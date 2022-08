Sapevi che esistono delle agevolazioni per l’assunzione delle persone disabili? Ebbene sì, questi incentivi sono in realtà degli sgravi contributivi, che riducono il carico fiscale delle aziende. Vuoi scoprire nel dettaglio quali sono le misure pensate appositamente per favorire l’assunzione dei lavoratori che presentano delle disabilità? Leggi l'articolo!

Sapevi che esistono delle agevolazioni per l’assunzione delle persone disabili? Ebbene sì, questi incentivi sono in realtà degli sgravi contributivi.

L’obiettivo di tali misure è quella di favorire l’occupazione delle persone disabili e di ridurre il carico fiscale nei confronti delle aziende che, come sappiamo, in Italia è particolarmente elevato.

Attenzione però: tali sgravi contributivi si rivolgono solo a determinate categorie di soggetti.

Ma per quale motivo sono state rese necessarie queste misure? Ebbene, spesso i soggetti diversamente abili verrebbero esclusi dal mercato del lavoro qualora non ci fossero delle misure ad hoc per incentivare le loro assunzioni.

Vuoi scoprire nel dettaglio quali sono le misure pensate appositamente per favorire l’assunzione dei lavoratori che presentano delle disabilità? Andiamo a scoprirle insieme in questo articolo!

A chi si rivolgono gli incentivi per le assunzioni di lavoratori disabili?

Come sappiamo, in Italia ci sono diversi sgravi contributivi per diminuire la disoccupazione ed, al contempo, agevolare le assunzioni. Ad esempio, esistono degli sgravi per chi decide di assumere giovani o per chi decide di assumere persone che percepiscono il Reddito di Cittadinanza.

Ebbene, la legge numero 68 del 12 marzo 1999 garantisce degli incentivi per le assunzioni anche per coloro che “prendono” a tempo indeterminato dei soggetti disabili.

L’obiettivo in questo caso è quello di garantire quello che chiamiamo anche collocamento obbligatorio, quindi le regole che affermano che un’azienda con almeno 15 dipendenti debba avere alcune quote di persone che appartengono alle categorie protette.

Ora che abbiamo capito questo primo step, andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono questi incentivi per l’assunzione di personale diversamente abile e come si possono ottenere.

Quanti sono gli incentivi per le assunzioni di lavoratori disabili?

Per scoprire quanti sono (in termini economici, ovviamente) gli incentivi dedicati alle persone disabili, andiamo a scoprire cosa dice nel dettaglio la legge numero 68 del 1999.

Ebbene, per l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore disabile all’azienda spetta una determinata percentuale sulla retribuzione mensile lorda.

Ma di che percentuale stiamo parlando? Ebbene, questa varia in funzione alla persona che viene assunta.

Possiamo avere una percentuale del 70%, qualora il lavoratore disabile abbia una capacità di lavoro ridotta almeno del 79%. La stessa percentuale vale anche nel caso in cui il lavoratore assunto abbia una disabilità intellettiva o psichica e abbia subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Lo sgravio è del 35% per coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%.

Ovviamente, per poter avere accesso a queste misure, l’azienda deve essere in regola con il versamento dei contributi e deve mantenere ed osservare le norme di tutela delle condizioni di lavoro per i neo assunti.

Come si possono ottenere gli incentivi per le assunzioni di lavoratori disabili?

Ora che abbiamo capito a chi spettano queste agevolazioni per le assunzioni e di quali importi stiamo parlando, andiamo a scoprire nel dettaglio come si può fare per ottenerle.

Ebbene, è importante che tu sappia che questi sgravi contributivi non saranno operativi in automatico.

Infatti, per poterne beneficiare è doveroso inviare una richiesta totalmente online sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per mezzo del modello dedicato: il modello 151-2015.

Ma come fare nel dettaglio a trovare questo modello e ad inviare la richiesta per ottenere l’agevolazione?

In realtà l’iter è molto semplice, ma puoi sempre farti assistere da un intermediario abilitato.

Dunque, dovrai consultare il sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e poi accedere a “prestazioni” ed, infine, andare su “accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Attenzione: non dimenticarti che potrai accedere al sito dell’INPS solo attraverso le credenziali SPID, CIE o CNS.

Dopo aver effettuato l’accesso potrai trovare il modello 151-2015 da poter inviare per la richiesta del beneficio.

Entro cinque giorni da quando invii la domanda, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale verifica la disponibilità residua e ti comunica se ti è stato accordato o meno l’incentivo.

Attenzione però: per avere diritto all’agevolazione devi stipulare il contatto al lavoratore entro 7 giorni dalla conferma dell’INPS.

In caso contrario rischi di perdere il diritto a godere dell’agevolazione.