L’ENPAM, l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, ha recentemente reso noto un nuovo bando genitorialità, attraverso il quale sarà possibile ricevere fino a 4.000 euro per ciascun figlio a carico, al fine di tutelare maggiormente le dottoresse che sono prossime a diventare madri.

Si tratta quindi di importo che si presenteranno sotto forma di indennità di maternità o anche di sussidi per il primo anno di vita del nascituro, e che spetteranno quindi solo nei casi in cui si rientra in specifiche categorie professionali.

Attraverso lo stanziamento di ben 4.500.000 di euro, infatti, l’ENPAM si occuperà nei prossimi mesi dell’individuazione dei medici e dei dottori che presentano effettivamente tutte le condizioni necessarie per accedere al sostegno economico per ciascun figlio a carico, il quale potrà assumere un importo fino a 4.000 euro.

Dunque, all’interno del seguente articolo, andremo ad illustrare brevemente quali sono le caratteristiche principali che contraddistinguono l’indennità dei 4.000 euro verso i dottori e i medici che potranno ricevere il sostegno per ciascun figlio a carico.

Allo stesso tempo, saranno anche fornite delle nuove indicazioni ed informazioni per quanto riguarda le condizioni ed i requisiti di accesso al bando legato all’erogazione dell’indennità di 4.000 euro per figlio.

Le novità sul bando relativo all’indennità di 4.000 euro per i dottori e i medici

A seguito della pubblicazione della delibera numero 59 del 2022, approvata durante la seduta del 7 luglio di quest’anno da parte del Consiglio di Amministrazione, l’ENPAM ha deciso di confermare il nuovo bando volto alla concessione e all’erogazione dei sussidi e delle indennità volte a tutelare la genitorialità dei propri iscritti.

A questo proposito, quindi, lo stanziamento di risorse che ammontano a 4.500.000 di euro, sarà destinato proprio alla copertura di tutte le spese che fanno riferimento alla possibilità di concedere nei confronti dei lavoratori iscritti all’ente, delle indennità particolarmente elevate.

In questo senso, per tutti i professionisti e i soggetti che potranno accedere all’indennità pari a 4.000 euro per ciascun figlio a carico, sarà necessario andare a seguire nel dettaglio l’intera procedura telematica che è stata formulata all’interno del bando.

L’obiettivo del bando sull’indennità fino a 4.000€ per medici e dottori

Quella dell’indennità dal valore complessivo pari a 2.000 euro minimo fino ad arrivare, in alcuni casi specifici, a ben 4.000 euro, non rappresenta una novità dell’ultima ora dell’anno 2022.

In effetti, l’Ente ENPAM aveva già provveduto durante gli anni già trascorsi, allo stanziamento di fondi economici rivolti proprio all’erogazione e all’attribuzione di una serie di indennità che potrebbero raggiungere importi molto elevati, fino anche a 4.000 euro.

Ma quali sono gli obiettivi perseguiti attraverso l’erogazione di questa indennità rivolta a medici e dottori, soprattutto se si tratta di donne lavoratrici?

Dunque, un primo chiaro scopo per cui è stata formulata l’indennità pari a 4.000 euro era quello di concedere agli iscritti una serie di sussidi particolarmente vantaggiosi volti a sostenere la genitorialità, mediante agevolazioni per la fruizione dei servizi di baby-sitting oppure delle scuole per l’infanzia. Nello specifico, in questo caso si tratta soprattutto di aiutare quei genitori con figli piccoli, entro i primi dodici anni di vita.

Allo stesso tempo, la pubblicazione del bando rivolto a medici e dottori per il sostegno alla genitorialità si pone come obiettivo anche quello di andare a concedere nei confronti degli iscritti alla gestione Quota B dei veri e propri sussidi aggiuntivi.

A chi spettano i 4.000€ per bambino? I requisiti su medici e dottori

Al fine di assicurarsi di essere effettivamente in possesso di tutte le condizioni ed i requisiti obbligatori per poter accedere all’indennità di 4.000 euro, si consiglia sempre di andare a consultare direttamente il bando online messo a disposizione dall’Ente ENPAM.

Infatti, a questo proposito, sulla base dell’indennità a cui si intende accedere, il bando appena citato riconosce l’erogazione di tre sussidi economici differenti, riferiti a determinate categorie professionali. Da un lato, vi sono due sussidi una tantum riferiti ai soggetti iscritti alla gestione di Quota A.

Allo stesso tempo, dall’altro lato, vi è un ulteriore sussidio che è stato previsto nei confronti dei lavoratori appartenenti alla gestione di Quota B.

In entrambi i casi è necessario che i lavoratori abbiano conseguito un reddito annuo medio che non risulti essere superiore alla soglia dei 54.531,36 euro. Ma non è finita qui, perché è stato chiaramente specificato che i sussidi economici dal valore massimo di 4.000 euro sono riservati esclusivamente alle madri che risultano essere iscritti all’ENPAM e che presenteranno l’apposita richiesta.

Domanda per l’indennità da 4.000€ per i figli: la procedura

Così, a partire dalla giornata del 18 luglio 2022, alle ore 12, fino alla data di scadenza prevista dal bando, ovvero quella del 4 ottobre, medici, dottori e altre categorie di professionisti potranno presentare la richiesta per accedere all’indennità per la genitorialità.

Nello specifico, al fine di accedere all’indennità da 4.000 euro, sarà necessario seguito l’apposita procedura telematica, provvedendo all’inoltro di tutti i documenti necessari, volti ad auto-certificare i redditi conseguiti durante gli scorsi anni.