Arrivano delle importanti novità comunicate da parte dell’Istituto INPS in merito al contratto di espansione nonché alle indennità mensili che potranno essere riconosciute nei confronti dei lavoratori dipendenti che rientrano nelle categorie del Fondo pensione lavoratori dipendenti così come anche nelle altre forme sostitutive oppure esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria.

Dunque, le novità dell’INPS sono state inserite all’interno della circolare numero 88 di questo anno, e riconoscono a diversi lavoratori la possibilità di accedere ad una nuova indennità mensile.

Proprio per questo motivo, è importante andare a comprendere effettivamente quali sono i requisiti e le condizioni a cui occorre fare attenzione quando si parla dell’indennità mensile per i lavoratori con un contratto di espansione, i quali diventano quindi gli aspetti obbligatori che il soggetto dovrà dimostrare di avere per poter ricevere l’indennità.

In particolare, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire ulteriori indicazioni in riferimento alle nuove indennità per i lavoratori che potranno essere erogate da parte dell’Istituto INPS ogni mese, prendendo come riferimento proprio tutte le informazioni che sono state contenute all’interno della recente circolare numero 88 di questo anno.

Le novità sul contratto di espansione e la nuova indennità per i lavoratori

Quando si parla della nuova indennità economica che potrà essere erogata nei confronti di alcune categorie di lavoratori, si fa essenzialmente riferimento al cosiddetto contratto di espansione.

Si tratta, a questo proposito, di una misura che è stata coinvolta dalla sua proroga a seguito della formulazione e della pubblicazione della recente Legge di Bilancio 2022. In questo senso, la recente Manovra finanziaria non è andata soltanto a prolungare gli effetti dell’indennità mensile per i lavoratori concessa con il contratto di espansione per l'anno attualmente in corso, ma anche per l’anno 2023.

Allo stesso tempo, il Governo Draghi ha deciso di avviare attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2022 anche una riduzione del limite minimo di unità lavorative all’interno dell’organico. In questo contesto, è stata definita come soglia minima quella di 50 unità lavorative.

Come funziona il contratto di espansione e l’indennità per i lavoratori

Dunque, prima di fornire i dettagli in merito a chi potrà effettivamente accedere all’indennità mensile per i lavoratori, attraverso il riconoscimento del contratto di espansione, è importante anche comprendere come questo funzioni e quali sono le sue principali caratteristiche.

A questo proposito, è stato il Decreto Crescita che ha avviato l’introduzione in maniera sperimentare del contratto di espansione, ovvero di un regime di aiuto e di misure volte alla riorganizzazione delle imprese.

Per questo motivo, alla base del riconoscimento del contratto di espansione vi è un accordo tra il Governo e le principali rappresentanze sindacali dei lavoratori.

In questo senso, tra i punti essenziali del contratto di espansione, è stata predisposta una tipologia di cassa integrazione straordinaria, oltre che un piano di formazione e di riqualificazione per i lavoratori stessi, così come anche la possibilità di richiedere un esodo anticipato fino a cinque anni per i lavoratori, attraverso un assegno a carico dei datori di lavoro, che viene chiamato assegno ponte.

Chi può accedere all’indennità per i lavoratori con il contratto di espansione

Per quanto riguarda l’indennità economica concessa a seguito del contratto di espansione, è chiaro che non tutti i lavoratori potranno contare su questa misura, ma dovranno dimostrare di essere in possesso di determinate condizioni particolari.

A questo proposito, l’indennità mensile per i lavoratori viene erogata da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale esclusivamente in quei casi in cui il lavoratore è stato assunto con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Ma non è finita qui, tra le varie condizioni richieste affinché i lavoratori possano accedere all’indennità mensile riconosciuta con la proroga del contratto di espansione vi è anche l’iscrizione del soggetto ad uno tra i seguenti fondi:

Fondo pensioni lavoratori dipendenti (il cosiddetto FPLD);

Forme sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria;

Forme esclusive dell’Assicurazione genale obbligatoria.

Infine, un’ulteriore condizione di accesso per poter beneficiare dell’indennità per i lavoratori con il contratto di espansione riguarda anche l’aver risolto in maniera consensuale il rapporto di lavoro, entro la data del 30 novembre 2023.

Come accedere all’indennità mensile per i lavoratori con contratti di espansione

Al fine di garantire l’accesso all’indennità mensile riconosciuta nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sarà necessario quindi che il datore di lavoro provveda alla presentazione del cosiddetto piano annuale di esodo.

In questo senso, per gli anni 2022 e 2023, potrà essere presentato un piano di esodo singolo in riferimento per ciascuna delle appena citate annualità. Tuttavia, in alcuni casi specifici, è possibile andare a richiedere e predisporre ben due piani di esodo per ogni anno.

Dunque, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere ed inviare correttamente la domanda all’Istituto INPS, unitamente alla copia del contratto di espansione che è stato sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, oltre che alla domanda di autorizzazione all’accesso alla piattaforma dedicata alle prestazioni atipiche per il personale.