È ormai ufficiale l’arrivo di una nuova indennità economica che sarà erogata nei confronti di alcune categorie di lavoratori con un contratto subordinato. Si tratta dell’indennità carburante per i lavoratori, il cui valore del buono sarà pari a 240 euro. Nello specifico, questo nuovo buono che sarà erogato da parte dell’Agenzia delle Entrate spetterà nei confronti dei lavoratori italiani che rispetteranno determinate condizioni e requisiti particolari, che dovranno essere rispettati già al momento della presentazione della domanda.

È ormai ufficiale l’arrivo di una nuova indennità economica che sarà erogata nei confronti di alcune categorie di lavoratori con un contratto subordinato. Si tratta dell’indennità carburante per i lavoratori, il cui valore del buono sarà pari a 240 euro.

Nello specifico, questo nuovo buono che sarà erogato da parte del datore di lavoro, sulla base delle disposizioni fornite dall’Agenzia delle Entrate spetterà nei confronti dei lavoratori italiani che rispetteranno determinate condizioni e requisiti particolari, che dovranno essere rispettati già al momento della presentazione della domanda.

A questo proposito, all’interno del seguente articolo andremo ad approfondire nello specifico quali sono tutte le caratteristiche relative al buono per la benzina riconosciuta nei confronti dei datori di lavoro, il quale potrà quindi essere corrisposto da ciascun datore di lavoro con l’obiettivo di andare a contenere al meglio gli impatti e le conseguenze economiche che fanno riferimento all’incremento dei costi sostenuti dai lavoratori stessi, a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti.

Le caratteristiche del buono da 240€ per i lavoratori: come funziona

Finalmente, dopo quattro mesi a partire dalla data di entrata in vigore dell’apposita legge numero 51 del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto e comunicato nei confronti dell’intera popolazione italiana, e sopratutto ai lavoratori, l’ambito di applicazione del buono carburante dal valore di 240 euro.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di comunicare e pubblicare anche una serie di istruzioni di carattere operativo che dovranno essere necessariamente rispettate al fine di provvedere l’erogazione, da parte degli stessi datori di lavoro privati, dell’indennità per l’acquisto e l’utilizzo carburante nei confronti dei propri dipendenti.

È chiaro, quindi, che un primo riferimento normativo che ha previsto l’entrata in vigore e l’effettiva introduzione del buono per il carburante per i lavoratori, è quello dell'articolo 2 del decreto-legge numero 21 del 2022.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha elaborato tutte le indicazioni che dovranno essere rispettate da parte di quei datori di lavoro che decideranno volontariamente di erogare i buoni carburante dal valore di 200 euro, all’interno dell’apposita circolare numero 27/E del 14 luglio 2022.

In questo contesto, è stato anche specificato che il valore del buono carburante riconosciuto nei confronti dei lavoratori sarà considerato escluso dall’imposte fiscali, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 51, comma 3, del TUIR.

Chi può ricevere il buono carburante di 200€: le categorie di lavoratori

Per comprendere quali sono le categorie di lavoratori più fortunate che potranno sperare di ricevere il buono carburante nel 2022 dal valore massimo di 200 euro, è necessario riprendere le disposizioni indicate da parte dell’Agenzia dell’Entrate, in riferimento ai datori di lavoro che possono decidere volontariamente di erogare tale beneficio.

In questo senso, l’attuale normativa relativa all'erogazione del buono carburante dal valore di 200 euro non fa alcun tipo di distinzione in merito alle diverse tipologie di lavoratori. Dunque, possono avere la medesima possibilità di accedere all’indennità economica del buono carburante sia i lavoratori con contratto part-time, che anche quelli con contratto intermittente oppure full-time.

Infatti, soltanto il datore di lavoro, appartenente al settore privato, potranno prendere la decisione di provvedere all’erogazione del buono carburante verso i propri lavoratori con cui intercorre un contratto di lavoro subordinato.

Proprio per questo motivo, vale la pena specificare anche quali saranno tutte le categorie di lavoratori che purtroppo non potranno sperare di ricevere il buono carburante dal valore massimo di 200 euro, nonostante abbiano un contratto come dipendenti.

Nello specifico, si intendono esclusi dall’opportunità di ottenere il riconoscimento del buono carburante dal valore di 200 euro, i lavoratori dipendenti della amministrazioni pubbliche, espressamente indicate all’interno dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, numero 165.

Ad esempio, si intendono incluse le amministrazioni statali, ma anche gli istituti e scuole di qualsiasi tipo di ordine e grado (anche quelle universitarie), le aziende e le amministrazioni autonome dello Stato. Allo stesso tempo, non possono ottenere il buono carburante dal valore di 200 euro anche i cittadini che svolgono un lavoro dipendente, le Regioni, le Province, i Comuni, ma anche le Camere di commercio relativi al settore dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura oltre che le relative associazioni.

A cosa serve il buono carburante per i lavoratori? Le indicazioni

Quando si fa riferimento al buono carburante riconosciuto nei confronti dei lavoratori, si fa riferimento ad un beneficio che potrà essere erogato a prescindere dal reddito del soggetto potenzialmente beneficiario, in quanto fa parte di una serie di welfare per i lavoratori.

A questo proposito, occorre specificare che il valore che potrà essere effettivamente erogabile per un importo massimo di 200 euro, dovrà riguardare esclusivamente quei buoni che concedono il rifornimento di carburante per l’auto-trazione. Dunque, si intendono inclusi benzina, gasolio, GPL, metano ma anche per la ricarica di veicoli elettrici.