma non solo.

Infatti, secondo quanto afferma il premier Mario Draghi, i 200 euro spetteranno sì ai lavoratori, ma anche a disoccupati (eccetto coloro che sono inattivi, ossia non stanno cercando attivamente lavoro), pensionati e liberi professionisti in Partita IVA.

Ma la domanda sorge spontanea: i precari avranno diritto ad accedere all’incentivo di 200 euro messo in campo da Draghi? Andiamo a rispondere a questa domanda nel corso dell’articolo.

Incentivo da 200 euro: in molti lo ricevono, ma tanti altri sono esclusi!

Come abbiamo affermato in precedenza, l’incentivo di 200 euro erogato una tantum dal Governo Draghi spetterà a molti italiani, ma non a tutti.

Secondo le stime presentate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, questo beneficio raggiungerà circa la metà degli italiani.

Questo significa che molti resteranno esclusi da questo beneficio.

Prima di comprendere nel dettaglio chi saranno coloro che saranno tagliati fuori dall’incentivo di 200 euro del Governo Draghi, è bene conoscere quelli che sono i requisiti di tale misura.

Prima di tutto, come abbiamo affermato in precedenza, tale sussidio spetta ai lavoratori, ai pensionati, agli autonomi ed anche ai disoccupati.

Gli ultimi beneficiari hanno suscitato molto scalpore dopo che il Governo ha introdotto il fatto che potranno beneficiarne anche coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, misura che attualmente si trova nell’occhio del ciclone per diverse motivazioni.

Dunque, è importante ricordare che gli inattivi, ossia coloro che sono in stato di disoccupazione, ma non si stanno muovendo per trovare un nuovo lavoro non possono ottenere l’incentivo di 200 euro previsto dal Governo.

Questo perché per ottenere il beneficio è necessario dimostrare che si sta cercando attivamente un posto di lavoro.

Ma questo non basta per ottenere l’accesso al sussidio. Come abbiamo affermato in precedenza, solo il 50% degli italiani riceverà tale aiuto economico.

Questo vuol dire che ci sono dei motivi di esclusione piuttosto ferrei che devono essere rispettati per ottenere il sussidio.

Vuoi scoprire quelli che sono i requisiti? Te li dico subito.

In realtà è molto semplice: devi sapere che questa misura nasce con l’obiettivo di aiutare concretamente tutti coloro che si trovano in una situazione di difficoltà economica.

Di conseguenza, è stato istituito un reddito massimo che bisogna avere per poter ottenere automaticamente l’incentivo previsto dal Governo.

Ebbene, tale limite reddituale è stato fissato a 35mila euro.

Attenzione però: per le Partite IVA verrà istituito un fondo ad hoc e bisognerà inviare l’apposita domanda per poter ottenere l’incentivo di 200 euro.

Pertanto, è necessario che i lavoratori autonomi pazientino in modo da conoscere nel dettaglio quelli che saranno i requisiti che andranno a regolare tale domanda.

Inoltre, devi sapere che la maggior parte degli aventi diritto non dovranno effettuare nessuna richiesta per ottenere l’accesso al sussidio di 200 euro.

Infatti, sarà cura dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale la verifica dei requisiti di accesso e la successiva erogazione agli aventi diritto.

Ma qui ci poniamo qualche domanda circa le possibili esclusioni da questa misura per diverse categorie di lavoratori.

Vuoi scoprirle anche tu? Allora andiamo a vederle insieme nel prossimo paragrafo.

Incentivo di 200 euro spetta anche ai precari? Scopriamolo insieme!

Una delle domande che arriva più spesso in redazione riguarda il dubbio relativo al fatto che l’incentivo in questione possa essere accordato anche a coloro che svolgono un lavoro di tipo precario.

Insomma, potranno beneficiare dell’incentivo anche i disoccupati, ma i precari? Siamo davvero sicuri che loro possano ottenere l’accesso di 200 euro?

Beh, sicuramente saprai che nella busta paga di luglio i lavoratori dipendenti della scuola riceveranno in via automatica tale incentivo.

Eppure, secondo le indiscrezioni che stanno circolando in questi ultimi giorni, da questa erogazione dovrebbero restare esclusi i docenti precari, ossia coloro che non godono di un contrario a tempo indeterminato.

Eppure, nel comparto della scuola non stiamo parlando degli unici che verranno tagliati fuori dalla misura.

Attenzione però: è stato stilato un nuovo emendamento dal Movimento 5 Stelle per assicurarsi che molte categorie originariamente escluse prosano avere accesso alla misura in questione.

Di conseguenza, la situazione è ancora adesso in una fase di stallo e molte delle cose che stiamo per dire possono cambiare prima dell’erogazione in partenza a luglio.

Ma andiamo a conoscere quelle che sono le situazioni legate al mondo della scuola e, soprattutto, capiamo se i precari sono davvero esclusi dalla misura.

Incentivo di 200: spetta anche ai precari? Andiamo a rispondere alla domanda!

Nonostante l’emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle, prima della sua approvazione dobbiamo prendere in considerazione ciò che il Decreto Aiuti prevede in questo momento.

Infatti, il Movimento ha richiesto di estendere l’incentivo di 200 euro anche a tutti quei precari che hanno un contratto a tempo determinato e che scadrà il 30 giugno 2022.

Infatti, come sappiamo tale incentivo dovrebbe arrivare nella busta paga del mese di luglio e quindi, matematicamente, coloro che terminano il loro contratto a giugno dovrebbero rimanere esclusi da tale erogazione.

Con questo non facciamo riferimento ai soli docenti precari, ma anche ad altre figure presenti nel comparto scuola, come il personale ATA, il quale ha comunque la scadenza del contratto alla fine del mese di giugno.

Ebbene, queste persone avrebbero diritto a ricevere la NASpI, presentando la domanda a partire dal 1° luglio 2022, ma non avrebbero comunque la possibilità di accedere all’incentivo di 200 euro del premier Mario Draghi.

Insomma, una situazione piuttosto scomoda che coinvolge tutto il panorama del mondo scuola.

Infatti, i percettori della NASpI riceveranno i 200 euro solo nel caso in cui essi abbiano ricevuto il pagamento del mese di giugno della misura. Di conseguenza, questo escluderebbe ancora una volta i precari.

Incentivo di 200 euro anche ai precari: la proposta del Movimento 5 Stelle!

Come abbiamo affermato anche in precedenza, il Movimento 5 Stelle si è scagliato in modo deciso dalla parte di coloro che svolgono un lavoro precario.

Dunque, è importante sottolineare che, in base a quanto messo per iscritto nel Decreto Aiuti, quanto abbiamo affermato fino ad ora è la realtà, quindi i docenti precari ed il personale ATA con scadenza del contratto al 30 giugno non potranno ricevere i 200 euro.

Tuttavia, qualora dovesse passare l’emendamento del Movimento 5 Stelle, la situazione potrebbe cambiare radicalmente.