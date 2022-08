L’Istituto INPS ha reso note alcune indicazioni importanti in riferimento ai pagamenti per l’indennità economica dal valore di 550 euro, nei confronti delle categorie di lavoratori che svolgono un’attività lavorativa come dipendenti a tempo parziale ciclico verticale. A questo proposito, per poter ottenere l’indennità economica una tantum dal valore di 550 euro è necessario rispettare una determinata modalità di compilazione e di invio della domanda all’INPS al fine di attestare i requisiti e le condizioni obbligatorie per ottenere tale indennità economica.