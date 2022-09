Sono tempi duri per i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i titolari di partita IVA che sono in attesa ancora di ricevere il pagamento dell’indennità una tantum dal valore di 200 euro, già erogata verso i dipendenti. In questo senso, entro il mese di ottobre alcuni possessori di partita IVA potrebbero ricevere in regalo l’indennità ISCRO, con pagamenti pari a 800€ al mese da parte dell’INPS.

Sono tempi duri per i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i titolari di partita IVA che sono in attesa ancora di ricevere il pagamento dell’indennità una tantum dal valore di 200 euro, già erogata verso le altre categorie di lavoratori, come ad esempio i dipendenti e i disoccupati.

In questo senso, vale la pena di sottolineare che entro il mese di ottobre alcuni possessori di partita IVA potrebbero ricevere in regalo l’indennità ISCRO, con pagamenti pari a 800€ al mese da parte dell’INPS.

A questo proposito, dunque, l’indennità ISCRO, che fa riferimento a quella che in gergo tecnico è stata definita "Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa”, rappresenta un sostegno di non poco conto per i lavoratori autonomi.

Ma come sarà possibile ricevere in regalo addirittura 800€ al mese? Quali sono le procedure che dovranno essere seguite al fine di presentare correttamente la domanda per ottenere i pagamenti dell’indennità ISCRO di 800 euro al mese, entro la fine di ottobre? Vediamolo insieme.

Novità ISCRO per le partita IVA: ultime notizie sul regalo INPS da 800€ al mese

È chiaro che la notizia di poter ricevere un regalo da parte dell’Istituto INPS che ammonta addirittura a 800 euro al mese, destinati ai lavoratori autonomi, liberi professionisti e possessori di partita IVA, è sicuramente stata ben accolta dai cittadini, ma non rappresenta una novità vera e propria.

Infatti, è stata la Legge di Bilancio 2021, ed in particolare l’articolo 1, commi 384-400 della legge numero 178 del 30 dicembre 2020, a prevedere l’introduzione dell’indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa per chi ha la partita IVA.

Qual è, dunque, la novità più importante che sta interessando nell’ultimo periodo i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che attualmente si trovano in una situazione di difficoltà?

Si tratta della data di scadenza che è stata già fissata alla fine del mese di ottobre. Questa rappresenta, quindi, il termine ultimo che dovrà essere necessariamente rispettato da tutti quei lavoratori autonomi e altre categorie di liberi professionisti che sperano di poter ricevere in regalo dall’INPS addirittura un’indennità di 800 euro al mese.

Chi non può ricevere subito il regalo di 800€ dall’INPS? Gli esclusi

Per rispettare la scadenza di presentazione della domanda per accedere all’indennità ISCRO dal valore di 800 euro, fissata per la data del 31 ottobre 2022, è necessario quindi che vengano rispettate alcune condizioni essenziali.

Prima di approfondire tali requisiti, occorre anche evidenziare che nonostante l’indennità ISCRO rappresenti una misura sperimentale che è stata istituita per il triennio dal 2021 al 2023, questa potrà essere erogata soltanto una volta durante tutti i tre anni. Quindi, saranno automaticamente esclusi dalla possibilità di ricevere il regalo di 800 euro al mese dall’INPS coloro che ne hanno già beneficiato in passato.

Inoltre, sono secondo quanto chiarito nel dettaglio nella circolare INPS 30 giugno 2021, n. 94, è possibile anche evidenziare una serie di misure che sono considerate incompatibili con l’erogazione dei pagamenti ISCRO di 800 euro al mese verso i titolari di partita IVA. Tra gli aiuti che determinerebbero automaticamente l’esclusione dei lavoratori autonomi, vi sono i seguenti trattamenti:

Reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;

Pensioni dirette;

Indennità di disoccupazione, quali DIS-COLL e Naspi;

Indennità e compensi derivanti da cariche di tipo elettivo oppure politico.

Al tempo stesso, al momento della domanda saranno verificate anche altre condizioni particolari, senza le quali i titolari di partita IVA e i liberi professionisti non potranno usufruire dell’indennità ISCRO: ne parleremo nel prossimo paragrafo.

Come fare domanda per indennità ISCRO di 800€ al mese e i requisiti

Sicuramente tra gli aspetti che saranno verificati al momento della presentazione della domanda da parte dei lavoratori autonomi, vi sono i requisiti relativi alle incompatibilità citate in precedenza, ma non solo.

Infatti, tra i vari requisiti che saranno oggetto di valutazione al momento della richiesta per l’indennità ISCRO vi è anche il reddito di lavoro autonomo, il quale dovrà essere inferiore al 50 per cento rispetto alla media dei redditi che sono stati registrati nei precedenti tre anni.

Inoltre, sarà effettuato un controllo anche in merito al reddito, che dovrà essere inferiore a 8.145 euro, ma che sarà soggetto a rivalutazioni annuale in base all’indice ISTAT. Altre verifiche saranno eseguite in merito all’attivazione della partita IVA, che dovrà essere attivata da almeno quattro anni.

In merito alla domanda da presentare per accedere al regalo di 800€ al mese per i possessori di partita IVA, sarà necessario rispettare la scadenza del 31 ottobre 2022. In tal senso, occorre prendere in considerazione i seguenti metodi per presentare domanda: il canale telematico online e il servizio di contact center.