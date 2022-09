Non è ancora finito il mese di settembre e già stiamo pensando ai pagamenti INPS in arrivo ad ottobre. Come di consueto, il calendario parte con le pensioni e prosegue con la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiago, fino ad arrivare a metà mese: la data della ricarica “speciale” di Reddito di Cittadinanza. Quando arriva l’accredito ad ottobre? Il pagamento sarà anticipato? Scopriamo insieme tutte le novità sul prossimo accredito.