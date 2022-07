Neanche una settimana di tempo per poter presentare la richiesta per accedere all’indennità da 600 euro prevista in favore di alcune categorie di lavoratori. Si tratta dell’indennità che è stata approvata ed introdotta da parte della squadra di Governo con l’obiettivo di salvaguardare quelle categorie di persone che sono state colpite maggiormente dalle conseguenze del Covid-19. Tuttavia, bisogna fare attenzione ai chiarimenti dell’INPS, in quanto saranno davvero in pochissimi a poter presentare la domanda entro il 17 luglio per accedere all’indennità di 600€ per i lavoratori.

Neanche una settimana di tempo per poter presentare la richiesta per accedere all’indennità da 600 euro prevista in favore di alcune categorie di lavoratori. Si tratta dell’indennità che è stata approvata ed introdotta da parte della squadra di Governo con l’obiettivo di salvaguardare quelle categorie di persone che sono state colpite maggiormente dalle conseguenze del Covid-19.

Tuttavia, bisogna fare attenzione ai chiarimenti dell’INPS, in quanto saranno davvero in pochissimi a poter presentare la domanda entro il 17 luglio per accedere all’indennità di 600€ per i lavoratori.

Effettivamente, all'interno del messaggio numero 2576 dell’INPS è stato chiarito che il termine ultimo delle domande per ottenere subito i pagamenti per l’indennità da 600 euro potrà essere concesso esclusivamente verso quei lavoratori che rispettano determinate categorie e che sono intenzionati a presentare l’istruttoria per ricevere un eventuale riesame della pratica.

Dunque, all’interno dell’articolo, andremo ad approfondire le caratteristiche dell’indennità da 600 euro che potrà essere erogata in favore dei lavoratori e chi saranno le categorie di lavoratori che dovranno assolutamente rispettare la scadenza del prossimo 17 luglio se vogliono accedere al pagamento dei 600€.

Come funziona l’indennità da 600€ per i lavoratori? Le caratteristiche

Prima di capire chi sono i lavoratori che potranno sperare di accedere all’indennità economica da 600 euro, è importante innanzitutto chiarire come funzionano i pagamenti per questo bonus e cosa contraddistingue tale indennità.

Nello specifico, stiamo parlando dell’indennità prevista in favore di alcune categorie di lavoratori che è stata introdotta a seguito della legge numero 178 del 30 dicembre 2020. In particolare, è l’articolo 1, commi da 315 a 319, ad avere riconosciuto a tutti gli effetti tale concessione.

Attraverso tale riferimento normativo, dunque, è possibile affermare che il pagamento di questo trattamento di sostegno al reddito ha una durata complessiva di 90 giorni e prende quindi in considerazione ogni giorno non lavorato dai soggetti richiedenti, per un importo giornaliero pari a 40 euro netti.

Chi può richiedere l’indennità da 600€: tutti i requisiti obbligatori

Affinché si possa accedere ai pagamenti previsti per alcune categorie di lavoratori, per un importo giornaliero di 40 euro, è necessario che questi soggetti intenzionati a presentare la richiesta siano effettivamente in possesso di una serie di condizioni particolari.

A questo proposito, infatti, chiunque ritiene di avere i requisiti obbligatori per accedere all’indennità da 600 euro, dovrà accertarsi di rispondere ad una lista di elementi specificati ampiamente da parte dell’Istituto INPS, a seguito della circolare numero 173 pubblicata il 19 novembre dello scorso anno.

A titolo informativo, è possibile quindi riportare di seguito le categorie effettive dei lavoratori che potrebbero essenzialmente avere la possibilità di accedere all’indennità da 600 euro, ma che dovranno comunque fare particolare attenzione ai requisiti.

Nello specifico, l’indennità dei lavoratori pari a 600 euro, è stata riservata esclusivamente verso quei lavoratori che svolgono una prestazione autonomamente e che rientrano nelle seguenti categorie:

Pescatori autonomi;

Armatori e proprietari armatori;

Soci lavoratori autonomi che svolgono un’attività all’interno di una cooperativa della piccola pesca.

Allo stesso tempo, ciò che dovrà necessariamente contraddistinguere questi lavoratori riguarda anche l’effettiva riduzione del reddito da lavoro, che dovrà essere riconducibile, attraverso documentazioni adeguate, alle conseguenze riportate a seguito dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus.

Domanda per ricevere l’indennità da 600€: cosa c’è da sapere

Occorre sottolineare che affinché si possa ricevere il pagamento dell’indennità dal valore di 600 euro, i lavoratori in questione hanno avuto già la possibilità di presentare l’apposita richiesta presso l’istituto INPS, rispettando il termine ultimo del 31 dicembre dello scorso anno.

Dunque perché oggi si parla di una nuova scadenza prevista questa volta nella data del 17 luglio si tratta della possibilità concessa ad alcuni lavoratori di poter richiedere all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale la procedura del riesame.

Nello specifico, si parla di un termine non perentorio pari a 20 giorni a partire dalla data di pubblicazione della recente circolare numero 2576 dell’INPS. In tal senso, ogni lavoratore che si è visto respinta la domanda per accedere all’indennità da 600 euro, potrà provvedere all’invio della documentazione che attesti l’effettiva sussistenza dei requisiti, direttamente in maniera telematica.

Non dovrà fare altro che accedere alla sezione del sito dedicata proprio all’indennità di 600 euro, che è stata denominata “Indennità Covid-19”, e successivamente cliccare sul link relativo agli esiti delle domande.

In alternativo, sarà possibile provvedere alla presentazione della documentazione entro la data del 17 luglio anche mediante la casellari posta elettronica, facendo riferimento al seguente indirizzo: riesamebonus600.nomesede@inps.it.