Come sappiamo, in Italia stiamo assistendo ad un’importante rivoluzione digitale che avrà il compito di cambiare molte delle modalità di lavoro che ad oggi conosciamo.

Tale processo viene portato avanti giornalmente dal Governo anche a causa del Covid-19 che ha inevitabilmente dato una spinta all’innovazione dal punto di vista digitale.

Insomma, possiamo affermare con certezza che, nonostante il duro colpo sia sociale che economico che questo virus ha portato, sono state numerose anche le innovazioni che con esso sono scaturite.

Ebbene, secondo quanto è stato poi previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la transizione digitale è sempre più vicina, specie nel campo della Pubblica Amministrazione.

Ebbene sì, stiamo parlando di coloro che lavorano presso Ministeri o presso gli enti pubblici su tutto il territorio nazionale.

Ma quali sono le ultime novità? In base a quanto sancito dal Decreto PNRR 2, entro la fine del mese corrente (quindi entro la fine di giugno) dovranno essere raggiunti tutti gli obiettivi per la riforma del pubblico impiego.

Insomma, numerose sono le novità che arriveranno anche per coloro che lavorano nel campo della Pubblica Amministrazione.

Sei curioso di scoprire quali sono queste novità? Allora non perderti questo articolo dedicato all’argomento!

Grosse novità per la Pubblica Amministrazione: quali sono le ultime!

Come abbiamo sottolineato in precedenza, l’Unione Europea e l’Italia hanno sottoscritto diversi obiettivi con la stipula del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ebbene, abbiamo anche visto che con le disposizioni contenute all’interno del PNRR 2 entro la fine del mese di giugno l’Italia si è posta l’obiettivo di raggiungere tutti gli “aim” per la riforma del pubblico impiego.

Solo in questo modo il nostro Paese riuscirà anche a sbloccare la seconda tranche di fondi prevista a livello europeo per il raggiungimento di questi obiettivi.

Ebbene, quando si parla di Pubblica Amministrazione spesso pensiamo a qualcosa che, dal punto di vista tecnologico, è rimasta molto indietro rispetto alle aziende private.

Eppure, le cose stanno per cambiare anche grazie al deciso intervento del Governo Draghi.

Le principali novità nel campo della Pubblica Amministrazione e della transizione digitale andranno a riguardare diversi ambiti.

Il primo verte sulle assunzioni e quindi sull’apertura della piattaforma InPA dedicata a tale scopo.

Ma non si tratta dell’unica novità che andrà ad investire il campo della Pubblica Amministrazione.

Infatti, nel decreto PNRR 2 si parla anche dell’istituzione di nuovi profili professionali e di un codice di comportamento. Infine, si avranno delle semplificazioni in un ambito dove, come sappiamo, la burocrazia rallenta notevolmente molti processi.

Vuoi scoprire più nel dettaglio quelle che saranno le novità alle quali assisteremo nel campo della Pubblica Amministrazione? Allora continua a leggere i prossimi paragrafi per scoprire le ultime nel dettaglio!

Scatta l’obbligo di InPA per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione! Le ultime!

Ebbene sì, la prima novità riguarda le assunzioni nella Pubblica Amministrazione.

Infatti, a partire dal 1° luglio 2022 sarà attivo un nuovo portale, chiamato InPA.

Attenzione però: il fatto che questo portale vada ufficialmente online il 1° luglio non significa che diventerà obbligatorio a partire da tale data.

In che senso? Te lo spiego immediatamente.

Insomma, come sempre il Governo lascia del tempo alle attività, compresa la Pubblica Amministrazione, per potersi adattare alle nuove normative.

Dunque, devi sapere che il portale InPA sarà attivo dal 1° luglio ma diventerà obbligatorio per tutte le assunzioni nella Pubblica Amministrazione a partire dal 1° novembre.

Attenzione: quando parliamo di assunzioni facciamo riferimento sia a quelle a tempo determinato, sia a quelle a tempo indeterminato.

Ma come funzionerà nel dettaglio? Sicuramente è presto per poter effettuare grandi supposizioni.

Insomma, il portale sarà online entro la fine del mese di giugno ma ancora non conosciamo con certezza quale sarà il protocollo che andrà a regolare il nuovo sistema di assunzioni. Possiamo affermare che un protocollo definitivo verrà messo in piedi entro e non oltre il 31 ottobre di quest’anno, in modo da normare al meglio l’obbligo in partenza il 1° novembre.

Ma c’è qualcosa che già sappiamo? Beh, la risposta in questo caso è affermativa.

Infatti, secondo le prime indiscrezioni, all’interno del portale InPA sarà possibile procedere anche con le procedure di mobilità.

Questo significa che coloro che saranno interessati ad ottenere un trasferimento dovranno presentare la loro domanda esclusivamente attraverso tale portale.

Riforma della Pubblica Amministrazione: nuovi profili professionali e un codice di comportamento!

Come abbiamo visto, la nascita e l’adozione unica del portale InPA per le assunzioni nel campo della Pubblica Amministrazione non è l’unica novità alla quale dovremo assistere.

Infatti, la seconda novità che abbiamo citato nel corso dei precedenti paragrafi riguarda la messa a punto di nuovi profili professionali che verranno ricercati per le future assunzioni nel campo della Pubblica Amministrazione.

Devi sapere che tali profili professionali verranno valutati ed individuati grazie alla contrattazione collettiva.

Per quale motivo? Te lo spiego subito.

Insomma, si tratta del modo migliore per poter valorizzare quelle che sono le competenze del personale che verrà poi assunto dalla Pubblica Amministrazione, specie per quanto riguarda le competenze digitali.

Infatti, è importante ricordare che le competenze digitali ed ecologiche saranno sempre più importanti negli ultimi anni, complice anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ma non parliamo solo di nuovi profili professionali che verranno assunti nella Pubblica Amministrazione, ma anche di un nuovo codice ci comportamento.

Infatti entro la data del 31 dicembre 2022 verrà siglato un vero e proprio codice di condotta, chiamato “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.

Ma in cosa consisterà questa novità? Beh, sicuramente verrà stilata una lista di quelli che sono i comportamenti concessi e quelli che non lo sono. Ma non solo!

Infatti, all’interno del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici è previsto l’inserimento di una sezione interamente dedicata alle competenze tecnologiche, quali l’utilizzo dei canali social, al fine di tutelare l’immagine della Pubblica Amministrazione.

Non è inusuale che le aziende scelgano di “controllare” ciò che viene postato sui canali social dei loro dipendenti, per non intaccare l’immagine e la credibilità aziendale.

Ebbene, anche la Pubblica Amministrazione sta facendo un passo verso tale direzione.

PNRR e ultimi interventi nella Pubblica Amministrazione: le semplificazioni!

Siamo quasi giunti al termine delle novità che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza apporterà nel campo della Pubblica Amministrazione.

Eppure, non dobbiamo dimenticarci di menzionare quelle che sono le semplificazioni previste dal PNRR che dovranno essere attuate tra il 2022 ed il 2026.

Si tratta di quattro diversi ambiti strategici che hanno come obiettivo quello di rendere più snelli alcuni processi, spesso caratterizzati da pratiche burocratiche lunghe e complesse, tipiche della Pubblica Amministrazione.

Tra questi obiettivi abbiamo anche la piena digitalizzazione dei procedimenti amministrativi del SUAP, ossia dello sportello unico dedicato alle attività produttive e del SUE, lo sportello dedicato all’edilizia.

Insomma, grazie al PNRR la Pubblica Amministrazione abbraccerà sempre di più il digitale.