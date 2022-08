Nei casi in cui un lavoratore risulta avere un contratto di lavoro che viene regolamentato dalle stesse disposizioni previste per i contratti collettivi, la legge riconosce anche alcune indennità che potrebbero essere aggiunte direttamente agli importi della busta paga. Ecco, quindi, quali sono le indennità che solitamente sono integrate agli stipendi, senza dover richiedere bonus.

Spesso molti lavoratori non sono realmente consapevoli delle indennità e delle misure economiche che potrebbero essere corrisposte nei loro confronti insieme ai tradizionali importi della busta paga.

Infatti, a questo proposito, nei casi in cui un lavoratore risulta avere un contratto di lavoro che viene regolamentato dalle stesse disposizioni previste per i contratti collettivi, la legge riconosce anche alcune indennità che potrebbero essere aggiunte direttamente agli importi della busta paga.

Nello specifico, si tratta di indennità di molteplici nature e condizioni particolari, che potranno essere erogate e corrisposte direttamente sullo stipendio mensile del lavoratore, qualora questo presenti requisiti essenziali. Un esempio? L’indennità di trasferta, l’indennità di cassa, ma anche l’indennità di reperibilità, o ancora l’indennità di presenza o l’indennità di disagio.

Quindi, all’interno del seguente articolo, sarà riproposta una panoramica generale in merito a quali sono le indennità che solitamente sono integrate agli stipendi, senza dover richiedere bonus, e come potrebbe aumentare la busta paga ogni mese con queste indennità.

L’aumento busta paga con l’indennità chilometrica e l’indennità di trasferta

Per quanto riguarda quei lavoratori che svolgono un’attività presso un luogo che si trova in un luogo distante rispetto alla propria zona di residenza, spettano in alcuni casi delle indennità automatiche, che vengono predisposte dai contratti collettivi.

Nello specifico, vi è un’indennità chilometrica che potrebbe essere erogata ed integrata verso quelle buste paga dei lavoratori che solitamente si recano in trasferta per motivi lavorativi, utilizzando la propria vettura personale. Dunque, l’indennità chilometrica spetterà esclusivamente nei confronti di quei cittadini che percepiscono uno stipendio e che svolgono un’attività lavorativa eseguendo trasferte con un auto non aziendale.

Ma non è finita qui. Perché nei confronti dei lavoratori italiani che svolgono un’attività di lavoro e che si recano da un punto ad un altro per motivazioni legate al lavoro, spetterà in alcuni casi anche l’indennità di trasferta e di trasferimento.

Nel caso dell’indennità di trasferimento, questa si configura come un vero e proprio compenso di entità straordinaria che aiuta quei lavoratori con contratto dipendenti a sostenere delle spese che solitamente vengono compiute dal soggetto al fine di cambiare località e residenza.

L’indennità di trasferimento è contraddistinta da un importo sicuramente molto più elevato rispetto ad un altro tipo di indennità erogata verso quei lavoratori che svolgono dei lavori temporanei in luoghi diversi alla propria sede aziendale, secondo quanto fissato dal contratto.

Chi può ricevere l’aumento dello stipendio con indennità di cassa

Al di là delle indennità economiche che possono essere riconosciute, senza alcuna domanda per accedere a bonus, nei confronti dei lavoratori che si spostano da un luogo ad un altro, ve ne sono altre che potranno essere pagate direttamente nello stipendio. Tra questi, anche l’indennità di cassa che viene ammessa nei casi di alcuni contratti collettivi.

Nello specifico, spesso i contratti collettivi nazionali dei lavoratori prevedono un importo di indennità integrativa direttamente nelle buste paga che viene erogato nei confronti di quei cittadini che risultano essere addetti a mansioni legati al maneggio e alla gestione di denaro o altri oggetti di valore.

Tra i lavoratori a cui potrebbe essere erogata un’indennità di cassa che permetterà di ottenere un aumento dello stipendio vi sono ad esempio i cassieri, ma anche gli impiegati che svolgono un lavoro presso la banca.

Tuttavia, al fine di accedere effettivamente all’importo dell’indennità di cassa, sarà necessario rispondere a determinate condizioni e assicurarsi di rientrare nelle categorie di mansioni e di attività che consentirebbero a tutti gli effetti di accedere a questo tipo di indennità.

Indennità di reperibilità e di disponibilità: come aumenta la busta paga

In alcuni casi, come ad esempio quei lavoratori che svolgono un’attività con un contratto di lavoro a chiamata, si potrebbe avere diritto all’indennità di disponibilità. Nello specifico, tale importo legato all’indennità di disponibilità potrà essere sommato all’ammontare delle retribuzioni che spettano verso alcuni lavoratori, sulla base delle ore effettive che vengono lavorate.

Inoltre, attraverso l’apposito decreto pubblicato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata anche fissata una percentuale di importo che corrisponde all’indennità di disponibilità, ovvero il 20% rispetto al minimo salariale.

Vi sono invece altri lavoratori che potrebbero avere la possibilità di accedere all’indennità di reperibilità, ovvero nelle situazioni in cui i lavoratori oltre a dover rispettare il proprio orario lavorativo di contratto, dovranno essere disponibili anche ad essere sempre reperibili nei casi in cui vi fossero imprevisti o problematiche che richiedono una risposta ed un aiuto immediato da parte degli stessi lavoratori.