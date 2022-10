Ancora non è stato erogato il bonus 200 euro una tantum e già si pensa al nuovissimo bonus 150 euro introdotto con il decreto-legge aiuti -ter che dovrebbe arrivare a partire dal mese di novembre. Questa nuova indennità INPS è stata introdotta per aiutare i cittadini con redditi bassi a far fronte al caro bollette.

Ancora non è stato erogato il bonus 200 euro una tantum e già si pensa al nuovissimo bonus 150 euro introdotto con il decreto-legge aiuti -ter che dovrebbe arrivare a partire dal mese di novembre. Questa nuova indennità INPS è stata introdotta per aiutare i cittadini con redditi bassi a far fronte al caro bollette.

INPS, cos’è il bonus 150 euro contro il caro bollette

Il decreto-legge aiuti uno, pubblicato lo scorso 17 maggio 2022 ha inserito tra gli aiuti contro il caro vita e il caro bollette un’indennità una tantum di 200 euro per determinate categorie di cittadini. Questa indennità è stata poi riconfermata con lo stesso importo nel decreto-legge aiuti -bis entrato in vigore il 10 agosto 2022, ma solo per gli esclusi dal primo decreto.

Ora, nel nuovissimo decreto-legge aiuti -ter si parla di un nuovo bonus 150 euro. Si tratta a tutti gli effetti della medesima indennità dei due decreti n. 50 e 115, anche se questi due stabilivano che INPS, il datore di lavoro in questione e l’eventuale ente di riferimento (ad esempio la società Sport e Salute S.p.A.) dovevano erogare la prestazione unicamente a soggetti con redditi lordi nel 2021 non superiori a 35 mila euro.

La platea dei beneficiari delle due indennità comprendeva:

pensionati e neopensionati al 1° luglio





dottorandi e assegnisti di ricerca





percettori di reddito e di pensione di cittadinanza





disoccupati con Naspi, Dis-Coll e disoccupazione agricola





lavoratori domestici





lavoratori autonomi e liberi professionisti





lavoratori autonomi senza partita iva





Co.co.co





Ex indennità covid, come stagionali e lavoratori dello spettacolo

La platea dei beneficiari del bonus 150 euro contro il caro bollette è la medesima, ma è mutato un requisito. Il reddito di riferimento del cittadino, infatti, non deve più essere di 35 mila euro, ma di massimo 20 mila euro.

Adesso che abbiamo chiarito gli aspetti principali di questa nuova indennità una tantum, andiamo a vedere quando verrà corrisposta alle singole categorie.

Bonus 150 euro, quando arrivano i pagamenti INPS

Quando sarà corrisposto il sostegno contro il caro bollette approvato dal nuovo decreto-legge aiuti ter? Scopriamo subito insieme gli accrediti per ciascuna categoria:

ai pensionati e ai neopensionati con redditi entro i 20 mila euro il sostegno dovrebbe arrivare già all’inizio del mese di novembre, con gli accrediti delle pensioni in posta o sui conti correnti;





e ai con redditi entro i 20 mila euro il sostegno dovrebbe arrivare già all’inizio del mese di novembre, con gli accrediti delle pensioni in posta o sui conti correnti; ai percettori di reddito di cittadinanza , invece, il bonus 150 euro arriverà con la ricarica INPS del 27 novembre, anche se non si esclude un doppio flusso di pagamenti che riguarderà anche il mese di dicembre;





, invece, il bonus 150 euro arriverà con la ricarica INPS del 27 novembre, anche se non si esclude un doppio flusso di pagamenti che riguarderà anche il mese di dicembre; i dottorandi e gli assegnisti di ricerca riceveranno l’accredito sulla busta paga di novembre;





e gli riceveranno l’accredito sulla busta paga di novembre; i lavoratori dipendenti del settore privato avranno il bonus contro il caro bollette in busta paga a novembre solo dopo aver consegnato un’autodichiarazione (alla stregua di quella che serviva per ottenere il bonus 200 euro);





avranno il bonus contro il caro bollette in busta paga a novembre solo dopo aver consegnato un’autodichiarazione (alla stregua di quella che serviva per ottenere il bonus 200 euro); i lavoratori della pubblica amministrazione riceveranno l’indennità a novembre, grazie ad un incrocio dati tra INPS e MEF;





riceveranno l’indennità a novembre, grazie ad un incrocio dati tra INPS e MEF; i collaboratori sportivi non riceveranno il sostegno dall’INPS, ma dalla società Sport e Salute S.p.A., una volta che questa avrà percepito i fondi necessari all’erogazione;





non riceveranno il sostegno dall’INPS, ma dalla società Sport e Salute S.p.A., una volta che questa avrà percepito i fondi necessari all’erogazione; le ex indennità Covid-19 riceveranno su domanda all’INPS, come per il bonus 200 euro il sostegno da novembre;





riceveranno su domanda all’INPS, come per il bonus 200 euro il sostegno da novembre; i lavoratori domestici avranno in automatico, se hanno già presentato la domanda tra luglio e il 30 settembre, il bonus 150 euro (solo se con redditi entro i 20 mila euro), altrimenti dovranno inviare una nuova domanda all'INPS;





avranno in automatico, se hanno già presentato la domanda tra luglio e il 30 settembre, il bonus 150 euro (solo se con redditi entro i 20 mila euro), altrimenti dovranno inviare una nuova domanda all'INPS; i disoccupati dovranno attendere almeno la fine delle altre erogazioni, per evitare una doppia percezione, per cui si pensa che INPS invii i 150 euro nel mese di dicembre;





dovranno attendere almeno la fine delle altre erogazioni, per evitare una doppia percezione, per cui si pensa che INPS invii i 150 euro nel mese di dicembre; infine, rimane il nodo da sciogliere sulle partite iva: riceveranno il bonus 150 euro in ordine cronologico di presentazione della domanda all’INPS o alla propria Cassa, oppure solo una volta che saranno chiuse le domande, dopo il 30 novembre? Ancora non si sa.

Ricordiamo che, per questa specifica categoria è prevista la cumulabilità delle due indennità una tantum contro il caro bollette, dunque, chi ha redditi entro i 20 mila euro nel 2021 riceverà sia il bonus 200 euro che il bonus 150 euro insieme.

Leggi anche: Non hai ricevuto l’indennità una tantum 200 euro dall’INPS? Ecco perché e cosa devi fare

Bonus 150 euro possibile proroga nel mese di dicembre

È possibile che il bonus 150 euro, erogato da INPS e dagli altri enti per contrastare il caro bollette e il drastico aumento dei prezzi, venga riconfermato anche per il mese di dicembre.

La notizia, ad oggi, non è stata confermata, ma ne aveva parlato il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, appena era stato inserito nell'ultimo decreto aiuti il bonus 150 euro.

Cosa vogliono i cittadini per contrastare il caro bollette

I cittadini italiani sono stanchi di continui bonus una tantum approvati dal Governo per “mettere una toppa” sulla situazione drastica dovuta ai rincari (caro bollette e caro vita). Cosa vogliono gli italiani? Semplice:

stipendi adeguati

pensioni dignitose

Leggi anche: 2 nuovi aiuti a lavoratori dipendenti in busta paga già a ottobre: fino a 280 euro in più