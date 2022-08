Le donne che non lavorano fuori casa possono richiedere un beneficio economico dall’INPS. In verità, anche gli uomini possono accedere a questa possibilità. Lavorare in casa non è per tutti, occorre dedizione, passione e impegno nel gestire l’ordinamento della casa e dei loro abitanti.Per questo motivo, spesso sentiamo di donne che ricevono un’indennità di circa 1.000 euro erogata direttamente dall’INPS, un valore economico distribuito a favore esclusivamente delle donne o, anche, uomini che svolgono attivamente le mansioni domestiche, ovvero casalinghe.

Sebbene, da tempo si aspetta un aiuto economico concreto per le casalinghe, purtroppo, l’amarezza è sempre tanta. Ad oggi, non esiste un provvedimento immediato che dia lustro all’impegno domestico. Nulla che faccia presagire il rilascio di un beneficio economico per le tante donne che con cura e amore seguono i figli, marito e casa, occupandosi attivamente dei bisogni di ogni membro familiare

È inutile affermare che l’INPS non distribuisce gratis un assegno pensione di circa 1.000 mensili, ma è altresì vero che si tratta di un contributo fortemente legato alla presenza di condizioni e requisiti.

Non una novità inserita all’ultimo nel decreto Aiuti bis, ma il riferimento cade sulla presenza di un’indennità rilasciata alle casalinghe impegnate nei lavori domestici. Un valore economico riscattabile già a 57 anni di età, ma non per tutte, anzi possiamo tranquillamente affermare che si tratta di un’occasione per poche.

Per quelle donne che hanno saputo cogliere le tante sfaccettature della vita, ritagliandosi un posto interessante nella distribuzione delle prestazioni economiche promosse dall’INPS.

L’INPS distribuisce un assegno pensione per le donne che non lavorano fuori casa, ecco come

È importante chiarire che si tratta di un incentivo promosso nel 1997 e tutt’ora in vigore a tutti gli effetti di legge. Un contributo economico distribuito dall’INPS a tutte le casalinghe, sotto forma di prestazione previdenziale. Per questo motivo, il rilascio del beneficio economico è connesso alla presenza di requisiti e condizioni.

Non tutte le casalinghe ricevono un assegno pensione di circa 1.000 euro mensili dall’INPS, ma solo coloro che hanno richiesto l’iscrizione presso il Fondo pensione casalinghe/i istituito dall’Istituto. La condizione principale che permette l’ingresso al Fondo in questione è il "non lavorare fuori casa", quindi, occuparsi attivamente della cura domestica della propria abitazione.

Intanto, possono presentare la richiesta per l’iscrizione al Fondo tanto le donne, quanto, gli uomini, se è presente il requisito di non lavoro fuori dalle mura domestiche.

Non tutti conoscono il potenziale o il vantaggio legato a questo trattamento previdenziale fortemente riconosciuto alle casalinghe. Non sempre il discorso cade sulla pensione casalinghe, spesso non si valuta questo importante passaggio, che porta a ottenere un contributo economico o, meglio una pensione mensile già a 57 anni di età.

Questo, perché, la partecipazione al Fondo casalinghe è libera non contiene vincoli ed ha una natura strettamente autonoma senza obbligo. Tutto ridotto nella scelta della donna o uomo di richiedere l’adesione a un progetto previdenziale futuro.

Intanto, dall’accoglimento della richiesta di partecipazione al Fondo, l’INPS invia il plico dei contributi da versare nel conto assicurativo dell’Istituto.

Si, precisa, altresì che l’istanza può essere presentata dalle casalinghe/i a partire dai 16 anni ed entro i 65 anni.

La parte più incisiva riguarda le condizioni da rispettare per il rilascio dell’accettazione della richiesta. Infatti, è importante che il richiedente non svolga alcun lavoro, nessun’attività riconducibile ad attività subordinata o autonoma. Mentre, non si trovano motivi ostativi per coloro che svolgono un’attività lavorativa part-time.

Inoltre, L’INPS nella circolare n. 223/2001, ha previsto la non ammissione al beneficio per gli intestatari di pensione diretta.

Ecco il valore dell’assegno previsto per la pensione casalinghe

L’INPS in merito alla pensione casalinghe ha spiegato in più occasioni che non sono stati applicati dei costi di gestione, ma semplicemente si tratta di una scelta pensata dagli interessati che intendo assicurarsi un futuro pensionistico. Ricordiamo, infatti, che l’adesione al Fondo è puramente volontaria.

La base contributiva volontaria non è eccessiva, ma corrisponde a un valore minimo di 25,82 euro mensili, per un totale complessivo di 310 euro annui.

È, importante, rispettare gli anni di versamento, in quanto, la pensione casalinghe viene erogata dall’INPS in proporzione al cumulo contributivo versato, per cui si comprende benissimo che i pagamenti regolari permettono di ricevere un assegno pensione mensile più alto rispetto a chi è carente di contribuzione.

L’INPS ha previsto un valore minimo di versamenti contributivi per consentire alle casalinghe di rispettare le scadenze, senza incidere fortemente nel bilancio familiare.

Le casalinghe possono ricevere un trattamento economico anche in presenza di cinque anni di versamenti contributivi.

Utilizzando la pensione d'inabilità si ottiene il beneficio economico a 57 anni.

La pensione casalinghe permette di ricevere un assegno anche di circa 1.000 euro mensili, in presenza di almeno 35 anni di versamenti effettivi.